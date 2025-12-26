ETV Bharat / entertainment

২০২৫ চনত প্লে’লিষ্টৰ শীৰ্ষত থকা বলীউড গানকেইটা

ভাৰতীয় সংগীতে ২০২৫ চনত ভাইৰেল চাৰ্টবাষ্টাৰ, পাৰ্টী এন্থেম আৰু আৱেগিক কৰি তোলা হিট গান উপহাৰ দিয়ে ৷ প্লে’লিষ্টত বলীউড ইণ্ডি ট্ৰেকে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ।

Yearender 2025 Saiyaara FA9LA Ghafoor Uyi Amma and other Songs That Ruled Playlists This Year
শীৰ্ষত থকা বলীউড গানকেইটা (Photo: Film Posters)
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনত ভাৰতীয় সংগীতে প্লে’লিষ্ট আৰু চাৰ্টত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে । বলীউডৰ হিট গীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডি গীতলৈকে বহু ট্ৰেক ৰীলছ, পাৰ্টী আৰু আনকি স্পটিফাইৰ গ্ল’বেল চাৰ্টতো জনপ্ৰিয় হৈ পৰে । এই জনপ্ৰিয় গীতবোৰৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ আহক-

  • Saiyaara

চিনেমা : ছাইয়াৰা

সংগীত : তনিষ্ক বাগচী, ফাহীম আব্দুল্লা, আৰছলান নিজামী

গীতৰ কথা: ইৰছাদ কামিল

গায়ক: ফাহীম আব্দুল্লা

মোহিত সুৰীৰ পৰিচালনা আৰু যশ ৰাজ ফিল্মছৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত ব্লকবাষ্টাৰ ৰোমাণ্টিক ছবি ছাইয়াৰাই বক্স অফিচত ঢৌ তোলে । নৱাগত আহান পাণ্ডে আৰু অনীত পদ্দা অভিনীত ছবিখনৰ টাইটেল ট্ৰেকটো শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ বিপুলভাৱে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে । ছাইয়াৰাৰ টাইটেল গীতটোৱে স্পটিফাইৰ ভাইৰেল ৫০ গ্ল’বেল চাৰ্টত ১ নম্বৰ স্থান লাভ কৰে ।

  • FA9LA

চিনেমা: ধূৰন্ধৰ

গায়ক: ফ্লিপেৰাচী

বাহৰেইনৰ ৰেপাৰ ফ্লিপেৰাচীয়ে ভাৰতীয় দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰা তেওঁৰ ট্ৰেক FA9LA সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত ছবি ধূৰন্ধৰত এটা দৃশ্যত বাজি উঠিছে । আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনা আৰু ৰণবীৰ সিঙে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা এই চোৰাংচোৱা একশ্যন থ্ৰীলাৰখনত ৰহমান ডকাইতৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতা অক্ষয় খান্নাৰ এণ্ট্ৰিৰ সময়ত উক্ত ট্ৰেকটো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । FA9LA ৰ জৰিয়তে অক্ষয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে ভাইব আৰু গ্ৰুভ কৰিবলৈ কঠিন ষ্টেপৰ প্ৰয়োজন নাই । তেওঁৰ নৃত্যশৈলীয়ে যথেষ্ট প্ৰশংসা অৰ্জন কৰিছে ।

  • Ghafoor

ধাৰাবাহিক: দ্য বে***ডছ অফ বলীউড

সংগীত ৰচনা, প্ৰডাকশ্যন, লেখা আৰু ব্যৱস্থা: শ্বাশ্বত সচদেৱ

গায়ক : শিল্পা ৰাও, উজ্জ্বল গুপ্তা

দ্য বে***ডছ অফ বলীউড শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানৰ প্ৰথম পৰিচালনা । ধাৰাবাহিকখনৰ ঘাফুৰ গীতটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰে । ঘাফুৰৰ প্ৰতিটো স্পন্দনেই সজীৱ ৷ শিল্পা ৰাও আৰু উজ্জ্বল গুপ্তাৰ শক্তিশালী কণ্ঠই ট্ৰেকটোলৈ জীৱন আনে যেন অনুভৱ হয় ৷ অভিনেত্ৰী তামান্না ভাটিয়াৰ নৃত্যশৈলীয়ে এই গীতটোক ছিজনৰ অন্যতম পাৰ্টী ট্ৰেকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে ।

  • Laal Pari

চিনেমা: হাউচফুল ৫

গায়ক : য়ো য়ো হানি সিং, ছিমৰ কৌৰ

সংগীত: য়ো য়ো হানি সিং

গীতৰ কথা: য়ো য়ো হানি সিং, আলফাজ

যেতিয়াই অক্ষয় কুমাৰ থকা পাৰ্টী ট্ৰেক আহে, তেতিয়াই ই প্লে’লিষ্টত স্থান অধিকাৰ কৰে আৰু হাউচফুল ৫ ৰ লাল পৰিয়েও ঠিক একে কামেই কৰিলে । গীতটো বছৰটোৰ অন্যতম শক্তিশালী আৰু ফূৰ্তি কৰিব পৰা ট্ৰেক ৷ যিকোনো পাৰ্টীতে বজাব পৰা এটা গান । অক্ষয় কুমাৰৰ উপস্থিতিয়ে লাল পৰি গানটোক যিকোনো উদযাপনৰ আৰম্ভণিৰ বাবে প্ৰিয় পছন্দ কৰি তোলে ।

  • Bijuria

চিনেমা: ছানী সংস্কাৰী কি তুলসী কুমাৰী

মূল সংগীত সুৰকাৰ: ৰবি পাৱাৰ

পুনৰ কল্পনা কৰিছে: তনিষ্ক বাগচী

গায়ক : চনু নিগম, আছিছ কৌৰ

সংগীত প্ৰযোজক: তনিষ্ক বাগচী

মূল গীতৰ কথা: চনু নিগম, অজয় ​​ঝিংগাৰন

নতুন সংস্কৰণ, অতিৰিক্ত গীতৰ কথা: তনিষ্ক বাগচী

বৰুণ ধৱন আৰু জাহ্নৱী কাপুৰৰ ছবি ছানী সংস্কাৰী কি তুলসী কুমাৰীৰ গীতবোৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰে ৷ মানুহক নৃত্য কৰিবলৈ বাঝ্য কৰে ছবিখনৰ বিজুৰিয়া শীৰ্ষক গানটোৱে । এই গানটোত তনিষ্ক বাগচীয়ে নতুন শক্তিৰ সৈতে ৰবি পাৱাৰৰ মৌলিক সুৰটোৰ পুনৰ সৃষ্টি কৰি সতেজ শৈলীত উপস্থান কৰে । ট্ৰেকটো উৎসৱমুখৰ ৷ ৰং, নৃত্য আৰু আনন্দৰ সমাহাৰেৰে ভৰপূৰ ।

  • Uyi Amma

চিনেমা: আজাদ

গায়ক: মধুবন্তী বাগচী

সুৰকাৰ: অমিত ত্ৰিবেদী

গীতিকাৰ: অমিতাভ ভট্টাচাৰ্য

এটা নাচিব পৰা গান যিটো বাৰুকৈয়ে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ মাজত, আজাদ ছবিৰ উই আম্মা । ৰাছা থাডানীৰ উজ্জ্বল অভিব্যক্তি, অমন দেৱগণৰ পৰ্দাত উপস্থিতি আৰু মধুবন্তী বাগচীৰ শক্তিশালী কণ্ঠ নিগৰা গানটোৱে আৰম্ভণিৰে পৰাই মানুহক নাচিবলৈ বাধ্য কৰে ।

  • Aavan Jaavan

চিনেমা: ৱাৰ ২

সংগীত: প্ৰীতম

গীতৰ কথা: অমিতাভ ভট্টাচাৰ্য

গায়ক : অৰিজিত সিং, নিকিতা গান্ধী

হৃত্বিক ৰোশন আৰু কিয়াৰা আদৱানীৰ ছবি ৱাৰ ২ৰ আৱান জাৱান গীতটোৱে ছ’চিয়েল মিডিয়াত নেটিজেনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । ট্ৰেকটোত হৃত্বিক আৰু কিয়াৰাৰ অন-স্ক্ৰীণ চৰিত্ৰৰ মাজত থকা ৰোমাঞ্চক সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । এই গানটোত অসংখ্য ৰীলছ বনাইছে অনুৰাগীয়ে । আৱান জাৱানত কণ্ঠদান কৰিছে অৰিজিত সিং আৰু নিকিতা গান্ধীয়ে ।

  • Sapphire

গায়ক : এড শ্বীৰাণ, অৰিজিত সিং

ব্ৰিটিছ গায়ক-গীতিকাৰ এড শ্বীৰাণে ভাৰতীয় সংস্কৃতি, ভাষা আৰু সংগীতক উদযাপন কৰা সংগীতৰ ডাঙৰ সহযোগিতা ছেফায়াৰৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰততে অনুৰাগীক উত্তেজিত কৰি তোলে । ভাৰতীয় গায়ক অৰিজিত সিঙৰ শক্তিশালী কণ্ঠ নিগৰিত এই ট্ৰেকটোৱে ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় সুৰ, চহকী ভিজুৱেল আৰু ভাৰতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উপস্থাপন কৰাৰ বাবে দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে ।

Tere Ishk Mein Title Track

চিনেমা: তেৰে ইস্ক মে

ৰচনা: এ আৰ ৰহমান

গায়ক: অৰিজিত সিং

গীতৰ কথা: ইৰছাদ কামিল

বছৰৰ শেষৰ ফালে ধনুষ আৰু কৃতি সেনন অভিনীত তেৰে ইস্ক মে ছবিখনে ডাঙৰ পৰ্দাত খলকনি তোলে । তেৰে ইস্ক মে গীতটোৰ স্পন্দন, পটভূমি, সংগীত আৰু গীতৰ কথাই শ্ৰোতাৰ হৃদয় গভীৰভাৱে স্পৰ্শ কৰে । গীতটিত ধনুষ আৰু কৃতিৰ চৰিত্ৰৰ মাজৰ প্ৰেমক সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰা হৈছে ।

