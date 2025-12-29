ৰণবীৰ কাপুৰ-সাই পল্লৱীৰ পৰা যশ-কিয়াৰালৈকে ২০২৬ চনৰ নতুন যুঁটি
২০২৬ চনটোত একাংশ সতেজ যুঁটিয়ে চিনেমা হলত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব । এবাৰ চকু ফুৰাওঁ আহক-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 29, 2025 at 1:53 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনত বহুতো নতুন ৰোমাঞ্চকৰ অন-স্ক্ৰীণ যুঁটি আমি দেখিবলৈ পালোঁ ৷ তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰিলে । এতিয়া অধিক উৎকণ্ঠা বঢ়াই ২০২৬ চনত আহি আছে নতুন যুঁটিৰে বহুত বিগ বাজেটৰ চিনেমা ৷
চিনেমাপ্ৰেমীৰ বাবে আগন্তুক বছৰটো যেন বহুত ডাঙৰ উপহাৰ হ’ব ৷ ডাঙৰ পৰ্দাত বহু নতুন যুঁটিক দেখিবলৈ পোৱা যাব । ৰোমাণ্টিক-কমেডীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থ্ৰীলাৰ আৰু হৰৰ কমেডীলৈকে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে সকলো ধাৰাৰে ছবিত নতুন যুঁটিক কাষ্ট কৰিছে । আহকচোন আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত একাংশ যুঁটিৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ ।
ৰণবীৰ কাপুৰ-সাই পল্লৱী
২০২৬ চনৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত নতুন যুঁটি হ’ল ৰণবীৰ কাপুৰ-সাই পল্লৱী । বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতীয় সুন্দৰী সাই পল্লৱীক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যাব নিতেশ তিৱাৰী পৰিচালিত পৌৰাণিক ছবি ৰামায়ণত । ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে সাই পল্লৱীয়ে মাতৃ সীতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব । সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি ছবিখন নিৰ্মাতাসকলে দুটা ভাগত মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, প্ৰথম খণ্ড ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি পাব ।
ছলমান খান-চিত্ৰাংগদা সিং
বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানৰ আগন্তুক ছবি ‘বেটেল অফ গালৱান’ ২০২৬ চনত মুক্তি পাবলগীয়া ছবিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । চিত্ৰাংগদা সিঙে ছলমান খানৰ সৈতে নতুন যুঁটি হিচাপে অভিনয় কৰিব । ‘বেটেল অফ গালৱান’ ২০২০ চনৰ গালৱান উপত্যকাৰ সংঘৰ্ষৰ ওপৰত আধাৰিত । ছবিখনত জেন শ্ব’ আৰু অংকুৰ ভাটিয়াইও অভিনয় কৰিছে ।
কাৰ্তিক আৰিয়ান আৰু শ্ৰীলীলা
২০২৬ চনত সতেজ যুটিৰ সৈতে ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিবলৈ সাজু অনুৰাগ বসু পৰিচালিত এখন চিনেমা ৷ তেওঁ আগন্তুক শিৰোনামহীন ৰোমাণ্টিক মিউজিকেল ছবিখনৰ বাবে বাচি লৈছে বলীউডৰ অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ান আৰু দক্ষিণৰ অভিনেত্ৰী শ্ৰীলীলাক । প্ৰথমে ছবিখনৰ নাম আছিল ‘আছিকী ৩’, কিন্তু সেই নামটো বাদ দিয়া হৈছে । ছবিখনৰ শিৰোনাম এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই নিৰ্মাতাসকলে । ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত মুক্তি পাব এই ছবিখন ।
ইব্ৰাহিম আলী খান-শ্ৰীলীলা
কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ উপৰিও শ্ৰীলীলাক আন এগৰাকী নতুন তাৰকাৰ সৈতে ডাঙৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱা যাব । তেওঁ আন কোনো নহয়, ছৈফ আলী খানৰ পুত্ৰ আৰু ছাৰা আলী খানৰ ভাতৃ ইব্ৰাহিম আলী খান । কায়োজ ইৰাণীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ক্ৰীড়া নাটক দিলেৰত শ্ৰী লীলাৰ সৈতে ইব্ৰাহিম আলী খানক দেখিবলৈ পোৱা যাব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই যুটিটোক একেলগে পৰ্দাত চাবলৈ আগ্ৰহী দৰ্শক ।
ৰাম চৰণ-জাহ্নৱী কাপুৰ
২০২৬ চনত এখন ব্লকবাষ্টাৰ ছবিৰে ছবিগৃহলৈ ঘূৰি আহিব গ্ল’বেল ষ্টাৰ ৰাম চৰণ । একশ্যন-স্প’ৰ্টছ ছবি পেড্ডীত তেওঁক দেখা যাব বলীউডৰ অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী কাপুৰৰ সৈতে । এই যুটিটোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডাঙৰ পৰ্দাত একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যাব । ইতিমধ্যে ছবিখনৰ প্ৰথমটো গীতে অনুৰাগীৰ উত্তেজনা বঢ়াইছে । বুচি বাবু ছানাই লিখা আৰু পৰিচালনা কৰা ‘পেড্ডী’ ২০২৬ চনৰ ২৭ মাৰ্চত চিনেমাগৃহত মুক্তি পোৱাৰ কথা ।
প্ৰভাস-মালাবিকা মহনন
দক্ষিণ চিনেমা জগতৰ প্ৰভাৱশালী তাৰকা প্ৰভাস আৰু মালবিকা মহননৰ সতেজ যুটিয়ে ২০২৬ চনত দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ২০২৬ চনত মুক্তি পাবলগীয়া ছবি ‘দ্য ৰাজা চাব’ত এই যুটিটোক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যাব । এইবাৰ প্ৰভাসক মালবিকা মহননৰ সৈতে ডাঙৰ পৰ্দাত ৰোমাঞ্চ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
যশ-কিয়াৰা আদৱানী
২০২৬ চনত কে জি এফৰ তাৰকা যশ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সাজু হৈছে । গীতু মোহনদাসৰ পৰিচালনা ‘টক্সিক’ত তেওঁক বলীউডৰ সুন্দৰী কিয়াৰা আদৱানীৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
এই সতেজ যুঁটিটোৱে দৰ্শকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব এক অন্ধকাৰ আৰু শক্তিশালী কাহিনী । পৰ্দাত যশৰ শক্তিশালী উপস্থিতি আৰু কিয়াৰা আদৱানীৰ বহুমুখিতা দেখি অনুৰাগীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে । এই যুঁটিটো ২০২৬ চনৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় সহযোগিতা ।
আল্লু অৰ্জুন-দীপিকা পাডুকন
প্ৰখ্যাত যুৱ পৰিচালক এটলীয়ে ২০২৬ চনত সতেজ যুঁটি আল্লু অৰ্জুন আৰু দীপিকা পাডুকনৰ সৈতে এখন শক্তিশালী ছবি উপহাৰ দিব । আংশিকভাৱে AA22xA6 নামেৰে নামাকৰণ কৰা এটলীৰ পৰিচালনাত তেলুগু ছুপাৰষ্টাৰ আল্লু অৰ্জুন আৰু বলীউডৰ অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনে নতুন অন-স্ক্ৰীণ যুটি হিচাপে অভিনয় কৰিব । এটলীৰ এই ছবিখন হৈছে এক প্যান ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্ট । পুষ্পৰাজ আৰু পদ্মাৱতৰ অভিনেত্ৰীক একেলগে দেখি দৰ্শক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ।
মৃণাল ঠাকুৰ-সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদী
২০২৬ চনত ডাঙৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱা যাব আন এক নতুন যুঁটি । এয়া হৈছে মৃণাল ঠাকুৰ আৰু সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদী । তেওঁলোকে ৰোমাণ্টিক নাটক ‘দো দীৱানে শ্বেহেৰ মে’ৰ বাবে টীম আপ কৰিছে । ডাঙৰ পৰ্দাত এই সতেজ অন-স্ক্ৰীণ যোৰাটো দেখি অনুৰাগীসকল উৎসাহিত হৈ পৰিছে । ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে ৰবি উদ্যৱৰে । সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ সমৰ্থনত এই ছবিখন ২০২৬ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত, ভেলেণ্টাইন ডে’ৰ সময়ত মুক্তি পোৱাৰ কথা ।
ইমৰাণ খান-ভূমি পেডনেকাৰ
দিল্লী বেলী ফেম অভিনেতা ইমৰাণ খান দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত ছবিজগতলৈ ঘূৰি আহিছে । ডেনিছ আছলামৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এখন শিৰোনামহীন ৰোমাণ্টিক কমেডীত ভূমি পেডনেকাৰৰ সৈতে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব তেওঁক । এই নতুন যুটিটোক লৈ নিৰ্মিত ছবিখন ২০২৬ চনৰ আৰম্ভণিতে নেটফ্লিক্সত একচেটিয়াভাৱে প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ।
