ETV Bharat / entertainment

বলীউডত কেৱল গান-নাচতেই সীমাবদ্ধ আছিল মহিলাৰ ভূমিকা ! পুৰণি দিনৰ বিস্ফোৰক সত্য প্ৰকাশ জীনত আমানৰ

"এতিয়া পৰিৱৰ্তন আহিছে... ৷" বলীউডত অভিনেত্ৰীসকলৰ স্থানক লৈ মুকলিকৈ কি ক’লে জীনত আমানে ?

When Zeenat Aman opened up about Women's role in Bollywood
চিনেমাত মহিলাৰ ভূমিকা আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ জীনত আমানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 6, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী জীনত আমানে ‘জাৰ্ণি ইণ্টু ইণ্ডিয়া’ নামৰ তথ্যচিত্ৰখনৰ নিৰ্মাতাসকলৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত বলীউডত মহিলাৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ মন্তব্য কৰে ।

'য়াদোঁ কী বাৰাত' ছবিৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে বলীউডৰ বেছিভাগ অভিনেত্ৰীৰে চৰিত্ৰসমূহ গভীৰ নহয় আৰু তেওঁলোকে কেৱল গীত-নৃত্য কৰিয়েই দায়িত্ব শেষ কৰিবলগীয়া হয় । তেওঁ কয়, "৯০ শতাংশ সময়েই ইয়াৰ বেছিভাগ মহিলাই কেৱল অলংকাৰিক চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে, যিবোৰৰ কোনো গভীৰতা নাথাকে । তেওঁলোকে কেৱল গান গাই, নাচে-মেলে আৰু মূল নায়কজনৰ কাষে কাষে ঘূৰি ফুৰে; ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া একো নাথাকে ।"

অৱশ্যে, পৰিস্থিতি লাহে লাহে ভাললৈ সলনি হ’বলৈ ধৰিছে বুলিও তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে । জীনত আমানে কয় যে, বলীউডৰ মুখ্য অভিনেত্ৰীসকলে এতিয়া অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ পাইছে । তেওঁ কয়, "মই অনুভৱ কৰোঁ যে, এতিয়া পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"

তেওঁ আঙুলিয়াই দি কয়, "আজিৰ মহিলাসকলে ভাল চৰিত্ৰৰ দাবী তুলিছে । চলচ্চিত্ৰখনত নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নাথাকিলে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে, নিজৰ অধিকাৰ দাবী কৰে আৰু কৰিবলৈ কামো পাইছে । মই ভাবো, এয়া অতি উৎসাহজনক কথা । কাৰণ ভাৰতৰ মহিলাসকলৰ কেৱল সাজ-সজ্জাৰ সামগ্ৰী হোৱাৰ বাহিৰেও সমাজত নিজাকৈ এক সুকীয়া পৰিচয় থকা উচিত ।"

তেওঁৰ কৰ্মজীৱনৰ যাত্ৰালৈ চালে দেখা যায় যে, ১৯৭০ চনত ‘ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া’ আৰু ‘মিছ এছিয়া পেচিফিক ইণ্টাৰনেশ্বনেল’ খিতাপ জয় কৰাৰ পিছত, জীনত আমানে ১৯৭১ চনৰ ‘হলচল’ ছবিখনৰ জৰিয়তে বলীউডত ভৰি দিছিল ।

দেৱ আনন্দৰ ছবি ‘হৰে ৰামা হৰে কৃষ্ণা’ৰ জৰিয়তে তেওঁ বিপুল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ বহু কেইখন ছুপাৰহিট ছবিৰ অংশ হৈ পৰে । তাৰে কেইখনমান উল্লেখনীয় ছবি হৈছে— ‘য়াদোঁ কী বাৰাত’ (১৯৭৩), ‘ৰোটী কাপড়া ঔৰ মকান’ (১৯৭৪), ‘অজনবী’ (১৯৭৪), ‘ৱাৰেণ্ট’ (১৯৭৫), ‘চোৰী মেৰা কাম’ (১৯৭৫), ‘ধৰম বীৰ’ (১৯৭৭), ‘ছাইল্লা বাবু’ (১৯৭৭), ‘হম কিসিছে কম নেহী’ (১৯৭৭) আৰু ‘দ্য গ্ৰেট গেমব্লাৰ’ (১৯৭৯) ।

লগতে পঢ়ক : চেহেৰা নহয়, কৰ্মহে সুন্দৰ হোৱা উচিত: সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মোহক লৈ জীনত আমানৰ বিশেষ মন্তব্য

TAGGED:

বলীউডত মহিলাৰ ভূমিকা
জীনত আমান চিনেমা
জীনত আমানাৰ সাক্ষাৎকাৰ
জীনত আমান অভিনয় যাত্ৰা
ZEENAT AMAN BOLLYWOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.