কাক ধন্যবাদ জনালে আশা ভোছলেৰ নাতিনী জানাই ভোছলেই?
প্ৰখ্যাত গায়িকা আশা ভোছলেৰ নাতিনী জানাই ভোছলেৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টে আৱেগিক কৰি তুলিছে সকলোকে ৷ আৱেগিক নাতিনী: "আইতাই ওপৰৰ পৰা সকলো দেখিছে" ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 14, 2026 at 12:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ নাতিনী জানাই ভোছলেই শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁৰ আইতাকৰ প্ৰতি ৰাইজে যি মৰম আৰু সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে, তাৰ বাবে জানাইয়ে সকলোৰে শলাগ লৈছে । জানাইয়ে এক পোষ্টযোগে উল্লেখ কৰে যে আইতাকে ওপৰৰ পৰা (স্বৰ্গৰ পৰা) এই সকলোবোৰ মৰম প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ।
প্ৰখ্যাত গায়িকা আশা ভোছলেৰ নাতিনী জানাই ভোছলেৰ আৱেগিক পোষ্ট
প্ৰখ্যাত গায়িকা গৰাকীৰ গৌৰৱান্বিত নাতিনীয়ে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত লিখিছে, “মই আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ । যেতিয়া পাৰিম তেতিয়া এই বিষয়ে বহলাই লিখিম । কিন্তু মই এটা কথা ক’বই লাগিব যে আজি বহু লোকে তেওঁক যিমান সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জানাইছে, সেয়া অপৰিসীম । সকলোৱে তেওঁক যিমান মৰম দিছে তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ ।”
তেওঁ লগতে কয়, “মই মোৰ হৃদয়ৰ অন্তৰ্ভাগৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । তেওঁ এই সকলোবোৰ মৰম আৰু সন্মানৰ যোগ্য আছিল । মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেওঁ আমাৰ সকলোৰে হৃদয়ত চিৰদিনৰ বাবে জীয়াই থাকিব আৰু তেওঁ ওপৰৰ (স্বৰ্গ) পৰা এই সকলোবোৰ মৰম প্ৰত্যক্ষ কৰিছে । আপোনাৰ আত্মাৰ সদগতি হওক কিংবদন্তি #আশা টাই ।”
জানাইয়ে আশা ভোছলেৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ এখন ফটোও শ্বেয়াৰ কৰিছে । ফটোখনত দেখা গৈছে যে আশা ভোছলেৰ নশ্বৰ দেহ ভাৰতীয় ত্ৰিৰংগা পতাকাৰে ঢাকি থোৱা হৈছে আৰু ফুলেৰে সজাই তোলা এখন শৱদাহৰ খাটত ৰখা হৈছে ।
বলীউডৰ তৰফৰ পৰা কিংবদন্তি গায়িকা গৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
১২ এপ্ৰিলত প্ৰখ্যাত গায়িকা গৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে মুম্বাইৰ বাসগৃহত বহুতো বলীউডৰ তাৰকা উপস্থিত হৈ তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধা জনায় । ১৩ এপ্ৰিলত সম্পন্ন হোৱা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত আমিৰ খান, টাবু, জেকী শ্ৰফ, ৰিতেশ দেশমুখ, বিবেক অবেৰয়, বিকী কৌশল আদিকে ধৰি বহুতো অভিনেতা-অভিনেত্ৰী উপস্থিত থাকি কিংবদন্তি গায়িকা গৰাকীৰ প্ৰতি শেষ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে ।
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেই ৯২ বছৰ বয়সত ১২ এপ্ৰিল, ২০২৬ তাৰিখে মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডী হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । তেওঁক ১৩ এপ্ৰিলত সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্ক শ্মশানত শেষ বিদায় দিয়া হয় ।
কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ মৃত্যু
উল্লেখ্য যে, শৰীৰৰ কেইবাটাও অংগ বিকল হোৱাৰ ফলত ১২ এপ্ৰিলত আশা ভোছলেৰ মৃত্যু হয় । নাতিনী জানাই ভোছলেৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ আপডেট অনুসৰি, অত্যাধিক ভাগৰ আৰু বুকুত সংক্ৰমণ হোৱাৰ বাবে ১১ এপ্ৰিলত কিংবদন্তি গায়িকা গৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আশা ভোছলে । মৃত্যুৰ সময়ত ৯২ বছৰীয়া এই গায়িকা গৰাকীয়ে সুদীৰ্ঘ ৮৩ বছৰ ধৰি মনোৰঞ্জন জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল ।
লগতে পঢ়ক : অসমীয়া সংগীত জগতত কাৰ সহযোগত ভৰি দিছিল আশা ভোছলেই ?