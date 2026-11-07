ৰামায়ণ ছবি: ঘনিষ্ঠৰ অসন্মতিৰ পাছতো অভিনেতা যশৰ পছন্দ ৰাৱণৰ চৰিত্ৰ

ৰামায়ণ ছবি: ঘনিষ্ঠৰ অসন্মতিৰ পাছতো অভিনেতা যশৰ পছন্দ ৰাৱণৰ চৰিত্ৰ
যশে প্ৰকাশ কৰিছে যে, তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱ সকলোৱে ৰামায়ণত তেওঁৰ ৰাৱণৰ ভূমিকাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ কিন্তু যেতিয়া তেওঁ মুকুট...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 11:04 AM IST
হায়দৰাবাদ : পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱী শংকাত থকা সত্ত্বেও ৰামায়ণত ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ কিয় বাছি লৈছিল যশে? সেই কথা অভিনেতাগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে৷ চৰিত্ৰটোত ব্যৱহাৰ হোৱা মুকুটটোৱে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকৈ সলনি কৰিলে সেই কথাও তেওঁ বুজাই দিয়ে ।
৫ নৱেম্বৰত বিশ্বজুৰি চিনেমাগৃহত বহু প্ৰত্যাশিত ছবি ৰামায়ণ মক্তিলাভ কৰে। নিতেশ তিৱাৰী পৰিচালিত এই পৌৰাণিক নাটকখনে শক্তিশালীভাৱেই মুকলি হোৱাৰ দিনটোত বিশ্বজুৰি ১৫৫ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে । মুক্তিৰ এদিন পিছতে নিৰ্মাতাই পৰ্দাৰ আঁৰৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে য’ত দেখা গৈছিল যে, দলটোৱে ৰাৱণক পৰ্দাত কেনেকৈ জীৱন্ত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ অভিনেতা যশে চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়েও ভিডিঅ’টোত আলোচনা কৰা হয় ।
ৰাৱণৰ চৰিত্ৰ উপস্থাপন কৰাটো যশৰ বাবে সহজ নাছিল । এই চৰিত্ৰটোক ৰামায়ণৰ অন্যতম ঘৃণনীয় ব্যক্তি হিচাপে জনা যায় । সেয়েহে যশৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীয়েও তেওঁৰ এই ভূমিকা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । কিন্তু অভিনেতাগৰাকীয়ে কিয় ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব বিচাৰিছিল সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে ৷ তাৰকা হিচাপে যশে তেওঁৰ ভাবমূৰ্তিতকৈ ৰামায়ণৰ কাহিনীটো ডাঙৰ বুলি বিশ্বাস কৰিছিল ।
ভিডিঅ’টোত যশে কয়, “মোৰ কোনো বন্ধু বা পৰিয়াল বা সকলোৱেই এনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল, ‘আপুনি কিয় ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব বিচাৰে?’" জনপ্ৰিয় তাৰকা হিচাপে জনাজাত হৈ পৰাৰ পিছত মানুহে এজন অভিনেতাক নেতিবাচক ভূমিকাত চাবলৈ অসুবিধা পাব পাৰে । যশে কয়, "একমাত্ৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল- সকলোৱে ভাবিছিল যে আপোনাক মানুহে ভাল পাই আৰু আপুনি যদি এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ কৰে যিটো ইমান ঘৃণনীয়, মানুহে আপোনাক সঁচাকৈয়ে উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব আৰু শলাগো ল’ব নোৱাৰিব ৷”
অৱশ্যে এই আশংকাৰ মাজতো চৰিত্ৰটো ল’বলৈ সাজু আছিল অভিনেতাজন । তেওঁ আৰু কয়, “মই ক’লোঁ- হ’ব ৷ কাহিনীটো এনেকৈয়ে উপস্থাপন হ’ব লাগে, কাৰণ মই জানো যে তাৰকা, নাম এই সকলোবোৰ ঠিকেই আছে, কিন্তু দিনটোৰ শেষত আমাৰ কোনোৱেই ৰামায়ণতকৈ ডাঙৰ নহয় ।"
যশে বুজাই দিলে যে তেওঁ ৰাৱণক সাধাৰণ খলনায়ক হিচাপে নাচায় । তেওঁৰ মতে, চৰিত্ৰটোৰ বহু দিশ আছে আৰু তেওঁক পৰ্দাত উপস্থাপন কৰাৰ আগতে সেই দিশবোৰ বুজাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল । "আমি বুজিব লাগিব যে তেওঁ চিধা খলনায়ক নহয় । ৰাম হৃদয়ৰ দৰে । ৰাৱণ মগজুৰ দৰে, আৰু আপোনাৰ মন আৰু হৃদয়ৰ মাজত সদায় সংঘাত হয় ।"
অভিনেতাগৰাকীয়ে ইয়াৰ লগতে এইয়াও কয় যে, ছবিখনৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়ত তেওঁ চৰিত্ৰটোৰ সৈতে কেনেদৰে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । যশে কয়, "যি মুহূৰ্তত মই সেই সাজ-পোছাকবোৰ পিন্ধিছিলোঁ, মুকুটটো পিন্ধিছিলোঁ, মই নাজানো, সেই মুহূৰ্তত মই কিবা এটা অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই ৰাৱণ ।"
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা নিতেশ তিৱাৰী আৰু সহ-অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰেও যশৰ অভিনয়ক প্ৰশংসা কৰে । ৰণবীৰে কয় যে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ দলটোক বিশিষ্ট ভাবমূৰ্তি থকা আৰু পৰ্দাত শক্তিশালী উপস্থিতি থকা কোনোবা এজনৰ প্ৰয়োজন আছিল । তেওঁ যশৰ অভিনয়ক চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে নতুন আৰু জটিল বুজাবুজি বুলিও অভিহিত কৰে ।
ৰামায়ণত সহ-প্ৰযোজক যশ
ৰাৱণৰ ভূমিকা কৰাৰ উপৰিও যশে তেওঁৰ প্ৰডাকশ্বন কোম্পানী মনষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰিয়েশ্বনছৰ জৰিয়তে সহ-প্ৰযোজক হিচাপেও এই প্ৰকল্পত যোগদান কৰিছে ।
ৰামায়ণৰ বিষয়ে
নমিত মালহোত্ৰাৰ প্ৰযোজনা ‘ৰামায়ণ’ দুটা ভাগত মুক্তি পাব । খবৰ অনুসৰি ৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ বাজেটেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন । মুখ্য চৰিত্ৰৰ উপৰিও কৈকেয়ীৰ চৰিত্ৰত লাৰা দত্ত, মন্থৰাৰ চৰিত্ৰত শ্বীবা চড্ডা, মন্দোদৰীৰ চৰিত্ৰত কাজল আগৰৱালা, হনুমানৰ চৰিত্ৰত ছানী দেওলে অভিনয় কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ৰামায়ণ ফিল্ম ছেটৰ পৰা সুৰভীৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ মুহূৰ্ত