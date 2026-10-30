কৰীণা কাপুৰে কৰা তৃতীয় সন্তানৰ প্ৰশ্নত শ্বাহিদৰ পত্নী মীৰা ৰাজপুতে পোনচাটেই কৰিলে মানা
‘তৃতীয় সন্তান জন্ম দিব পাৰি অৱশ্যে’ — যেতিয়া কৰীণা কাপুৰে শ্বাহিদ কাপুৰৰ পত্নী মীৰা ৰাজপুতক জোকাইছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 5:17 PM IST
হায়দৰাবাদ : কৰীণা কাপুৰৰ টক শ্ব’ ‘হোৱাট উইমেন ওৱাণ্ট’ৰ ষষ্ঠ ছিজনৰ দুটা খণ্ড মুকলি কৰা হৈছে । অনুষ্ঠানটোৰ তৃতীয় খণ্ডত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মীৰা ৰাজপুত । কথা-বতৰাৰ সময়ত কৰীণা কাপুৰে ধেমালিতে মীৰাক তৃতীয় সন্তান জন্ম দিয়াৰ কথা সুধিলে ।
কৰীণা কাপুৰ খানৰ বিখ্যাত টক শ্ব’ ‘হোৱাট উইমেন ওৱাণ্ট’ পুনৰবাৰ বাতৰিৰ শিৰোনামত আছে । এইবাৰ শ্বাহিদ কাপুৰৰ পত্নী মীৰা ৰাজপুত তেওঁৰ শ্ব’ত অতিথি হিচাপে উপস্থিত হৈছে, অৰ্থাৎ আগন্তুক খণ্ডটোত শ্বাহিদ কাপুৰৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা কৰীণা কাপুৰ আৰু তেওঁৰ বৰ্তমানৰ পত্নী মীৰা ৰাজপুতক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
এই কাৰণেই শ্ব’টোৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটোৰ প্ৰ’ম’ মুক্তি পোৱাৰ লগে লগে ভাইৰেল হৈ পৰে, যাৰ ফলত শ্ব’টো আলোচনাৰ উত্তপ্ত বিষয় হৈ পৰে । আগন্তুক খণ্ডত দুয়োগৰাকী নাৰীয়ে বিভিন্ন বিষয়ত স্পষ্টভাৱে কথা পতা দেখিবলৈ পোৱা যাব । এইটো খণ্ডতে কৰীণা কাপুৰে মীৰাক তৃতীয় সন্তানৰ কথা সুধিব ।
কৰীণাই মীৰাক জোকোৱা মুহূৰ্তটো
প্ৰ’ম’টোত কৰীণা কাপুৰ আৰু মীৰা ৰাজপুতক হাঁহি, ধেমালিৰে আড্ডা দিয়া দেখা গৈছে । যেতিয়া কৰীণাই মীৰাক নিজৰ বিষয়ে শুনা আটাইতকৈ অৰ্থহীন উৰাবাতৰিৰ বিষয়ে সুধিলে, মীৰাই উত্তৰ দিলে, "যে মই আৰু এটা কেঁচুৱা জন্ম দিবলৈ গৈ আছোঁ ।"
সঁহাৰি শুনি কৰীণা কাপুৰে মীৰাক জোকাই কয়, "আপুনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ।" মীৰাই হাঁহে আৰু দৃঢ়তাৰে অস্বীকাৰ কৰি কয়, "আমি শেষ কৰিলোঁ ৷" অৰ্থাৎ তেওঁৰ কোনো কাৰণতে তৃতীয় সন্তান জন্ম দিয়াৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই ।
অজ্ঞাতসকলৰ বাবে, ২০১৫ চনত শ্বাহিদ কাপুৰ আৰু মীৰা ৰাজপুতৰ বিয়া হৈছিল । বৰ্তমান তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান আছে; তেওঁলোকৰ কন্যা মিশ্বাৰ জন্ম হৈছিল ২০১৬ চনত আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰ জেইনৰ জন্ম হৈছিল ২০১৮ চনত ।
শ্বাহিদ আৰু কৰীণাৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে
এটা সময়ত শ্বাহিদ কাপুৰ আৰু কৰীণাৰ যুটি বলীউডৰ বিখ্যাত দম্পতীবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । ২০০৪ চনৰ ‘ফিদা’ ছবিৰ ছেটত দুয়োৰে সাক্ষাৎ হৈছিল । খবৰ অনুসৰি কৰীণাই এই কথা-বতৰাৰ সূচনা কৰিছিল । আনকি কৰীণা শ্বাহিদৰ বাবে নিৰামিষভোজী হৈ পৰিছিল । ‘চুপ চুপ কে’, ‘৩৬ চাইনা টাউন’, ‘জব উই মেট’ আদি ব্লকবাষ্টাৰ ছবিত দুয়োৱে একেলগে কাম কৰিছে ।
অৱশ্যে ‘জব উই মেট’ ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত তেওঁলোকৰ বিচ্ছেদৰ খবৰ ওলাইছিল । বিভাজনৰ কাৰণ হিচাপে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য আৰু কৰ্ম সম্পৰ্কীয় মানসিক চাপ উল্লেখ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত কৰীণা ছৈইফ আলী খানৰ প্ৰেমত পৰে আৰু বিয়াত বহে । দুয়ো এতিয়া টাইমূৰ আৰু জেহ নামৰ দুটি সন্তানৰ অভিভাৱক ৷
লগতে পঢ়ক : ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি বুলি জানি চিন্তিত ছৈইফ আলী খান, কিন্তু কিয়?