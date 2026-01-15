সেনা দিৱসত জোৱানক প্ৰণাম য়ামী গৌতমৰ

সেনা দিৱসত জোৱানক প্ৰণাম য়ামী গৌতমৰ
বৃহস্পতিবাৰে সেনা দিৱস উপলক্ষে বলীউডৰ অভিনেত্ৰী য়ামী গৌতমে দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক সন্মান জনাইছে ৷ তেওঁ লিখিছে, ‘আজি আৰু প্ৰতিদিনে’ ৷
হায়দৰাবাদ : আজি সেনা দিৱস ৷ দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক সন্মান জনাইছে দেশবাসীয়ে ৷ সাধাৰণ জনতাৰ লগতে পৰ্দাৰ তাৰকাসকলেও প্ৰণাম জনাইছে তেওঁলোকক ৷ য়ামী গৌতমে এক্সত আৰ্মী দিৱস উপলক্ষে শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা পোষ্ট ৷ ২০২৪ চনৰ ৰাজনৈতিক থ্ৰীলাৰ ছবি “আৰ্টিকেল ৩৭০”ৰ বিভিন্ন দৃশ্য থকা এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । লগতে তেওঁ লিখিছে: সেনা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল । আজি আৰু প্ৰতিদিনে । জয় হিন্দ ।”
১৯৪৯ চনৰ ১৫ জানুৱাৰীত ভাৰতৰ শেষৰজন ব্ৰিটিছ মুখ্য সেনাপতি জেনেৰেল ফ্ৰান্সিছ ৰয় বুচাৰৰ পৰা লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল কোডাণ্ডেৰা এম কেৰিয়াপ্পাই ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ প্ৰথম সেনাধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ১৫ জানুৱাৰীৰ দিনটো সেনা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷
সেনা দিৱসৰ দিনটোত দেশ তথা নাগৰিকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাৰে প্ৰণাম জনোৱা হয় ।
য়ামী গৌতম অভিনীত ‘আৰ্টিকেল ৩৭০’ৰ পৰিচালনা কৰিছিল আদিত্য সুহাস জম্ভালে । ছবিখনত স্কন্দ ঠাকুৰ, অশ্বিনী কৌল, বৈভৱ ততোৱাৱাদী, অৰুণ গোবিল, কিৰণ কৰ্মৰকাৰ আৰু প্ৰিয়ামণিয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । এই ছবিখন ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ৩৭০ সন্দৰ্ভত ২০১৯ চনত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বিশেষ স্থিতি বাতিল হোৱাৰ ওপৰত আধাৰিত ।
শেহতীয়াকৈ সুপৰ্ণ বাৰ্মাৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ক’ৰ্ট ৰূম ড্ৰামা হকত দেখা গৈছিল য়ামীক । ইমৰাণ হাছমী আৰু শ্বীবা চাড্ডাই গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছবিখনত । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে ছবিখন । আহমেদ খান বনাম শ্বাহ বানো বেগম, য’ত মুছলমান পৰিয়ালৰ বৈবাহিক সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিল ।
খবৰ অনুসৰি সাংবাদিক জিগনা ভ’ৰাৰ কিতাপ বানো: ভাৰত কি বেটীৰ পৰা ছবিখনৰ উপাদান আহৰণ কৰা হৈছিল ৷ শ্বাহ বানো গোচৰৰ চিত্ৰণক লৈ মুক্তিৰ পূৰ্বে ছবিখন আইনী বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈছিল ।
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আদিত্য ধৰৰ সৈতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় য়ামী গৌতম । আদিত্যৰ শেহতীয়া মুক্তি ধূৰন্ধৰে বক্স অফিচত খলকনি তোলে ৷ দেশপ্ৰেমৰ পটভূমিত নিৰ্মিত ছবিখনে দৰ্শকক বাৰুকৈয়ে আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ সত্য পৰিঘটনাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত এক কাহিনী, য'ত একশ্যন ছিকুৱেন্স, বিশ্বাস ঘাটকতা আৰু চোৰাংচোৱাগিৰি দেখুওৱা হৈছে । ছবিখনত অভিনয় কৰিছে অক্ষয় খান্না, ৰণবীৰ সিং, অৰ্জুন ৰামপাল, আৰ মাধৱন আৰু সঞ্জয় দত্তই ।
পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ লিয়াৰী অঞ্চলত স্থানীয় গেং আৰু অপৰাধমূলক ছিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী নেতৃত্বত চলোৱা অভিযান অপাৰেশ্যন লিয়াৰীৰ ওপৰত এই কাহিনী আধাৰিত ।
