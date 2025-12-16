বছৰটোৰ সেই বিশেষ গানকেইটা যাৰ হুক ষ্টেপে ইণ্টাৰনেটত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিলে
২০২৫ চনত অক্ষয় খান্নাৰ FA9LA ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাম চৰণৰ চিক্ৰী চিক্ৰীলৈকে- এইসমূহ গানৰ ভাইৰেল হুক-ষ্টেপে ছ’চিয়েল মিডিয়াত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 12:54 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 1:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনত বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি, সংগীত আৰু ভাইৰেল ট্ৰেণ্ড আহিছিল যিয়ে মনোৰঞ্জন জগতত অনুৰাগীসকলক ব্য়স্ত কৰি ৰাখিছিল । Kantara: Chapter 1, Chhaava, Saiyara আদি চিনেমাই দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । একে সময়তে বছৰৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত 'ধূৰন্ধৰ' এ ছবিপ্ৰেমীৰ উত্তেজনা বঢ়াইছিল । এইখন ছবি মুক্তিৰ লগে লগে যেন জনসাধাৰণৰ হুক-ষ্টেপ ডান্স নম্বৰৰ প্ৰতিও প্ৰেম বাঢ়ি আহিল তেনে অনুভৱ হয় ! হুক ষ্টেপ থকা গানসমূহে নিজৰ স্বাক্ষৰমূলক ভংগীমাৰ সৈতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত অসংখ্য ৰীলছ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নৃত্যশিল্পীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।
বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ছ’চিয়েল মিডিয়াত যিকোনো এটা গানৰ হুক-ষ্টেপ ডান্সৰ মুহূৰ্তটো পুনৰ সৃষ্টি কৰাৰ উন্মাদনা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ববী দেওলৰ জামাল কুডু, বিকী কৌশলৰ তৌবা তৌবা আৰু আল্লু অৰ্জুনৰ পুষ্পা পুষ্পা টাইটেল ট্ৰেকত অগণন লোকে ৰীলছ আপলোড কৰিছিল ৷ ভাইৰেল ৰীলছসমূহৰ সৈতে এই গানবোৰে ইনষ্টাগ্ৰাম ফিডত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল । চলিত বৰ্ষ ২০২৫ ত কোনসমূহ গীত আৰু হুক ষ্টেপ দৰ্শকে আটাইতকৈ বেছি উপভোগ কৰিছে জানো আহক-
FA9LA
ছবি : ধূৰন্ধৰ
সংগীত: ফ্লিপেৰাচী
গায়ক: ফ্লিপেৰাচী
নৃত্য পৰিচালক: অক্ষয় খান্না
বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আছে ধূৰন্ধৰৰ FA9LA ট্ৰেকটোৱে ৷ গানটোত অক্ষয় খান্নাৰ প্ৰৱেশৰ দৃশ্যটোত সকলো মতলীয়া হৈ পৰিছে ৷ দেশী নৃত্য ভংগীমাৰে অক্ষয় বৰ্তমান লাইমলাইটত আছে ৷ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ক’লা ৰঙৰ সাজ-পোচাক আৰু নৃত্য ভংগীমাক সমগ্ৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত অনুৰাগীয়ে অনুকৰণ কৰিছে ।
এই গীতটো বাহৰেইনৰ এগৰাকী সুপৰিচিত হিপ-হপ শিল্পী তথা ৰেপাৰ ফ্লিপেৰাচী (হুছাম মহম্মদ আছিম)য়ে গাইছে, যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০২৪ চনৰ ৬ জুনত এই ট্ৰেকটো পৰিৱেশন কৰিছিল । অক্ষয় খান্নাৰ ফ্ৰীষ্টাইল ডান্স মুভৰ সৈতে এই গীতটো এটা ট্ৰেণ্ডত পৰিণত হৈছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে অক্ষয়ৰ এণ্ট্ৰিৰ সময়ত বাজি উঠা গানটোৰ ষ্টেপবোৰ কৰিঅ’গ্ৰাফী কৰা হোৱা নাছিল । খবৰ অনুসৰি পৰিচালক আদিত্য ধৰে তেওঁক ইচ্ছামতে নাচিবলৈ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিছিল ।
Janaab-e-Aali
ছবি: ৱাৰ 2
সংগীত: প্ৰীতম
গায়ক : সাচেত টণ্ডন, সাজ ভাট
কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ : বস্কো মাৰ্টিছ
যদিও YRFৰ চোৰাংচোৱা থ্ৰিলাৰ ৱাৰ 2 এ বক্স অফিচত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল, তথাপিও ছবিখনৰ সংগীতে নিশ্চিতভাৱে জুই লগাইছিল । ইয়াৰে এটা স্মৰণীয় গীত আছিল জানাব-ই-আলি, য’ত জুনিয়ৰ এন টি আৰ আৰু হৃত্বিক ৰোশনে নৃত্য কৰিছিল ।
ছন্দ আৰু বিটৰ বাবে গীতটো সোনকালে ভাইৰেল হৈ পৰে । বস্কো মাৰ্টিছে এই গানটোত সৃষ্টি কৰা হুক ষ্টেপটো ইনষ্টাগ্ৰামত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷ হাজাৰ হাজাৰ নৃত্য অনুৰাগীয়ে ইয়াক অনুকৰণ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে বস্কোৱে মৌজা হি মৌজা, জাৰা জাৰা টাচ মি, জুবি ডুবি, ছেনোৰিটা, জালিমা, জয় জয় শিৱ শংকৰ, আৰু ঝুমে জো পাথানৰ কৰিঅ’গ্ৰাফী কৰিছে ।
Pehla Tu Duja Tu
ছবি : ছন অফ চৰ্দাৰ
সংগীত : জানী
গায়ক : বিশাল মিশ্ৰ
নৃত্য পৰিচালক : গণেশ আচাৰ্য
সাধাৰণতে পৰ্দাত নৃত্য পৰিহাৰ কৰা অজয় দেৱগণে কেইবছৰমানৰ মূৰে মূৰে বিশেষ কিছুমান হুক ষ্টেপেৰে দৰ্শকক আচৰিত কৰি তোলে । সম্পূৰ্ণ শৰীৰৰ কৰিঅ’গ্ৰাফীৰ পৰিৱৰ্তে অজয়ে সৰু সৰু ষ্টেপ পছন্দ কৰে ৷
ছন অফ চৰ্ডাৰ 2 ত অজয়ে মৃণাল ঠাকুৰৰ সৈতে পেহলা তু দুজা তু নামৰ ৰোমাণ্টিক গানটোত অভিনয় কৰিছিল । আঙুলিৰ গতিবিধি থকা তেওঁৰ সহজ অথচ আকৰ্ষণীয় হুক ষ্টেপটো তৎক্ষণাত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল । ছ’চিয়েল মিডিয়াত মানুহে এই ভংগীমাটো মনোৰঞ্জনদায়ক আৰু ধেমেলীয়া বুলি বিবেচনা কৰিছিল ।
Besos
সংগীত : ৰজত নাগপাল, ফ্ৰীবট, কাৰ্ল ৱাইন
কণ্ঠশিল্পী : শ্ৰেয়া ঘোষাল, কাৰ্ল ৱাইন
নৃত্য পৰিচালক : পীয়ুষ ভগত আৰু ছাজিয়া সমজী
২০২৫ চনৰ মে’ মাহত মুক্তি পোৱা বেছ’ছ নামৰ মিউজিক ভিডিঅ’টোত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ শিখৰ ধৱনে জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ সৈতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয় কৰে । ভিডিঅ’টো দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয় হৈ উঠে, বলীউড আৰু নৃত্যৰ মিশ্ৰণে ব্যাপক দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰে ।
জেকলিনৰ হাইব্ৰীড ডান্স মুভ দেখি অনুৰাগীয়ে হাজাৰ হাজাৰ ৰীলছ বনায় ৷ গানটোত শিখৰ ধৱনৰ আত্মবিশ্বাসী অন-স্ক্ৰীণ ব্যক্তিত্বই দৰ্শকক মোহিত কৰে । জেকলিনৰ নৃত্যৰ ভংগীমাত লাখ লাখ ৰীলছ বনাইছিল ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ।
Perfect
সংগীত: গুৰু ৰন্ধাৱা, গিল মাচৰাই, ৰনি অঞ্জলি
গায়ক: গুৰু ৰন্ধাৱা
নৃত্য পৰিচালক: যশ কদম
গানৰ তালিকাত পাঞ্জাবী পপ চেন্সেশ্যন গুৰু ৰন্ধাৱাৰ গানো আছে ৷ বৰুণ ধৱন আৰু জাহ্নৱী কাপুৰৰ ৰোমাণ্টিক কমেডী ছানী সংস্কাৰী কি তুলসী কুমাৰীত থকা তেওঁৰ গীত পাৰফেক্ট এ তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
জাহ্নৱী কাপুৰে এই গীতটোত বলীউড, আধুনিক আৰু ফ্ৰীষ্টাইলৰ মিশ্ৰণ ঘটাই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে ৷ গানটোৰ হুক ষ্টেপে বিপুল সংখ্যক নৃত্যশিল্পীক আকৰ্ষণ কৰে । ইউটিউবতো ই বহুত ভিউজ লাভ কৰিলে আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম নৃত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলে গীতটোক কেইবামাহো ধৰি ট্ৰেণ্ডিঙত ৰাখিলে ।
Chikri Chikri
সংগীত: এ আৰ ৰহমান
গায়ক: মোহিত চৌহান
নৃত্য পৰিচালক: জনী মাষ্টৰ
২০২৬ চনৰ ২৭ মাৰ্চত মুক্তি পাবলগীয়া ৰাম চৰণ আৰু জাহ্নৱী কাপুৰৰ আগন্তুক ছবি পেড্ডীৰ বাবে অনুৰাগীসকলে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ৷ ইতিমধ্যে ছবিখনৰ এটা ট্ৰেক চিক্ৰী চিক্ৰীয়ে শ্ৰোতাক আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এ আৰ ৰহমানৰ ৰচনা, মোহিত চৌহানৰ কণ্ঠ, আৰু জনী মাষ্টাৰৰ নৃত্য পৰিচালনাই এক আকৰ্ষণীয় নৃত্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । গীতটোত ৰাম চৰণৰ অভিনয়, বিশেষকৈ ক্ৰিকেটৰ বেটক প্ৰপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি কৰা তেওঁৰ অনন্য ভংগীমা ট্ৰেণ্ডলৈ পৰিণত হয় । ২০২৫ চনৰ শেষৰ ফালে এই গীতটোৱে ৰীলছ আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ’ প্লেটফৰ্মত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ।
