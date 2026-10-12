আমিৰ খানৰ ভতিজী জেন মেৰীৰ গাত আঘাতৰ চিন; চিজেপিৰ প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন বিজয় বাৰ্মা, হুমা কুৰেশ্বীৰ
প্ৰতিবাদৰ সময়ত আটক কৰাৰ পিছত জেন মেৰীয়ে আঘাতৰ চিন দেখুৱাইছে, আনহাতে ইমৰাণ খান, লেখা ৱাশ্বিংটন, হুমা কুৰেশ্বী আৰু বিজয় বাৰ্মাই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 5:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দানত কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অস্থায়ীভাৱে আটক কৰে জেন মেৰীক ৷ আটক কৰি এৰি দিয়াৰ পিছত আমিৰ খানৰ ভতিজী অভিনেত্ৰী জেন মেৰীয়ে তেওঁৰ হাত, আঙুলি আৰু ভৰিত আঘাতৰ চিন থকা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে । শনিবাৰে তেওঁৰ লগতে বন্দী হৈ থকা অভিনেতা ইমৰাণ খান আৰু লেখা ৱাশ্বিংটনকো কিছু ঘণ্টাৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
ইফালে, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেত্ৰী হুমা কুৰেশ্বী আৰু অভিনেতা বিজয় বাৰ্মাই ।
আটকৰ পিছত আঘাতৰ চিন দেখুৱাইছে জেন মেৰীয়ে
দেওবাৰে জেনে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ৰীল শ্বেয়াৰ কৰে য’ত তেওঁৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাতৰ চিন দেখা গৈছিল । ভিডিঅ’টোত তেওঁ কেমেৰাৰ ফালে মুখ কৰি কয়, “আমাক ইমান ভয় খুৱাব নালাগে যে প্ৰথমবাৰতেই সকলোধৰণৰ ভয় শেষ হৈ যায় ।”
প’ষ্টটোৰ কেপশ্বনত লিখিছে, "তাই ইণ্টাৰনেটত (ৰাষ্ট্ৰ) উন্মোচন কৰে ।" ইয়াৰ পূৰ্বে জেনে ইমৰাণ আৰু লেখাৰ কাষত বহি থকা আৰক্ষীৰ ভেনৰ ভিতৰৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল । ফটোখনত "INQUILAAB ZINDABAAD" শ্লোগান আছিল । ইমৰাণক হাঁহি হাঁহি শান্তিৰ ইংগিত দিয়া দেখা গৈছিল ।
ভেনৰ ভিতৰৰ পৰা এটা ভিডিঅ’ও শ্বেয়াৰ কৰে জেনে ৷ তেওঁ ইমৰাণক সুধিছিল যে, তেওঁ কেতিয়াবা জেললৈ গৈছে নেকি? তেওঁ হাঁহি হাঁহি উত্তৰ দিলে যে, পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, এনেকুৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে লেখাই অনুসৰণকাৰীক তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আপডেট কৰি ভিডিঅ’ প’ষ্ট কৰে । এটা ক্লিপত তেওঁ কয়, "পুলিচে আমাক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই । আমি ৰাস্তাত খোজ কাঢ়ি আছো । ঘৰলৈ যাবলৈ কোনো গাড়ী বা কোনো বাহন ধৰিবলৈ দিয়া নাই ।"
আন এটা ভিডিঅ’ত দৰ্শকক আশ্বস্ত কৰি তেওঁ কয়, “মই ক’বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে, আমি সকলো নিৰাপদ আৰু ভালকৈ আছোঁ আৰু আমি ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত আছোঁ ।” পিছত তেওঁ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰী শ্বেয়াৰ কৰে য’ত ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ ইমৰাণ আৰু জেনক সাৱটি ধৰা দেখা গৈছে ।
বিজয় বাৰ্মা, হুমা কুৰেশ্বীৰ সমৰ্থন
গণতন্ত্ৰত শান্তিপূৰ্ণ মতানৈক্যৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰাৰ বিৰুদ্ধে হুমা কুৰেশ্বীয়েও মাত মাতে । "আমি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ । শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ আৰু জবাবদিহিতাৰ দাবী মৌলিক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ৷" তেওঁ আৰু লিখিছে, "দেশপ্ৰেম অন্ধ মৌনতা নহয় । গণতন্ত্ৰ অন্ধ আনুগত্য নহয় । আৰু মতানৈক্য জাতিবিৰোধী নহয় । বিশ্বই চাই আছে । আমি ভাল কৰিবই লাগিব । জয় হিন্দ ।"
চলি থকা প্ৰতিবাদক লৈ কি ক’লে ৰণবীৰ শ্ব’ৰেই
অভিনেতা ৰণবীৰ শ্ব’ৰেইও চলি থকা প্ৰতিবাদৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীক ৰাজপথলৈ ওলাই অহাতকৈ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে দাবীসমূহ আগবঢ়াই নিবলৈ আহ্বান জনাইছে । চিজেপিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে নাগৰিকক আন্দোলনত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা ভিডিঅ’ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰণবীৰে এক্সত লিখিছে, "ৰাস্তাত নহয়, সংসদ আৰু বেলটত আপোনাৰ নম্বৰ দেখুৱাওক! আৰু যদি সেইবোৰৰ পথ অন্যায় যেন লাগে তেন্তে আদালতক দেখুৱাওক ।"
প্ৰতিবাদ কিহৰ?
নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR)ত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ অভিযোগত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে চিজেপিয়ে । মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দানত এই সমাৱেশৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই । মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰতিবাদ আজাদ ময়দানতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছে । আৰক্ষীয়ে ৪০০ৰো অধিক লোকক আটক কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।
চিজেপিৰ কৰ্মীসকলে অৱশ্যে আৰক্ষীক অনুমতি বিচাৰি ইমেইল কৰিছিল যদিও কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই বুলি দাবী কৰে । দিল্লীতো বিক্ষোভ সংঘটিত হয়, চিজেপিৰ নেতা আৰু অন্যান্য প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখে ।
লগতে পঢ়ক : চিজেপিৰ প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন জনাই চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা অনুৰাগ কাশ্যপৰ