মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় নকৰাৰ পিছতো যিসকল অভিনেতাই বুটলিলে প্ৰশংসা

মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় নকৰাৰ পিছতো যিসকল অভিনেতাই বুটলিলে প্ৰশংসা
Yearender 2025 : অক্ষয় খান্নাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰজত বেদীলৈকে কেইবাজনো অভিনেতাই সহযোগী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিয়েই ২০২৫ চনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 24, 2025 at 6:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: ২০২৫ চনত বহু নামী-দামী তাৰকা থকা বিগ বাজেটৰ ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰে ৷ সেই ছবিসমূহত মুখ্য চৰিত্ৰৰ উপৰিও এনে কিছু অভিনয়ো আছে, যিবোৰে দৰ্শকৰ পৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰে ৷ মুখ্য তাৰকাকো বহু সময়ত পিছ পেলাই তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায় ৷
কেইবাটাও সহযোগী চৰিত্ৰ আৰু বিৰোধী ভূমিকাই চিনেমা হল আৰু ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মত দৰ্শকৰ মাজত চৰ্চা লাভ কৰে, ছ’চিয়েল মিডিয়াত শিৰোনাম দখল কৰে ।
পিৰিয়ডৰ নাটকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্পাই থ্ৰীলাৰ, ৱেব ছিৰিজ আৰু ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ ছিকুৱেললৈকে এই অভিনেতাসকলে নিশ্চিত কৰে যে গুণগত মান যাতে চিনেমাৰ সংখ্যাতকৈ ওপৰত থাকে ।
২০২৫ চনৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত সহযোগী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাসকলৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাওঁকৃ আহক ।
ছাভা আৰু ধুৰন্ধৰত অক্ষয় খান্না
শেহতীয়া কিছু সময় ভিতৰত চলিত বছৰটো অন্যতম চৰ্চিত বছৰ আছিল অক্ষয় খান্নাৰ বাবে, কিয়নো এই বছৰটোতে দুটা শক্তিশালী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
বছৰৰ আৰম্ভণিতে মুক্তি পাই বিকী কৌশলক মুখ্য চৰিত্ৰত লৈ নিৰ্মিত ঐতিহাসিক নাটক ছাভা, য’ত অভিনয় কৰে খান্নাই ।
কৌশলে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে খান্নাই মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে, যিটো চৰিত্ৰৰ উপস্থিতি পৰ্দাত কম আছিল যদিও শক্তিশালী আছিল ।
খান্নাই ঔৰংজেবৰ চৰিত্ৰত তীব্ৰতা অনাৰ বাবে বহুল প্ৰশংসা লাভ কৰে । অভিনেতাজনে ছবিখনৰ খলনায়কক নিয়ন্ত্ৰিত অভিব্যক্তি আৰু শক্তিশালী সংলাপ প্ৰদানৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিছিল ।
ছবিখনৰ অন্যতম উল্লেখনীয় দিশ আছিল যে তেওঁৰ অভিনয়ে অধিক গুৰুত্ব সংযোগ কৰে, যাৰ বাবে সমালোচক আৰু দৰ্শকে ঔৰংজেবক আলোকপাত কৰিবলৈ লয় । শেহতীয়া বছৰবোৰত এই চৰিত্ৰটো খান্নাৰ কেৰিয়াৰৰ অন্যতম অভিনয় হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
বছৰৰ শেষৰফালে আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনাত ৰণবীৰ সিঙে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ধুৰন্ধৰ ছবিত খান্নাই পুনৰ দৰ্শকক আমোদ দিয়ে । স্পাই থ্ৰীলাৰখনত খান্নাই পাকিস্তানী লীডাৰ আৰু ৰাজনীতিবিদ ৰেহমান ডকাইতৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে । মুক্তিৰ পিছত এই চৰিত্ৰটো চৰ্চাৰ অন্যতম বিন্দু হৈ পৰিছে ।
দৰ্শকৰ মতামত আৰু পৰ্যালোচনাই ধাৰাবাহিকভাৱে খান্নাক ছবিখনৰ "শ্ব' ষ্টীলাৰ" বুলি অভিহিত কৰিছে । এটা ট্ৰেকত আৰবী শব্দ আৰু ষ্টাইলিছ নৃত্যৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰৱেশটোৱে ছবিগৃহত অতিশয় সমাদৰ লাভ কৰে ।
খান্নাৰ উপস্থিতি শক্তিশালী আছিল আৰু তেওঁ দৰ্শকক দেখুৱাই দিয়ে যে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ উচ্চস্বৰত সংলাপ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । বহুতে অনুভৱ কৰিছিল যে পৰ্দাৰ উপস্থিতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে তেওঁৰ অভিনয়ে মুখ্য অভিনেতাকো অতিক্ৰম কৰিছে ।
বলীউডৰ দ্য বা***ডছত ৰজত বেদী
নেটফ্লিক্সত প্ৰচাৰিত আৰিয়ান খানৰ পৰিচালনাৰে প্ৰথম ধাৰাবাহিক The Ba***ds of Bollywood ৰ জৰিয়তে অভিনেতা ৰজত বেদীয়ে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । মুখ্য চৰিত্ৰ নহ’লেও জৰাজ ছাক্সেনাৰ চৰিত্ৰত বেদীৰ অভিনয় ধাৰাবাহিকখনৰ অন্যতম চৰ্চিত দিশ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
এটা ডাঙৰ ষ্টুডিঅ’ৰ সৈতে চুক্তিৰ বিবাদত আবদ্ধ হৈ থকা বলীউডৰ তাৰকাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বেদীয়ে । উদ্যোগটোত অভিনেতাসকল যি সংগ্ৰামৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, তেওঁৰ ভূমিকাই তাকেই উপস্থাপন কৰিছে ।
দৰ্শক আৰু সমালোচকে তেওঁৰ কমিক টাইমিং আৰু অভিনয়ৰ প্ৰশংসা কৰে, বহু বছৰৰ পিছত ইয়াক এক শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন বুলি অভিহিত কৰিছে ।
এই ধাৰাবাহিকখনে দিল্লীৰ অভিনেতা আছমান সিঙক অনুসৰণ কৰে, যাৰ প্ৰথমখন হিট ছবিয়ে তেওঁলৈ দ্ৰুত সফলতা কঢ়িয়াই আনে । জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কেৰিয়াৰৰ চাপ, ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক, চলচ্চিত্ৰ জগতত তেওঁ অভাৱনীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ।
জাতত ৰণদ্বীপ হুড্ডা
ছানী দেউলে ব্ৰিগেডিয়াৰ বলদেৱ প্ৰতাপ সিঙৰ ৰূপত ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ কৰাৰ পিছতো ৰণদ্বীপ হুড্ডাই জাতত অন্য এটা অভিনয় কৰি ব্যাপক প্ৰশংসা লাভ কৰে ৷ ব্ৰিগেডিয়াৰ বলদেৱ প্ৰতাপ সিং জাত নামেৰেও পৰিচিত ।
হুড্ডাই বিৰোধী ৰাণাটুংগাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে, যাক মুথুভেল কাৰিকালান বুলিও কোৱা হয়, উপকূলীয় অঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা এজন নিৰ্দয় অপৰাধী ।
হুড্ডাক খলনায়ক হিচাপে চিত্ৰিত কৰাটোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ পৰ্যালোচনাত ইয়াক আলোকপাত কৰা হৈছিল । তেওঁৰ অভিনয়ক উৎকৃষ্ট আৰু অশান্তিকৰ বুলি বৰ্ণনা কৰা হয়; সমালোচকসকলে দাবী কৰিছিল যে এই অভিনয়ৰ দেওলৰ বীৰত্বৰ পৰিসৰৰ সৈতে মিল আছে ।
নায়ক নহ’লেও হুড্ডাৰ ভূমিকাক বহুলভাৱে ছবিখনৰ অন্যতম শক্তিশালী উপাদান বুলি গণ্য কৰা হয় । পূৰ্বতে ছবিত নায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ পৰা নৈতিকভাৱে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত খলনায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰালৈ তেওঁৰ পৰিৱৰ্তনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
কান্তাৰা: চেপ্টাৰ ১ত গুলছন দেৱাইয়া
২০২২ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি কান্তৰাৰ প্ৰিক্যুৱেল কান্তৰা: চেপ্টাৰ ১ ছবিৰে কানাড়া চিনেমাত আত্মপ্ৰকাশ কৰে গুলছন দেৱাইয়াই ৷ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ মূল চৰিত্ৰ ঋষভ শ্বেট্টী আছিল যদিও, ৰজা কুলাশেখৰাৰ চৰিত্ৰত দেৱাইয়াৰ ভূমিকাই যথেষ্ট দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
প্ৰাক-ঔপনিৱেশিক কৰ্ণাটকত দেৱাইয়াই এজন অহংকাৰী আৰু অত্যাচাৰী শাসকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যিটো চৰিত্ৰ অতি সোনকালে ছবিখনৰ অন্যতম অপছন্দৰ চৰিত্ৰত পৰিণত হৈ পৰে । অভিনেতাগৰাকীৰ অভিনয়ক দৰ্শকে প্ৰশংসা কৰে । গোটেই ছবিখনত তেওঁৰ উপস্থিতি ধাৰাবাহিকভাৱে অনুভৱ কৰা হৈছিল । দৰ্শকে দেৱাইয়াক "শ্ব’ ষ্টীলাৰ" বুলি অভিহিত কৰে আৰু লক্ষ্য কৰে যে তেওঁৰ চিত্ৰণে ছবিখনৰ সংঘাতত গভীৰতা বৃদ্ধি কৰে ।
ৰেইড ২ ত ৰিতেশ দেশমুখ
ৰেইড ২ ত ৰিতেশ দেশমুখে বিৰোধী মনোহৰ ধনকাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকক আচৰিত কৰি তোলে । বিৰোধী মনোহৰ ধনকাৰ দাদা ভাই নামেৰেও পৰিচিত ৷ আয়কৰ বিষয়া অময় পাটনায়ক হিচাপে অজয় দেৱগণে দৰ্শকক আপ্লুত কৰে । দেশমুখৰ দুৰ্নীতিপৰায়ণ আৰু হেতালি খেলা ৰাজনীতিবিদৰ চিত্ৰণে ব্যাপক প্ৰশংসা লাভ কৰে ।
দৰ্শকে দেশমুখৰ প্ৰদৰ্শনক শক্তিশালী বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁলোকে ৰিতেশক প্ৰতিষ্ঠিত হাস্যমধুৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ পৰা আঁতৰি অন্য চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰাৰ বাবে পছন্দ কৰে । বহুতে অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁৰ সংলাপ আৰু সূক্ষ্ম প্ৰকাশভংগীয়ে কেইবাটাও দৃশ্য দৃষ্টিনন্দন কৰি তোলে, যাৰ ফলত তেওঁ ছিকুৱেলৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় চৰিত্ৰ হৈ পৰে ।
অৱতাৰ: ফায়াৰ এণ্ড এছত উনা চেপলিন
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অৱতাৰ: ফায়াৰ এণ্ড এছত উনা চেপলিনৰ চৰিত্ৰটোৱে ছবিখনৰ আন তাৰকাসকলৰ মাজত চৰ্চা লাভ কৰে ৷ জেমছ কেমেৰনৰ অৱতাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ তৃতীয় খণ্ডত চেপলিনৰ চৰিত্ৰ- বাৰঙক এক উল্লেখনীয় বিৰোধী হিচাপে পৰিচয় কৰাই দিয়া হৈছে ।
সমালোচকসকলে আঙুলিয়াই দিছে যে কেনেকৈ চেপলিনে খলনায়ক হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বাৰং চৰিত্ৰটোলৈ আৱেগ আৰু তীব্ৰতা কঢ়িয়াই আনিছে ।
লগতে পঢ়ক : ২০২৫ বৰ্ষৰ বাণিজ্যিকভাৱে সফল ছবি কোনকেইখন ?