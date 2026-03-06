কৃতি সেননৰ সৈতে জড়িত উপলুঙাসূচক 'ৰীল' সঁচাকৈয়ে লাইক কৰিছিল নেকি য়ামী গৌতমে ?

কৃতি সেননৰ সৈতে জড়িত উপলুঙাসূচক 'ৰীল' সঁচাকৈয়ে লাইক কৰিছিল নেকি য়ামী গৌতমে ?
অভিনেত্ৰী কৃতি সেননক লৈ সৃষ্টি হোৱা শেহতীয়া বিতৰ্কৰ মাজতে য়ামী গৌতমে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্পষ্টীকৰণ দিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 6, 2026 at 3:49 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ কৃতি সেননে লাভ কৰা এটা বঁটাক উপলুঙা কৰি বনোৱা এটা 'ৰীল' য়ামীয়ে লাইক কৰিছিল । য়ামীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে সেই ৰীলটো তেওঁৰ হাতৰ পৰা ভুলবশতঃ লাইক হৈছিল । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জোৰ দি কয় যে তেওঁ কেতিয়াও সস্তীয়া প্ৰচাৰ বা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্টৰ আশ্ৰয় লোৱা নাই । তেওঁ সদায় নিজৰ কামৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিব বিচাৰে ।
য়ামীয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি জনাইছে যে তেওঁ কাৰোবাক হীন বুলি অনুভৱ কৰাবলৈ তেনে কৰা নাছিল আৰু তেওঁ এনেধৰণৰ বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰে ।
ঘটনাটোৰ বিৱৰণ
এখন বঁটা বিতৰণী সভাত কৃতি সেননে লাভ কৰা 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী'ৰ বঁটাক সমালোচনা কৰি নিৰ্মাণ কৰা এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল য়ামীয়ে 'লাইক' কৰা বুলি নেটিজেনসকলৰ মাজত চৰ্চা হৈছিল । এই বিতৰ্কৰ পাছতে য়ামীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা নোট শ্বেয়াৰ কৰি নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে ।
ভুলবশতঃ হোৱা কাৰ্য
য়ামীয়ে জনাই যে তেওঁ এইটো জানি-শুনি কৰা নাছিল । তেওঁৰ মতে, তেওঁলোকক দৈনিক বহুতো পোষ্টত টেগ (Tag) কৰা হয় । তেনে কোনো এটা বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ পোষ্ট চাব বিচাৰোঁতেই ভুলবশতঃ এই ৰীলটো 'লাইক' হয় । তেওঁ জোৰ দি কয় যে আন এগৰাকী অভিনেত্ৰীক হীন বুলি গণ্য কৰাৰ তেওঁৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল আৰু এই কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে অনিচ্ছাকৃত আছিল ।
নীতিগত আদৰ্শ
য়ামীয়ে স্পষ্টকৈ কয় যে তেওঁ জীৱনত কেতিয়াও সস্তীয়া জন সংযোগ (PR) কৌশলৰ আশ্ৰয় লোৱা নাই । তেওঁ সদায় নিজৰ কামত মনোনিবেশ কৰি আগুৱাই যোৱাত বিশ্বাস কৰে ।
বৰ্তমানৰ 'ক্লিকবেইট' (Clickbait) বা মুখৰোচক খবৰৰ যুগত যিকোনো সৰু কথাকে লৈ সমালোচনা বা তৰল চৰ্চা কৰাটো সহজ । কিন্তু তেওঁ আশা কৰে যে সংবাদ মাধ্যম বা ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজসমূহে তেওঁ ইমান দিনে কষ্টৰে অৰ্জন কৰা মৰ্যাদাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
তেওঁ পুনৰ দোহাৰে যে তেওঁৰ কোনো পি.আৰ. টীম (PR Team) নাই । মনোৰঞ্জন জগতৰ 'বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান'সমূহৰ বিষয়ে তেওঁৰ যি নেতিবাচক স্থিতি, সেই কথা তেওঁ বহু আগতেই সন্মানসহকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে । য়ামীয়ে কয় যে তেওঁ কেৱল নিজৰ কামক লৈহে ব্যস্ত থাকিব বিচাৰে আৰু এনেবোৰ অহেতুক বিতৰ্কত জড়িত হোৱাৰ তেওঁৰ কোনো ইচ্ছা নাই ।
শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা 'জি চিনে এৱাৰ্ডছ'ত (Zee Cine Awards) কৃতি সেননে তেওঁৰ 'তেৰে ইস্ক মেঁ' (Tere Ishk Mein) ছবিখনৰ বাবে 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী'ৰ বঁটা লাভ কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এচাম ব্যৱহাৰকাৰীৰ মতে, কৃতিৰ পৰিৱৰ্তে য়ামী গৌতমেহে তেওঁৰ শেহতীয়া ছবি 'হক' (Haq)-ত কৰা বলিষ্ঠ অভিনয়ৰ বাবে এই বঁটা পাব লাগিছিল । [১]
বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা সেই 'ৰীল'টোত এফালে কৃতি সেননে বঁটা লাভ কৰি আনন্দ কৰা দৃশ্য আছিল আৰু আনফালে য়ামী গৌতমৰ এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰৰ অংশ আছিল । সেই পুৰণি সাক্ষাৎকাৰটোত য়ামীয়ে কৈছিল যে তেওঁ বঁটাৰ জৰিয়তে নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ বিচৰা কামটো কেতিয়াবাই বাদ দিছে ।
এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে এতিয়া অনুৰাগীসকলৰ মাজত দুই অভিনেত্ৰীৰ দক্ষতাক লৈ এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
কৃতি সেননৰ পেছাদাৰী ব্যস্ততা
কৃতি সেননক অলপতে ধনুশৰ বিপৰীতে 'তেৰে ইস্ক মেঁ' (Tere Ishk Mein) নামৰ ছবিখনত দেখা গৈছিল । বৰ্তমান তেওঁ হোমি আদাজানিয়াৰ পৰিচালনাত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া 'ককটেইল ২' (Cocktail 2) ছবিখনৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে ।
য়ামী গৌতমৰ পেছাদাৰী ব্যস্ততা
য়ামীক শেহতীয়াকৈ ইমৰাণ হাছমী আৰু শ্বীবা চাড্ডাৰে সৈতে 'হক' (Haq) নামৰ এখন কোৰ্টৰূম ড্ৰামাত অভিনয় কৰা দেখা গৈছে । চৰ্চা অনুসৰি, পৰিচালক আদিত্য ধৰৰ আগন্তুক ছবি 'ধূৰন্ধৰ ২' (Dhurandhar 2)-ত য়ামীয়ে এটি কেমিঅ’ (Cameo) চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
