জীৱনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাস, হাউলীত সাহিত্যিক য়েচে দৰজে ঠংচি

জীৱনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাস, হাউলীত সাহিত্যিক য়েচে দৰজে ঠংচি
বুধবাৰে নিশা প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক য়েচে দৰজে ঠংচিয়ে ৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ মুখ্যদ্বাৰ উদ্বোধন কৰে ।
Published : November 6, 2025 at 11:56 AM IST
বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ হাউলীত আৰম্ভ হ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস মহোৎসৱ । বুধবাৰে নিশা প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাসিন্দা য়েচে দৰজে ঠংচিয়ে ৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ মুখ্যদ্বাৰ উদ্বোধনেৰে ৰাস মহোৎসৱ মুকলি কৰে ।
ৰাস মহোৎসৱৰ দ্বাৰ মুকলিৰ পূৰ্বে হাউলী সাহিত্য সভা ভৱনৰ পৰা প্ৰথিতযশা সাহিত্যিকগৰাকীক ৰাস মহোৎসৱস্থলীলৈ শোভাযাত্ৰা কৰি আদৰি অনা হয় । ৰাসৰ দৰে অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিবলৈ হাউলীত উপস্থিত হৈ যথেষ্ট আনন্দিত আৰু নিজকে সৌভাগ্যবান বুলি মন্তব্য কৰে তেওঁ ।
য়েচে দৰজে ঠংচিৰ ভাষ্য, “বহুত ভাল লাগিছে ৷ এনে এক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান এটা উদঘাটন কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ সৌভাগ্য ৷ মই শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণত পৰি, শংকৰগুৰুৰ চৰণত পৰি সেৱা জনাইছো যাতে সকলো হাউলীবাসী, অসমবাসী আৰু ভাৰতবাসীৰ মংগল হওঁক ৷ ৰাস মই নলবাৰীত বহু বছৰ আগতে চাইছোঁ ৷ এয়া মোৰ দ্বিতীয়বাৰ হ’ব ৷”
ৰাস মহোৎসৱক সমন্বয়ৰ থলী বুলি উল্লেখ কৰি মানুহৰ মাজত একতা, সমন্বয়েৰে ভাৰতীয় জাতি হিচাপে থিয় দিব পাৰিম বুলিও মন্তব্য কৰে তেওঁ । হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনাই ৰাস মহোৎসৱস্থলী লোকাৰণ্য হৈ পৰে । আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে ৰাস মন্দিৰ আৰু মৃন্ময় মূৰ্তিবোৰ ।
উল্লেখ্য যে হাউলীকে ধৰি পশ্চিম অসমৰ ৰাস উৎসৱ মৃন্ময় মূৰ্তিৰে পালন কৰা হয় । ভাগৱতত উল্লেখ থকা চৰিত্ৰবোৰক মৃন্ময় মূৰ্তিৰে এই ৰাসত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ১৫ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত ড৹ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদনেৰে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে হাউলী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি হেমেন দাসে । আনহাতে জুবিন গাৰ্গে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও তেওঁ সদৰী কৰে ।
