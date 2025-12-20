চলিত বৰ্ষটোত ছবিগৃহলৈ অহা ২২ খন অসমীয়া ছবিৰ ভিতৰত দৰ্শকে আদৰিলে কোন কেইখন ?

চলিত বৰ্ষটোত ছবিগৃহলৈ অহা ২২ খন অসমীয়া ছবিৰ ভিতৰত দৰ্শকে আদৰিলে কোন কেইখন ?
বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে মুক্তি পাইছিল দুখনকৈ অসমীয়া ছবি ৷ আনহাতে ৫ ডিচেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰে বছৰটোৰ শেষৰখন ছবিয়ে । সফলতাৰ মুখ কোনে দেখিলে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 12:32 PM IST
গুৱাহাটী : বিদায়ক্ষণত ২০২৫ বৰ্ষ । চকুৰ পলকতে শেষ হ'ল আৰু এটা বছৰ । মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী । নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি, নতুন আশাৰে ইংৰাজী নৱবর্ষক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বিশ্ববাসী । ২০২৫ বৰ্ষটো বহু ঘটনা-পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ল । ভাল খবৰৰ সমান্তৰালকৈ বহু পাহৰিব নোৱাৰা তথা বেয়া খবৰেৰেও সমৃদ্ধ হ'ল ২০২৫ বৰ্ষ ।
২০২৫ বর্ষই বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলালে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত । চিৰদিনৰ বাবে অসমে হেৰুৱালে অসমৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গক । ভাল-বেয়া বহু ঘটনা-পৰিঘটনাৰ মাজতে চলিত বৰ্ষত মুক্তি লাভ কৰিলে ২২ খনকৈ অসমীয়া ছবি ।
এই সন্দৰ্ভত UFO Moviez India Ltd ৰ মহা প্ৰবন্ধক সৌৰভ দত্তৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত তেওঁ কয়, “জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহৰ বৰ্তমানলৈ ২২ খন অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ শেষৰখন ছবিয়ে ৫ ডিচেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিছে । ইয়াৰ পাছত আৰু চলিত বর্ষত কোনো অসমীয়া ছবিৰ মুক্তিৰ দিন ধাৰ্য কৰা নাই ।”
বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মুক্তি পোৱা ছবিৰ তালিকা
- বছৰৰ আৰম্ভণিতে অৰ্থাৎ ১৭ জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া ছবি ‘গোলাই চোৰ’ এ । Zeng Entertainment আৰু অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা ৰক্তিম কমল বৰুৱাৰ ।
- আনহাতে উক্ত দিনটোতে অৰ্থাৎ ১৭ জানুৱাৰীৰ দিনাই মুক্তি লাভ কৰিছিল আন এখন অসমীয়া ছবিয়ে, নাম ‘কুঁহিপাঠ’ । ছবিখনৰ পৰিচালনা প্ৰশান্ত কলিতাৰ ।
- ৩১ জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিছিল 'শীতৰে সেমেকা ৰাতি' । ছবিখন পৰিচালনা দিপাংকৰ কাশ্যপৰ ।
- স্বাধীনতাৰ স্বপ্ন বুকুত বান্ধি বৰ্তমানো একাংশ নৱ-প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীয়ে ঢাপলি মেলি আছে বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহলৈ । তেওঁলোকৰ মূলতঃ তালৈ যোৱাৰ লক্ষ্য কি ? বা এনেদৰে স্বাধীনতা লাভ কৰাটো সম্ভৱ নে ? এনে এক কাহিনীৰ আধাৰত ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া ছবি 'দ্যা মিৰাজ' । ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছিল বিকাশ মুছাহাৰীয়ে ।
- ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া ছবি ‘সপোনে পাখি মেলে’ । আমাৰ সকলোৰে কিছুমান সপোন থাকে । সেই সপোনসমূহ আমি কেতিয়াবা পূৰণ কৰিব পাৰো আৰু কেতিয়াবা নোৱাৰো- এনে এক কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা কৰিছিল বিকুল দত্তই ।
- ১৪ মাৰ্চত মুক্তি লাভ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক বিশিষ্ট পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈ পৰিচালিত ছবি ‘গমন দ্য লাষ্ট জাৰ্ণি’ । শ্মশানত খৰি বিক্ৰী কৰি যৌথ পৰিয়াল চলোৱা এগৰাকী সৎ তথা মানৱতাবাদী ব্যক্তিৰ ঘাত-প্ৰতিঘাটৰে ভৰা জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী উপস্থাপন কৰা হৈছে এই ছবিখনত ।
- ৪ এপ্ৰিলত মুক্তি লাভ কৰিছিল ‘ৰক্ষক’ । ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছিল ৰুবুল দাসে ।
- ২৫ এপ্ৰিলত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া পৰম্পৰাগত থলুৱা গীত-মাতৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবি 'ঝংকাৰ' । এক সাংগীতিক যাত্ৰাৰ আধাৰত নির্মাণ কৰা এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল হেম চন্দ্ৰ বৰাই ।
- ৯ মে’ত মুক্তি লাভ কৰিছিল নতুন অসমীয়া ছবি ‘কেচটো নগেন'। নৱ-প্ৰজন্মৰ পৰিচালক ধনজিৎ দাসৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনে দৰ্শকৰ পৰা যথেষ্ট ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰি হাঁহিমুখে লুণ্ঠনৰাজ চলোৱা একাংশ লোকক সামৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ছবিখন ।
- ২৩ মে'ত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া ছবি 'ভাইমন দা'ই ৷ অসমীয়া ছবিজগতৰ কিংবদন্তী মুনিন বৰুৱাৰ জীৱনশৈলী, কৰ্মৰাজি তথা ৯০ বছৰীয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত অসমীয়া চিনেমাক গৌৰৱেৰে উদযাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে জিল ক্ৰিয়েশ্যনছ (Zeal Creations) ৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ছবিখন । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল শশাংক সমীৰে ।
- ২৭ জুনত মুক্তি লাভ কৰিছিল আদিল হুছেইন অভিনীত 'ৰুদ্ৰ'ই । শ্যাম প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত অসমৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ছবিখন ৷ ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৰবি শৰ্মাই । ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছিল ৰূপক গগৈয়ে ।
- ১৮ জুলাইত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া ছবি 'মালামাল বইজ' ৷ এক হাস্যমধুৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত অসমীয়া কথাছবি মালামাল বইজৰ পৰিচালনা কৰিছিল নৱ-প্ৰজন্মৰ পৰিচালক মৃণাল ডেকাই । ছবিখনত অসমৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীৰ লগতে দেখা গৈছিল বলীউড তথা পঞ্চায়ত ৱেব ছিৰিজত দুৰ্দান্ত অভিনয়ৰে দৰ্শকৰ মন মোহিত কৰা জনপ্ৰিয় অভিনেতা দুৰ্গেশ কুমাৰ আৰু অশোক পাঠকক ।
- ২৫ জুলাইত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া ছবি Iron Girls-লৌহ কন্যা । অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ সাধনাত ব্ৰতী থকা পদ্মশ্ৰী দ্ৰোণ ভূঞাৰ জীৱন কাহিনীৰে সমৃদ্ধ হৈ আছে ছবিখন ৷ অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ অন্যতম আধাৰ ওজাপালি আৰু দেওধনী নৃত্যক ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই লৈ অনাৰ অন্যতম প্ৰয়াস হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অসমীয়া ছবি ‘আইৰণ গাৰ্লছ’। ছবিখনৰ পৰিচালনা ৰাজেন দাসৰ ।
- ১ আগষ্টত মুক্তি লাভ কৰিছিল দুখনকৈ অসমীয়া ছবি । ৭০-৮০ দশকৰ এভাগ কাহিনীৰ আধাৰত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া ছবি 'কলাজ' । ছবিখনৰ পৰিচালনা অমৰদীপ গগৈৰ ।
- আনহাতে উক্ত দিনটোতে মুক্তি লাভ কৰিছিল আনখন অসমীয়া ছবি 'কিয়' । নটসূৰ্য্য ফণী শৰ্মাৰ কালজয়ী নাটকৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল অপৰূপ আগৰৱালাই ।
- ৮ আগষ্টত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া ছবি 'কুহেলিকা'। ছবিখনৰ পৰিচালনা গগন কুমাৰ শৰ্মাৰ ।
- ২২ আগষ্টত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া ছবি 'তাৰিখ'। ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল হিমজ্যোতি তালুকদাৰে । ২০০৮ চনত ঘটা এক অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনে মুক্তিৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
- আনহাতে ২২ আগষ্টতে ছবিগৃহলৈ আহে অসমীয়া ছবি ‘যোদ্ধা’ । পৰিমল বিশ্বাস আৰু ৰিমা বিশ্বাসে প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখনৰ কাহিনী-চিত্ৰনাট্য-সংলাপ তথা পৰিচালনা কৰিছিল ভাস্কৰ জে গোস্বামীয়ে ।
- ২৯ আগষ্টত মুক্তি লাভ কৰিছিল 'ডাঃ নিশান্ত' । ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছিল সমিত চৌধুৰীয়ে ।
- ১০ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমীয়া ছবি ‘ক্ৰন্দন’ এ । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল ড৹ পখিলা কলিতাই ।
- ৩১ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰে চলিত বৰ্ষৰ প্ৰত্যাশিত ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ই । হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ই সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমানো অসমৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহত সগৌৰৱে চলি আছে ছবিখন ।
- ৫ ডিচেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰে ছবি 'শ্ৰীকৃষ্ণ লীলা ২'। ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ড৹ ৰুক্মিণী বৰাই ।
UFO Moviez India Ltd ৰ মহা প্ৰৱন্ধক সৌৰভ দত্তই ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত দিয়ে এই তথ্য ।
২২ খন ছবিৰ ভিতৰত সফলতাৰ মুখ দেখা ছবি কোন কেইখন ?
এই সন্দৰ্ভত UFO Moviez India Ltd ৰ মহা প্ৰবন্ধক সৌৰভ দত্তই কয়, “আমি যদি ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰা ক’বলৈ যাওঁ, তেন্তে এইবর্ষৰ সৰ্বাধিক ব্যৱসায় কৰা ছবিখন হৈছে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । ছবিখনে বৰ্তমানলৈ প্ৰায় ৩৫ কোটিৰ ব্যৱসায় কৰিছে । ইয়াৰ পাছৰ সফল ছবি হিচাপে যদি চাওঁ তেন্তে ‘ভাইমন দা’। এই ছবিখনেও প্ৰায় ১৩ কোটি টকা ব্যৱসায় কৰিছে । ইয়াৰ পাছৰ সফল ছবি হৈছে 'ৰুদ্ৰ’ আৰু ‘মালামাল বইজ' । ভাল ভাল ছবি চলিত বর্ষত কেইবাখনো মুক্তি লাভ কৰিছে যদিও ব্যৱসায়িকভাৱে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।”
দিন ধাৰ্য কৰাৰ পাছতো মুক্তি নোপোৱা ছবি
চলিত বৰ্ষত কেবাখনো ছবিৰ মুক্তিৰ দিন ধাৰ্য কৰাৰ পাছতো পিছুৱাই দিয়া হয় । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত দত্তই কয়, “ছেপ্টেম্বৰ মাহতে মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা আছিল অসমীয়া ছবি ‘হোমৱৰ্ক’ ৷ আনহাতে অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহত মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা আছিল 'যৌৱনে আমনি কৰে ২', 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী', 'অগ্নিবান' আৰু 'চুপা-চুপি' । এই ছবিকেইখনৰ মুক্তিৰ দিন জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগ তথা তেওঁৰ অন্তিমখন ছবিৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ২০২৬ চনলৈ পিছুৱাই দিয়া হয় ।”
লগতে পঢ়ক : কান্তাৰা চেপ্টাৰ ১ৰ পৰা ধূৰন্ধৰলৈকে : বছৰৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ছবি