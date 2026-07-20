১১ বছৰীয়া ইউটিউব চেনেল হেৰুৱালে ৰেপাৰ ছাণ্টী শৰ্মাই: CJP-ক কৰা মন্তব্যৰ বাবেই কৰা হ’ল নেকি বিলোপ?
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি বিপদত ৰেপ্পাৰ ছাণ্টী শৰ্মা ! বন্ধ হ’ল ইউটিউব চেনেল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 6:33 PM IST
হায়দৰাবাদ : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা ৰেপাৰ ছাণ্টী শৰ্মাৰ ইউটিউব চেনেলটো স্থায়ীভাৱে ডিলিট কৰি দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে । ছাণ্টী শৰ্মাই এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ত CJP-ক কেৱল এটা 'ইণ্টাৰনেট ড্ৰামা' বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷
তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে, এই চেনেলটো কেৱল এটা প্লেটফৰ্ম নাছিল, ইয়াত তেওঁৰ ১১ বছৰৰ সপোন, সংগ্ৰাম আৰু কষ্ট সোমাই আছিল । ইউটিউবে তেওঁক চেনেলটো আৰু কেতিয়াও ঘূৰাই দিয়া নহ’ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ।
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে অলপতে কৰা ৰাজহুৱা মন্তব্যৰ বাবেই তেওঁৰ চেনেলটো ডিলিট কৰা হৈছে বুলি ৰেপ্পাৰ ছাণ্টী শৰ্মাই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । ইউটিউবে এই চেনেলটো আৰু কেতিয়াও ঘূৰাই পোৱা সম্ভৱ নহয় বুলি জনোৱাৰ পিছত শৰ্মাই গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খোলাৰ সংকল্প লৈছে আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্মসমূহত ক্ৰিয়েটৰ বা সমল নিৰ্মাতাসকলৰ অধিকাৰ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
শৰ্মাৰ ভাষ্য, "মোৰ চেনেলটো কেৱল এটা প্লেটফৰ্ম নাছিল । ই আছিল মোৰ ১১ বছৰৰ সপোন, সংগ্ৰাম, স্মৃতি আৰু অগণন ঘণ্টাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম ।"
ছাণ্টী শৰ্মাই দাবী কৰিছে যে, ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ ওপৰত মন্তব্য কৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ ইণ্টাৰনেটত তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু ঘৃণাৰ সন্মুখীন হৈছে । তেওঁৰ মতে, যিটো সময়ত তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলটো ডিলিট কৰা হৈছে, তাৰ সৈতে এই ঘটনাৰ সম্পৰ্ক আছে । তেওঁ লগতে কয় যে, যদিও তেওঁৰ চেনেলটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, তথাপিও তেওঁৰ কণ্ঠ স্তব্ধ হৈ যোৱা নাই । শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ অতি সোনকালেই এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিব ।
অভিজিৎ দীপকে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া ছাণ্টী শৰ্মাই ইয়াক কেৱল এটা 'ইণ্টাৰনেট ড্ৰামা' বুলি অভিহিত কৰিছিল । তেওঁ কৈছিল যে বহু লোকে এনে অভিযান বা কেম্পেইনৰ পটভূমি পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে কেৱল ট্ৰেণ্ড অনুসৰণ কৰে । লগতে কৈছিল যে সমালোচনা গণতন্ত্ৰৰ অংশ হ’ব পাৰে, কিন্তু অনলাইন অপপ্ৰচাৰ দেশৰ বাবে সঠিক নহয় ৷ শৰ্মাই লগতে দাবী কৰিছিল যে দীপকে আম আদমী পাৰ্টীৰ সৈতে জড়িত ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছিল, "বিজেপিকে ধৰি কোনো ৰাজনৈতিক দলেই নিখুঁত নহয় আৰু সমালোচনা গণতন্ত্ৰৰ এক অংশ । কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয় অস্থিৰতা, অনলাইন প্ৰচাৰ আৰু ঘৃণাৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাটো ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ বাবে সঠিক সমাধান নহয় ।"
অৱশ্যে, তেওঁ কৰা এই মন্তব্যসমূহৰ বাবেই যে ইউটিউব চেনেলটো ডিলিট কৰা হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত ইউটিউব কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী বা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়া নাই ।
উল্লেখ্য যে, তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম গণেশ শৰ্মা ৷ তেওঁ হ’ল মধ্য প্ৰদেশৰ ৰাতলামৰ এজন ৰেপাৰ, গায়ক আৰু গীতিকাৰ । তেওঁ অক্ষয় কুমাৰৰ অভিনীত 'হাউছফুল ৫' ছবিখনৰ জৰিয়তে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : কোন এই ৰেপ্পাৰ ছাণ্টী শৰ্মা ? কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীক লৈ কৰা তেওঁৰ মন্তব্যই কিয় কঁপাইছে ছ’চিয়েল মিডিয়া ?