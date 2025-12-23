এটা টি চাৰ্টৰ পৰা এটা চুমালৈকে... ইণ্টাৰনেটত চৰ্চিত ভাইৰেল মুহূৰ্তসমূহ
সাহসী মন্তব্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্তৰংগ আলিংগনলৈকে ২০২৫ চনত ভাইৰেল মুহূৰ্তবোৰে বিতৰ্ক আৰু মিমৰ সূচনা কৰিছিল । বছৰটোৰ এনে ভাইৰেল মুহূৰ্তসমূহৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ আহক-
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ বৰ্ষটো কেৱল বিগ বাজেটৰ চিনেমা বা চাৰ্টত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰা গীত বা নৃত্যৰ হুক ষ্টেপৰ বাবেই নহয়, এই বৰ্ষটো সেইসমূহ মুহূৰ্তৰো সাক্ষী হৈ ৰ’ল যিসমূহ মুহূৰ্ত অতি কম সময়তে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিল আৰু যিবোৰ উপেক্ষা কৰিব পৰা বিধৰ নাছিল । কিছুমান আছিল ধেমেলীয়া আৰু কিছুমান আছিল অস্বস্তিকৰ ।
য়ুজবেন্দ্ৰ চাহালে সাহসী মন্তব্য লিখি থোৱা টি-চাৰ্ট পৰিধান কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিবাহ বিচ্ছেদৰ শুনানিলৈকে আৰু কল্ডপ্লে কিছ কেম কেলেংকাৰীৰ বিতৰ্কলৈকে, ভিন্ন ভাইৰেল মুহূৰ্তই আমোদ দিলে নেটিজেনক ৷ এই বছৰ সকলো ধৰণৰ মনোৰঞ্জনৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল নেটিজেন । ২০২৫ চনত মনোৰঞ্জন জগতখনত সঁচাকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলোৱা কিছুমান ভাইৰেল মুহূৰ্তৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাওঁ আহক ।
য়ুজবেন্দ্ৰ চাহালৰ বল্ড টি-চাৰ্ট
বছৰৰ অন্যতম চৰ্চিত ভাইৰেল মুহূৰ্তত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ য়ুজবেন্দ্ৰ চাহাল সাঙোৰ খাই আছে । কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ ধনশ্ৰী বাৰ্মাৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ শুনানিৰ দিনা চাহালে এটা টি-চাৰ্ট পিন্ধি উপস্থিত হয়, য’ত লিখা আছিল: “বি ইউৰ অঔন চুগাৰ ডেডী”।
বাক্যাংশটোৱে নিমিষতে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে । কিছু মিনিটৰ ভিতৰতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ফটো বিয়পি পৰিল । নেটিজেনে বাৰ্তাটো পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খুওৱাৰ চেষ্টা কৰে । এইটো কটুক্তি আছিল নে কেৱল ফেশ্বন আছিল ?
কেইমাহমানৰ পাছত অৱশেষত চাহালে প’ডকাষ্টৰ সময়ত টি-চাৰ্টটোৰ আঁৰৰ কাৰণটো বুজাই দিলে । তেওঁ কয় যে তেওঁ ড্ৰামা নিবিচাৰে । তেওঁ মাত্ৰ এটা স্পষ্ট বাৰ্তা দিব বিচাৰিছিল, আৰু তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে টি-চাৰ্টটোৱে সেই কামটো কৰিলে ।
চাহালে স্বীকাৰ কৰে যে দ্বিতীয় পক্ষৰ পৰা কিবা এটাই তেওঁক সঁহাৰি দিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল । তেওঁ জোৰ দি কয় যে তেওঁ কাকো গালি-গালাজ পৰা নাছিল বা কাকো বেয়াকৈ কোৱা নাছিল । তেওঁৰ মতে, এই বাৰ্তা আছিল আত্মসন্মান আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ । তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে যে বিবাহ বিচ্ছেদ নিষ্পত্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কঠিন আৰু তেওঁ “ভাল চুক্তি”ত স্বাক্ষৰ কৰিছে ।
এই মুহূৰ্তটো বিশেষ হৈ থাকিল কাৰণ ই এইটো প্ৰমাণ কৰিলে যে কেতিয়াবা নীৰৱ হৈও সাজ পাৰেৰে সঠিক শব্দৰ সৈতে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰি ৷
ৰাকেশ বেদী আৰু ছাৰা অৰ্জুন: মৰম হৈ পৰিল বিতৰ্ক
ধূৰন্ধৰ ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলিৰ সময়ত অভিনেতা ৰাকেশ বেদীক কেন্দ্ৰ কৰি আন এক বিস্ফোৰণ ঘটে । এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে বেদীয়ে তেওঁৰ অন স্ক্ৰীণ কন্যাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা সহ-অভিনেত্ৰী ছাৰা অৰ্জুনক সাৱটি ধৰি কান্ধত মৰম যাচিছে ।
ইণ্টাৰনেটে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । বহুতে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অনুপযুক্ত আচৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ক্লিপটো ভাইৰেল হৈ পৰিল আৰু কেইবা সপ্তাহ ধৰি সমালোচনা চলি থাকিল ।
অৱশেষত ৰাকেশ বেদীয়ে এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই ক্ষোভক “মূৰ্খ” বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ বুজাই দিলে যে ছাৰাৰ বয়স তেওঁৰ আধাতকৈও কম আৰু তেওঁলোকৰ মাজত পিতৃ-কন্যাৰ দৰে বন্ধন আছে । তেওঁৰ মতে, চেটত এনে ইংগিত স্বাভাৱিক আৰু ই সন্মান সহিতে কৰা হৈছিল ।
তেওঁ লগতে আঙুলিয়াই দিয়ে যে এই অনুষ্ঠানত ছাৰাৰ পিতৃ-মাতৃও উপস্থিত আছিল । বেদীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে এনে ৰাজহুৱা স্থানত কোনোবাই কিয় কু-অভিপ্ৰায়ৰ চেষ্টা কৰিব । তেওঁ কয় যে সমস্যাটো দৰ্শকৰ দৃষ্টিভংগীতহে নিহিত হৈ আছে, তেওঁ যচা ইংগিতটোৰ মাজত নহয় ।
উদিত নাৰায়ণ আৰু চুমা বিতৰ্ক
এটা অনুষ্ঠানত প্ৰবীণ নেপথ্য গায়ক উদিত নাৰায়ণে এগৰাকী মহিলা অনুৰাগীক চুমা খাই অনলাইন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে । বিশেষকৈ গায়কজনৰ বয়স আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিচ্ছবিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহুতে সীমা, সন্মতি আৰু উপযুক্ততাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । নিজৰ পক্ষত গায়কজনে কয় যে কিছুমান অনুৰাগীয়ে হাত মিলাই, আলিংগন বা চুমা আদি ইংগিতৰ জৰিয়তে প্ৰেম প্ৰকাশ কৰে । এতিয়া ভিডিঅ’সমূহ প্ৰচাৰ কৰাৰ আঁৰত হয়তো কোনো গোপন উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে ৷
কল্ডপ্লেৰ কিছ কেম কেলেংকাৰী
২০২৫ চনৰ এটা আচৰিত ভাইৰেল মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি হৈছিল মেছাচুচেটছৰ কল্ডপ্লে কনচাৰ্টত । শ্ব’টোৰ সময়ত ফ্ৰণ্টমেন ক্ৰীছ মাৰ্টিনে কিছ কেমৰ সময়ত ডাঙৰ পৰ্দাত দেখুওৱা দম্পতীটোৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
তেওঁলোকে আলিংগন কৰি আছিল আৰু কেমেৰা দেখি হঠাতে আঁতৰি আহি মুখ লুকুৱাই দিয়ে । ক্ৰীছ মাৰ্টিনে ধেমালিতে মন্তব্য কৰে, "হয় তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে, নহয় তেওঁলোক বৰ লাজকুৰীয়া স্বভাৱৰ ।"
সেই কৌতুকটোৱে সকলো সলনি কৰি পেলালে । অতি সোনকালেই এই দম্পতীটোক এষ্ট্ৰ’নমাৰৰ চিইঅ’ এণ্ডি বাইৰন আৰু কোম্পানীটোৰ এইচ আৰ চিফ ক্ৰীষ্টিন কেবট বুলি চিনাক্ত কৰা হয় । বিশেষকৈ বাইৰন বিবাহিত বুলি খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছত বিবাহ বহিৰ্ভূত প্ৰেমৰ খবৰ দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিল ।
এই ভাইৰেল ঘটনাসমূহে দেখুৱাই যে নেটিজেনে এটা এটা মুহূৰ্তক কেনেকৈ সোনকালে বিচাৰ কৰি লয় ! আৰু ই বিতর্কলৈ পৰিণত হৈ যায় । ২০২৫ চনত ইণ্টাৰনেটেই বিচাৰক আৰু সমালোচক হিচাপে কাম কৰিছিল ।
