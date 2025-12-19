কান্তাৰা চেপ্টাৰ ১ৰ পৰা ধূৰন্ধৰলৈকে : বছৰৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ছবি
২০২৫ চনত ভাৰতীয় বক্স অফিচত এতিয়ালৈকে কোনো ছবিয়ে ১০০০ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা নাই, কিন্তু ধূৰন্ধৰে শেহতীয়া উপাৰ্জনেৰে বহু ছবিক পিছ পেলালে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 4:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনত বক্স অফিচত কঠোৰ প্ৰতিযোগিতা চলে, কিন্তু কেইখনমান ছবিয়েহে ছবিগৃহলৈ বৃহৎ সংখ্যক দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । যদিও কোনো ছবিয়ে ১০০০ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম নকৰিলে, তথাপিও মুখ বাগৰি কেইবাখনো ছবিয়ে আকৰ্ষণীয় ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
বছৰটোত একশ্যন, ফেণ্টাচি ড্ৰামা, ৰোমাণ্টিক কাহিনী, ঐতিহাসিক আখ্যানকে ধৰি বিভিন্ন ধাৰাৰ ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰে ৷ ২০২৫ চনৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ছবিসমূহৰ লগতে ধূৰন্ধৰে কেনেদৰে তালিকাত পলমকৈ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিল, সেই বিষয়ে অধিক দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা হৈছে ।
Kantara: A Legend Chapter - 1
পৰিচালক: ঋষভ শ্বেট্টী
অভিনয়: ঋষভ শ্বেট্টী, জয়ৰাম, ৰুক্মিণী বসন্ত, গুলছন দেৱইয়া
দীপাৱলী (২ অক্টোবৰ) উপলক্ষে মুক্তি পোৱা ঋষভ শ্বেট্টী অভিনীত একশ্যন ফেণ্টাচি ছবি কান্তাৰা: চেপ্টাৰ ১ এ বৰ্তমান ২০২৫ চনৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ছবিৰ খিতাপ দখল কৰিছে । কিন্তু ৰণবীৰ সিঙৰ ধূৰন্ধৰ ছবিয়ে হয়তো এই অভিলেখ ভংগ কৰিব পাৰে । ১৩০ কোটি টকাৰ ৰিপৰ্ট বাজেটত নিৰ্মিত কান্তাৰা: চেপ্টাৰ ১ এ ভাৰতত ৬২২.৫ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু বিশ্বব্যাপী ৮৫৩.৪ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিছিল । এই ছবিখনে লাভ কৰিছে ব্লকবাষ্টাৰ টেগ ।
ঋষভ শ্বেট্টীৰ পৰিচালনা আৰু হোম্বালে ফিল্মছৰ অধীনত বিজয় কিৰাগান্দুৰ আৰু চালুভে গৌড়াই প্ৰযোজনা কৰা কানাড়া ভাষাৰ মহাকাব্যিক পৌৰাণিক একশ্যন ছবিখন ২০২২ চনৰ ছবি কান্তৰাৰ প্ৰিকুৱেল । প্ৰাক-ঔপনিৱেশিক উপকূলীয় কৰ্ণাটকত পৰিৱেশিত এই প্ৰিক্যুৱেলখনে প্ৰথমখন ছবিত প্ৰৱৰ্তিত পৰম্পৰা আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ সংঘাতৰ উৎপত্তিৰ গভীৰতা দেখুৱাইছে ।
Chhaava
পৰিচালক: লক্ষ্মণ উটেকাৰ
অভিনয়: বিকী কৌশল, ৰশ্মিকা মান্দান্না, অক্ষয় খান্না, বিনীত কুমাৰ সিং
২০২৫ চনত বলীউড ছবিৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা অন্যতম এখন ছবি হৈছে ছাভা । ইয়াত অভিনয় কৰিছে বিকী কৌশল আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাই । ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুক্তি লাভ কৰা লক্ষ্মণ উটেকাৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখন ১৫০ কোটি টকাৰ ৰিপৰ্ট বাজেটত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
ঘৰুৱা বক্স অফিচত ছাভাই ৬০৪.১ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এই ঘৰুৱা অভিলেখ ধূৰন্ধৰে ভংগ কৰিব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । বিশ্বজুৰি ছাভাৰ সংগ্ৰহ ৮০৮.৭ কোটি টকা । সকলোৰে দৃষ্টি এতিয়া ধূৰন্ধৰৰ ওপৰত । ছাভাইও লাভ কৰে ব্লকবাষ্টাৰ টেগ ।
মেডক ফিল্মছৰ অধীনত দীনেশ বিজানৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত ছাভা মাৰাঠী ৰজা সম্ভাজী মহাৰাজৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত এখন ঐতিহাসিক একশ্যন নাটক । বিকী কৌশলে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, মহাৰাণী য়েছুবাইৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰশ্মিকা মান্দান্নাই । অক্ষয় খান্নাক মোগল শাসক ঔৰংজেবৰ ৰূপত দেখা গৈছে । মহৰ্ষি শিৱাজী সাৱন্তৰ মাৰাঠী উপন্যাস ছাভাৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ সংগীত এ আৰ ৰহমানৰ ।
Dhurandhar
পৰিচালক: আদিত্য ধৰ
অভিনয়: ৰণবীৰ সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱন, অৰ্জুন ৰামপাল, ছাৰা অৰ্জুন, ৰাকেশ বেদী
শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা একচন থ্ৰিলাৰ ছবি ধূৰন্ধৰত ৰণবীৰ সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱন, অৰ্জুন ৰামপাল, আৰু ছাৰা অৰ্জুন আদিকে ধৰি বহু তাৰকাই অভিনয় কৰিছে ৷ বৰ্তমান বক্স অফিচত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে ছবিখনে । ২৫০-২৮০ কোটি টকাৰ বাজেটত নিৰ্মিত ধূৰন্ধৰে ধুমুহা গতিত উপাৰ্জন কৰি আছে । মুক্তিৰ মাত্ৰ ১০ দিনৰ ভিতৰতে ৩৫০ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰি ২০২৫ চনৰ আটাইতকৈ দ্ৰুত গতিত আগবঢ়া চিনেমা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ধূৰন্ধৰ ।
গ্লোবেল ফ্ৰণ্টত ধূৰন্ধৰে বিশ্বজুৰি ৫০০ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰি ৰেহমান ডাকাইতৰ গেঙত যোগদান কৰা ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা হামজাৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে ছবিখনত । কান্দাহাৰ হাইজেক আৰু ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ দৰে বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিঘটনা দেখুওৱা হৈছে ছবিখনত ।
Saiyaara
পৰিচালক: মোহিত ছুৰী
অভিনয়: আহান পাণ্ডে, অনীত পদ্দা
জুলাই মাহত মুক্তি পোৱা ছাইয়াৰা নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত ২০২৫ চনৰ তৃতীয় সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ছবি হৈ আছিল, যদিও ১৫ ডিচেম্বৰত ধূৰন্ধৰে ছবিখনক অতিক্ৰম কৰে । অৱশ্যে ভাৰতীয় ছবি জগতত সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ৰোমাণ্টিক চিনেমা হৈছে ছাইয়াৰা । IMDb এ এই ছবিখনক ২০২৫ চনৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ছবি হিচাপে টেগ কৰে ।
আহান পাণ্ডে আৰু অনীত পদ্দা অভিনীত ছবিখনে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল । ৫০ কোটি টকাৰ সামান্য বাজেটত নিৰ্মিত এই ছবিখনে সমগ্ৰ বিশ্বতে ৫৭৫.৮ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি আশা কৰাতকৈ বেছি ভাল ফল দেখুৱাই । ইয়াৰ ঘৰুৱা বক্স অফিচ সংগ্ৰহৰ মূল্য ৩৩৭.০৭ কোটি টকা । গীতৰ বাবেও ছবিখনে বিপুল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ।
যশ ৰাজ ফিল্মছে প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখনেৰে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰে আহান পাণ্ডে আৰু অনীত পদ্দাই ৷ দুয়োৱে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে । কাহিনীটো এজন উচ্চাকাংক্ষী সংগীতজ্ঞ কৃষ্ণ কাপুৰ (পাণ্ডে) আৰু লেখিকা বাণী বাতৰা (পদ্দা)ক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে ।
Coolie
পৰিচালক: লোকেশ কানাগৰাজ
অভিনয়: ৰজনীকান্ত, নাগাৰ্জুন অক্কিনেনী, আমিৰ খান, উপেন্দ্ৰ ৰাও, পূজা হেগড়ে, শ্ৰুতি হাছান
কান্তাৰা: চেপ্টাৰ ১ ৰ পিছত বছৰৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা দক্ষিণ ভাৰতীয় ছবিখন হৈছে ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্তৰ কুলি । ৩৫০ কোটি টকাৰ বাজেটত নিৰ্মিত এই ছবিখনে ভাৰতত ২৬০.৩ কোটি টকা আৰু বিশ্বজুৰি ৫১৬.৭ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰে । নৱেম্বৰ মাহলৈকে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত কুলিয়ে চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছিল । ঘৰুৱা সংগ্ৰহত কুলিকো এতিয়া ধূৰন্ধৰে পৰাস্ত কৰিছে ।
একশ্যন চিনেমা কুলিত এজন ৰহস্যময় ব্যক্তিয়ে বন্দৰ চহৰত শ্ৰমিকক শোষণ কৰি থকা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ছিণ্ডিকেটৰ সৈতে যুঁজিছে । ছান পিকচাৰ্ছৰ অধীনত কলানিতি মৰাণে প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখনৰ সংগীত অনিৰুদ্ধ ৰবিচন্দৰৰ, চিনেমাট’গ্ৰাফী গিৰীশ গংগাধৰণৰ, সম্পাদনা ফিল’মিন ৰাজৰ । ছবিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড, D-Box আৰু 4DX ফৰ্মেটত মুকলি কৰা হৈছিল ।
War 2
পৰিচালক: অয়ন মুখাৰ্জী
অভিনয়: হৃত্বিক ৰোশন, জুনিয়ৰ এন টি আৰ, কিয়াৰা আদৱানী
ৱাৰ ২ ২০২৫ চনৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত ছবি আছিল যদিও দৰ্শকৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল । হৃত্বিক ৰোশন আৰু জুনিয়ৰ এন টি আৰক প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে পৰ্দাত দেখি দৰ্শক ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিছিল । তেওঁলোকে বিচাৰিছিল তীব্ৰ একশ্যন, এটা আকৰ্ষণীয় কাহিনী আৰু হৃত্বিক আৰু জুনিয়ৰ এন টি আৰৰ মাজত কেমেষ্ট্ৰী, কিন্তু সেয়া নহ’ল ।
৩৫০ কোটি টকাৰ বাজেটত নিৰ্মিত ৱাৰ ২য়ে ঘৰুৱাভাৱে ২৪০.৫ কোটি টকা আৰু বিশ্বজুৰি মাত্ৰ ৪০০ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰে । ছবিখনক ফ্লপ ঘোষণা কৰা হয় । উল্লেখ্য যে, ধূৰন্ধৰে উভয় সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত ৱাৰ ২ক বহুত পিছ পেলাইছে । ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত ৱাৰ ২ বলীউডৰ তৃতীয় সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ছবি আছিল যদিও ধূৰন্ধৰৰ আকৰ্ষণীয় উপাৰ্জনৰ বাবে ই পিছ পৰি ৰয় । ৱাৰ ২ এতিয়া ২০২৫ চনৰ ষষ্ঠ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ছবি । ৱাৰ ২ যশ ৰাজ ফিল্মছৰ Spy Universe ৰ ষষ্ঠ সংস্কৰণ আৰু ২০১৯ চনৰ হিট ছবি War ৰ ছিকুৱেল ।