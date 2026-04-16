“মই মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মানুহগৰাকীক হেৰুৱালোঁ”, আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত নাতিনী জানাইৰ মৰ্মস্পৰ্শী পোষ্ট

“মই মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মানুহগৰাকীক হেৰুৱালোঁ”, আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত নাতিনী জানাইৰ মৰ্মস্পৰ্শী পোষ্ট
কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ দেহাৱসানৰ পিছত ছ’চিয়েল মিডিয়াত আৱেগিক স্মৰণ নাতিনী জানাইৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 1:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিখ্যাত গায়িকা আশা ভোছলেৰ নাতিনী জানাই ভোছলেয়ে তেওঁৰ আইতাকৰ পৰা শিকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষাৰ কথা স্মৰণ কৰিছে । জানাইয়ে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত উল্লেখ কৰিছে যে আইতাক আশা ভোছলেই তেওঁক সদায় এটা কথাই কৈছিল— ‘জীৱন কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে, ই চলি থাকিবই’ (Life must go on)।
সূৰ্যোদয়ৰ এখন ছবি শ্বেয়াৰ কৰি জানাইয়ে লিখিছে, "সূৰ্য প্ৰতিদিনেই উদয় হয় আৰু অস্ত যায়; মোৰ আইতাকে কোৱাৰ দৰেই জীৱনটোৱেও নিজৰ গতিৰে আগুৱাই যাবই লাগিব..."
প্ৰখ্যাত গায়িকাগৰাকীৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰা সকলোকে জানাই ভোছলেয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "যিসকলে অনলাইনৰ জৰিয়তে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে, তেওঁলোক সকলোকে ধন্যবাদ । আইতাকৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ এই মৰম দেখি মোৰ মনত শান্তি পাইছোঁ ।... নিজৰ যত্ন ল’ব ।"
আইতাক আশা ভোছলেৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল জানাই । আইতাকৰ মৃত্যুৱে তেওঁক গভীৰ মৰ্মাহত কৰি তুলিছে । আশা ভোছলেৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ সময়ত জানাইক অতিশয় শোকাতুৰ অৱস্থাত হুকহুকাই কন্দা দেখা গৈছিল ।
তেওঁ আইতাকৰ সৈতে থকা মধুৰ সম্পৰ্কটো প্ৰতিফলিত হোৱাকৈ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি এনেদৰে লিখে: “আজি পুৱা সাৰ পাই মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে মই মোৰ সকলো দুষ্টামিৰ লগৰীয়াগৰাকীক হেৰুৱালোঁ । তেওঁ আছিল মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বন্ধু, যিয়ে মোৰ পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছিল আৰু জন্মৰ পিছত যিয়ে মোক পোনপ্ৰথমে কোলাত তুলি লৈছিল ।”
মৰমীয়াল নাতিনীগৰাকীয়ে আৱেগিক হৈ পুনৰ কয়, “মই এতিয়া কি কৰিম ? মই এতিয়া পুৱা কাৰ ওচৰত সাৰ পাম, কাক সাৱটি ধৰিম আৰু কাৰ লগত চাহ খাম ? মই ঘৰলৈ অহাৰ পিছত প্ৰতিদিনেই মোৰ বাবে কোনে অপেক্ষা কৰি থাকিব বা কাৰ লগত মই তেনেই সাধাৰণ ধেমালি (lame jokes) কৰিম ?”
তেওঁ লগতে লিখে, “এইবোৰ তেওঁক মনত ৰখাৰ একো একোটা সৰু মাধ্যমহে । কিন্তু যিসকলে মোৰ দৰেই এই ক্ষতি অনুভৱ কৰিছে, তেওঁলোকে মনত ৰখা উচিত যে আইতা আছিল জীৱন আৰু হাঁহিৰ এক প্ৰতীক । গতিকে যদি আপোনালোকে তেওঁক মনত ৰাখিব বিচাৰে, তেন্তে সেই ৰূপতেই মনত ৰাখিব !”
জানাইয়ে আৰু কয়, "তেখেতে ওপৰৰ পৰা আমাক সকলোকে, বিশেষকৈ নিজৰ পৰিয়ালটোক নিৰীক্ষণ কৰি আছে । মোৰ বিশ্বাস তেওঁ অতি সোনকালেই মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিব, কাৰণ তেওঁ মোক সদায় তেনেদৰেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল !!"
তেওঁ লগতে কয়, "মই মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মানুহগৰাকীক হেৰুৱালোঁ আৰু পৃথিৱীত ইয়াতকৈ ডাঙৰ শোক আৰু একো হ’ব নোৱাৰে । গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জানাইছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণৰূপে উপভোগ কৰক আৰু তেনেদৰেই তেওঁক তথা তেওঁৰ জীৱনটোক উদযাপন কৰক !!"
আইতাকৰ প্ৰতি থকা অপৰিসীম মৰম প্ৰকাশ কৰি জানাইয়ে লিখিছে, "মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ 'আশা আই' (Ashaai), এতিয়াৰ বাবে বিদায় মোৰ মৰম... মই জানো পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক তুমি সদায় মোৰ লগতে থাকিবা । মই কেৱল তুমি মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি অহা আৰু মোক পুনৰ এবাৰ সাৱটি ধৰাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, শৰীৰৰ বহু অংগ বিকল (multi organ failure) হোৱাৰ ফলত যোৱা ১২ এপ্ৰিলত আশা ভোছলেৰ দেহাৱসান ঘটে ।
লগতে পঢ়ক : কাক ধন্যবাদ জনালে আশা ভোছলেৰ নাতিনী জানাই ভোছলেই?