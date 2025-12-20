বিয়া ভঙাৰ লগতে এই বছৰতে হও হও বুলি থকা বিয়াখনো নহ’লগৈ

বিয়া ভঙাৰ লগতে এই বছৰতে হও হও বুলি থকা বিয়াখনো নহ’লগৈ
২০২৫ চনত বহু তাৰকা দম্পতীৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় আৰু বহুতৰ সম্পৰ্কৰ অন্ত পৰে । তালিকা চাওক-
Published : December 20, 2025 at 2:40 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনটো বহু চেলেব্ৰিটী দম্পতীৰ বাবে সুখৰ নাছিল ৷ জীৱন বাটত বহু তাৰকা অকলশৰীয়া হৈ পৰে ৷ ভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷
প্ৰেমৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হোৱা একো একোটা সম্পৰ্কও কেতিয়াবা অসহনীয় হৈ পৰে ৷ সাধাৰণ লোকৰ দৰে নিশ্চয় তাৰকাসকলেও বহু সংগ্ৰাম কৰে সম্পৰ্ক এটা বজাই ৰাখিবলৈ, কিন্তু সময়ৰ আহ্বানকো কোনেও উলাই কৰিব নোৱাৰে ৷ খ্যাতি, কৰ্মৰ চাপ আৰু ব্যক্তিগত সমস্যাই প্ৰায়ে সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাই আৰু চেলেব্ৰিটী সকলো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ।
এসময়ত সুখী যেন লগা বহু দম্পতীয়ে ২০২৫ চনত পৃথক হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । কিছুমানে আইনগতভাৱে বিবাহ ভংগ কৰে, আনহাতে আন কিছুমানে বিয়া বাতিল কৰে আৰু পৃথকে থকাৰ সিদ্ধান্ত লয় । এই ইয়েৰএণ্ডাৰ ২০২৫ শিতানত এই বছৰ কোন কোন তাৰকাই ব্ৰেকআপ, বিবাহ বিচ্ছেদ আৰু বিবাহ বাতিল কৰে জানো আহক ।
ধনশ্ৰী বাৰ্মা আৰু য়ুজবেন্দ্ৰ চাহাল
চলিত বৰ্ষৰ অন্যতম চৰ্চিত বিবাহ বিচ্ছেদ আছিল নৃত্যশিল্পী ধনশ্ৰী বাৰ্মা আৰু ক্ৰিকেটাৰ য়ুজবেন্দ্ৰ চাহালৰ । ২০২০ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে যদিও ২০২৪ চনৰ শেষৰফালে তেওঁলোকৰ মাজত বিচ্ছেদৰ উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ হ’বলৈ ধৰে । ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত তেওঁলোকে পাৰস্পৰিক সন্মতিৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিবাহৰ অন্ত পেলায় । ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদে শিৰোনাম দখল কৰে । চৰ্চাৰ মাজত দম্পতীটোৱে তেওঁলোকৰ বিচ্ছেদৰ কাৰণসমূহ মুকলিকৈ আলোচনা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
পলাশ মুচল আৰু স্মৃতি মন্ধানা
আন এটা চৰ্চাত থকা বিচ্ছেদৰ ঘটনা হ’ল সংগীত শিল্পী পলাশ মুচল আৰু ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ স্মৃতি মন্ধানাৰ বিয়া বাতিল হোৱা । তেওঁলোকৰ এংগেজমেণ্ট অতি ধুমধামেৰে উদযাপন হৈছিল ৷ বিয়াৰ আগৰ ৰীতিসমূহো হৈ গৈছিল ৷ তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকলে বিয়াৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল । অনুষ্ঠানৰ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে ব্যক্তিগত কাৰণত বিয়াখন পিছুৱাই দিয়া হৈছিল ।
কেইসপ্তাহমানৰ পিছত পলাশ আৰু স্মৃতিয়ে নিশ্চিত কৰে যে তেওঁলোকে বিয়া নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তৰ আঁৰৰ কাৰণ ব্যক্তিগত আৰু পাৰিবাৰিক বুলি উল্লেখ কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এজনে আনজনক আনফ’ল’ কৰি সম্পৰ্ক শেষ হোৱাটো স্পষ্ট কৰি দিছিল দুয়োৱে ।
চেলিনা জেটলী আৰু পিটাৰ হাগ
অভিনেত্ৰী চেলিনা জেটলীৰ স্বামী পিটাৰ হাগৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ এই বছৰৰ অন্যতম চৰ্চিত বিষয় । স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা হিংসা, নিষ্ঠুৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি চেলিনাই মুম্বাইত বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আবেদন জনায় । তেওঁ ক্ষতিপূৰণো দাবী কৰে ।
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অষ্ট্ৰিয়াত বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আবেদন জনাইছিল পিটাৰ হাগে । ২০১১ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা এই দম্পতীৰ আছে তিনিটা সন্তান । ছ’চিয়েল মিডিয়াত চেলিনাই মুকলিকৈ নিজৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে, তেওঁলোকৰ বিচ্ছেদ ২০২৫ চনৰ অন্যতম চৰ্চিত হৈ পৰিছিল ।
শুভাংগী আত্ৰে আৰু পীয়ুষ পুৰে
২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাবিজী ঘৰ পৰ হে খ্যাত অভিনেত্ৰী শুভাংগী আত্ৰে আৰু পীয়ুষ পুৰেৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় । দুটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি একেলগে আছিল তেওঁলোক । দুখৰ বিষয় যে বিবাহ বিচ্ছেদৰ মাত্ৰ দুমাহৰ পাছতেই দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত পীয়ুষ পুৰেৰ দেহাৱসান ঘটে ।
মুগ্ধা চাফেকাৰ আৰু ৰবিশ দেশাই
টিভি অভিনেত্ৰী মুগ্ধা চাফেকাৰ আৰু ৰবিশ দেশাইয়েও এইবছৰতে সম্পৰ্ক শেষ কৰে । বিবাহৰ ৯ বছৰৰ পাছত ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত তেওঁলোকে বিচ্ছেদৰ কথা ঘোষণা কৰে । চূড়ান্ত পদক্ষেপ লোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে এবছৰতকৈও অধিক সময় পৃথকে পৃথকে বাস কৰা বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্ত পাৰস্পৰিক সন্মতি আৰু সন্মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লোৱা হৈছিল ।
লতা সভাৰৱাল আৰু সঞ্জীৱ শেঠ
জনপ্ৰিয় টেলিভিছন দম্পতী লতা সভাৰৱাল আৰু সঞ্জীৱ শেঠে ২০২৫ চনৰ জুন মাহত বিচ্ছেদৰ কথা ঘোষণা কৰি অনুৰাগীক স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল । বিবাহৰ ১৬ বছৰৰ পিছত তেওঁলোকে আঁতৰ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
২০২৫ চনত ব্ৰেকআপ হোৱা হলীউডৰ চেলেব্ৰিটী
জেনিফাৰ লোপেজ আৰু বেন এফ্লেক
২০২৫ চনত হলীউডতো কেইবাটাও সম্পৰ্ক ভাঙে । জেনিফাৰ লোপেজ আৰু বেন এফ্লেকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আনুষ্ঠানিকভাৱে চূড়ান্ত হৈছিল । তেওঁলোকৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে অনুৰাগীসকলৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল ।
বহু বছৰৰ পিছত পুনৰ একত্ৰিত হৈ ২০২১ চনত জেনিফাৰ লোপেজ আৰু বেন এফ্লেক বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত বহুতে ধৰি লৈছিল যে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক চিৰদিনৰ বাবে স্থায়ী হ’ব । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে মতানৈক্য বাঢ়ি আহিল, যাৰ ফলত আইনী বিবাহ বিচ্ছেদ হ’ল । ইজনে সিজনক ৰাজহুৱাভাৱে দোষ নিদিয়াকৈ জীৱন বাটত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেওঁলোকে ।
নিকোল কিডমেন আৰু কীথ আৰ্বান
নিকোল কিডমেন আৰু কীথ আৰ্বানৰ বিচ্ছেদো আছিল চৰ্চাত । বিবাহৰ ১৯ বছৰৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰ মাহত নিকোলে বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আবেদন জনায় । এই দম্পতীৰ দুগৰাকী কন্যা আছে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি হলীউডৰ অন্যতম শক্তিশালী দম্পতী হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল তেওঁলোকক । তেওঁলোকৰ বিচ্ছেদ চুক্তিখনে বিশেষভাৱে কন্যা দুগৰাকীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল । নিকোল আৰু কীথ দুয়োৱেই ৰাজহুৱা বক্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছিল আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত গোপনীয়তাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল ।
কেটি পেৰী আৰু অৰলেণ্ডো ব্লুম
৯ বছৰীয়া সম্পৰ্কৰ অন্ত পেলাইছে পপ তাৰকা কেটি পেৰী আৰু অভিনেতা অৰলেণ্ডো ব্লুমে । ২০১৯ চনত বাগ্দান কৰা দুই তাৰকাৰে এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে । যৌথ বিবৃতিত তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকে একেলগে কন্যা সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰি যাব আৰু পৰিয়াল হিচাপে ঘনিষ্ঠ হৈ থাকিব ।
