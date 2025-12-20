২০২৫ বৰ্ষটোত ঘটিল কোনেও কল্পনা নকৰা বহু সহযোগিতা
আশা নকৰা বহুত সহযোগিতা দেখিবলৈ পোৱা গ’ল এই বছৰটোত ৷ দিলজিৎ দোছাঞ্জ-হনুমানকাইণ্ডৰ ইজ ইজ, অৰিজিত-এড শ্বীৰাণৰ ছেফায়াৰে লগালে খলকনি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 5:28 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় মনোৰঞ্জন জগতৰ বহু কথাৰ বাবে ২০২৫ বৰ্ষটো স্মৰণীয় হৈ থাকিব । বিগ বাজেটৰ ছবিৰ মুক্তি, বক্স অফিচত গঢ়া ৰেকৰ্ড, ভাইৰেল গান আৰু অপ্ৰত্যাশিত সহযোগিতা । এই সহযোগিতা সংগীত জগতৰ লগতে পৰ্দাতো ঘটে ।
অপ্ৰত্যাশিত সহযোগিতাত সীমান্ত অতিক্ৰম কৰা সহযোগিতাও আছিল । কিছুমান সহযোগিতাত ভিন্ন উদ্যোগৰ সমাহাৰ ঘটাও দেখিবলৈ পোৱা গ’ল । অনুৰাগীয়ে এনে ধৰণৰ সহযোগিতাৰ কথা কেতিয়াও চাগৈ ভবা নাছিল । কিন্তু যেতিয়া মঞ্চলৈ আহিল, তেতিয়া এক দীঘলীয়া সময় ধৰি চৰ্চাত থাকিল ।
পাঞ্জাবী সংগীতত গ্ল’বেল ৰেপৰ সংমিশ্ৰণ, ভাৰতীয় সুৰত হলীউডৰ সংগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতীয় টেলিভিছনত ভৰি দিয়া এগৰাকী টেক বিলিয়নাৰলৈকে, ২০২৫ চনটোত সঁচাকৈয়ে বহু অকল্পনীয় সহযোগিতাৰ সাক্ষী হৈ ৰ’লো আমি ।
দিলজিৎ দোছাঞ্জ আৰু হনুমানকাইণ্ড
বহুল চৰ্চিত এটা সহযোগিতাৰ কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিবলৈ হ’লে ইজ-ইজ গীতটোৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ৷ দিলজিৎ দোছাঞ্জ আৰু হনুমানকাইণ্ড একেলগে হৈছে এই গানটোৰ বাবে । ৰণবীৰ সিঙৰ ছবি ধূৰন্ধৰৰ অংশ হিচাপে মুক্তি লাভ কৰে এই ট্ৰেকটো । জনতাৰ সঁহাৰি অভূতপূৰ্ব । অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে নিজেই ইয়াক "২০২৫ চনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কলাব'ৰেশ্যন" বুলি অভিহিত কৰিছে । গীতটোত ইংৰাজী ৰেপৰ সৈতে পাঞ্জাবীৰ মিশ্ৰণ ঘটিছে । শক্তিশালী পাঞ্জাবী বাক্যৰে ট্ৰেকটোৰ আৰম্ভণি কৰে দিলজিতে । তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিছে এক নিৰ্ভীক আৰু বিপজ্জনক ব্যক্তিত্ব, বন্দুক, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষমতা আৰু আধিপত্য । গীতৰ কথাত ছবিখনত ৰণবীৰ সিঙৰ চৰিত্ৰটো প্ৰতিফলিত হৈছে ।
ইয়াৰ পিছত হনুমানকাইণ্ডে ইংৰাজীত গায় । তেওঁৰ শাৰীবোৰে মৃত্যু, ভয়, ভিতৰৰ দানৱ, জীৱনৰ অৰ্থ আৰু সাহসৰ কথা কয় ৷
"ৰেডি অৰ নট" বুলি বাৰে বাৰে কোৱা শাৰীটো শ্ৰোতাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান যেন লাগিল । সংগীত ৰচনা কৰিছিল শ্বাশ্বত সচদেৱে । ছবিখন ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে নিৰ্মাতাসকলে এই ট্ৰেকটো মুকলি কৰিছিল । মুকলিৰ সময়টোৱে খুব নিখুঁতভাৱে কাম কৰিলে । গীতটো হৈ পৰিল চৰ্চাৰ বিষয় । পাঞ্জাবী সংগীত অনুৰাগী, ৰেপৰ শ্ৰোতাসকল, চলচ্চিত্ৰ দৰ্শক- সকলোৱে গানটোৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিলে । এই সহযোগিতাই কেৱল এটা হিট গীতৰ সৃষ্টি কৰা নাছিল, এটা মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি কৰিলে ।
এড শ্বীৰাণ আৰু অৰিজিত সিং
২০২৫ চনৰ আন এটা ডাঙৰ সহযোগিতা এড শ্বীৰাণ আৰু অৰিজিত সিঙৰ সহযোগিতা । এড শ্বীৰাণে অৰিজিত সিঙৰ সৈতে ছেফায়াৰ গীতটোৰ ৰিমিক্সৰ বাবে সহযোগিতা কৰে । এই সংস্কৰণত ইংৰাজী, হিন্দী আৰু পাঞ্জাবী গীতৰ কথা মিহলি কৰা হৈছিল । দুয়োজন গায়কে অনায়াসে অন্য ভাষাত কণ্ঠ দিয়ে ৷ গীতটোৱে বিশ্বব্যাপী শ্ৰোতা-দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰে ৷ এড শ্বীৰাণে পিতৃৰ সৈতে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত এই সহযোগিতা ঘটে । গৃহ চহৰত অৰিজিত সিঙৰ সৈতে কাম কৰিছিল তেওঁ । পিছত এডে এই অভিজ্ঞতাক "সংগীতৰ তীৰ্থযাত্ৰা" বুলি অভিহিত কৰে ।
ছেফায়াৰৰ মূল সংস্কৰণটোৱে ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল । ২০২১ চনৰ পিছত স্পটিফাই ইণ্ডিয়াত শীৰ্ষস্থান দখল কৰা প্ৰথমটো ইংৰাজী গীত হিচাপে পৰিগণিত হয় ছেফায়াৰ । গানটোৰ মিউজিক ভিডিঅ’ত অৰিজিত সিঙৰ লগতে আনকি শ্বাহৰুখ খানকো দেখা গৈছিল । ই ১৩ কোটি ইউটিউব ভিউজ আৰু ১.৫ বিলিয়ন টিকটক ভিউজ অতিক্ৰম কৰিলে । ৰিমিক্স সংস্কৰণে ইয়াক অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলে ৷ এই গানটোৱে দেখালে যে কেনেকৈ সংগীতৰ কোনো সীমা নাই, দুজন শিল্পী, দুটা সংস্কৃতি, কিন্তু শব্দ এটাই ।
হৃদয় জয় কৰা সতেজ অন-স্ক্ৰীণ যুটি
সহযোগিতা কেৱল সংগীততে সীমাবদ্ধ নাছিল । ২০২৫ চনত চিনেমাইও শক্তিশালী নতুন যুটি দাঙি ধৰিছিল ৷
বিকী কৌশল আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্না
ঐতিহাসিক মহাকাব্য ছাভাত একত্ৰিত হৈছিল বিকী কৌশল আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্না । তেওঁলোকৰ যোৰাৰ কথাই প্ৰথমে বহুতকে আচৰিত কৰি তুলিছিল । কিন্তু দুই তাৰকাই সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰিলে । বিকীয়ে চৰিত্ৰটোত শক্তি আৰু তীব্ৰতা খুব আকৰ্ষণীয় ৰূপত সংযোগ কৰে । ৰশ্মিকাই যোগ কৰে আৱেগিক গভীৰতা । তেওঁলোকৰ কেমেষ্ট্ৰীয়ে মহাকাব্যিক কাহিনীটোক ধৰি ৰাখিলে । তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ’ব পাৰিছিল দৰ্শক ।
ধনুষ আৰু কৃতি সেনন
তেৰে ইস্ক মে ধনুষ আৰু কৃতি সেননে দিলে আন এটা সতেজ যোৰা । আনন্দ এল ৰায়ৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখন তেওঁলোকৰ কেমেষ্ট্ৰীৰ ওপৰতে বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কই কাহিনীটোক আগুৱাই লৈ যায় । ছবিখন শেষ হোৱাৰ পিছতো দৰ্শক কাহিনীৰ মাজত সোমাই থাকে । দুয়োৰে সহযোগিতা স্বাভাৱিক যেন লাগিল । সত্ আৰু আৱেগিকভাৱে শক্তিশালী আছিল সকলো ।
বিল গেটছ আৰু ভাৰতীয় টেলিভিছন
২০২৫ চনৰ এটা অন্যতম আচৰিত সহযোগিতা আছিল বিল গেটছ আৰু স্মৃতি ইৰাণীৰ ৷ মাইক্ৰ’ছফ্টৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক বিল গেটছে কিউকি সাছ ভি কভি বহু থি ২ ত বিশেষভাৱে ভাৰ্চুৱেলী উপস্থিত হয় ৷ ষ্টাৰপ্লাছে শ্বেয়াৰ কৰা এটা প্ৰমোত গেটছে তুলসীক "জয় শ্ৰী কৃষ্ণ" বুলি অভিবাদন জনাই, যিটো চৰিত্ৰ স্মৃতি ইৰাণীয়ে ৰূপায়ন কৰিছে । অনুৰাগীসকলে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল ।
স্বাস্থ্য, সহানুভূতি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে এটা বাৰ্তাৰ সৈতে লগতে বিশেষকৈ মাতৃ আৰু শিশুৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই সহযোগিতা ঘটে ৷ দুখন অতি ভিন্ন জগতক একত্ৰিত কৰে এই সহযোগিতাই । গ্লোবেল টেকন’লজী আৰু ভাৰতীয় ধাৰাবাহিক জগত । আইকনিক শ্ব’টোৰ দ্বিতীয় ছিজনে ইতিমধ্যে চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
