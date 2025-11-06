ETV Bharat / entertainment

জীৱনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাস, হাউলীত সাহিত্যিক য়েচে দৰজে ঠংচি

বুধবাৰে নিশা প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক য়েচে দৰজে ঠংচিয়ে ৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ মুখ্যদ্বাৰ উদ্বোধন কৰে ।‌

howly raas
৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : November 6, 2025 at 11:56 AM IST

বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ হাউলীত আৰম্ভ হ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস মহোৎসৱ । বুধবাৰে নিশা প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাসিন্দা য়েচে দৰজে ঠংচিয়ে ৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ মুখ্যদ্বাৰ উদ্বোধনেৰে ৰাস মহোৎসৱ মুকলি কৰে ।‌

ৰাস মহোৎসৱৰ দ্বাৰ মুকলিৰ পূৰ্বে হাউলী সাহিত্য সভা ভৱনৰ পৰা প্ৰথিতযশা সাহিত্যিকগৰাকীক ৰাস মহোৎসৱস্থলীলৈ শোভাযাত্ৰা কৰি আদৰি অনা হয় ।‌ ৰাসৰ দৰে অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিবলৈ হাউলীত উপস্থিত হৈ যথেষ্ট আনন্দিত আৰু নিজকে সৌভাগ্যবান বুলি মন্তব্য কৰে তেওঁ ।

৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)

য়েচে দৰজে ঠংচিৰ ভাষ্য, “বহুত ভাল লাগিছে ৷ এনে এক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান এটা উদঘাটন কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ সৌভাগ্য ৷ মই শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণত পৰি, শংকৰগুৰুৰ চৰণত পৰি সেৱা জনাইছো যাতে সকলো হাউলীবাসী, অসমবাসী আৰু ভাৰতবাসীৰ মংগল হওঁক ৷ ৰাস মই নলবাৰীত বহু বছৰ আগতে চাইছোঁ ৷ এয়া মোৰ দ্বিতীয়বাৰ হ’ব ৷”

howly raas
হাউলীৰ ৰাস (Photo : ETV Bharat Assam)
howly raas
ভাগৱতত উল্লেখ থকা চৰিত্ৰবোৰক মৃন্ময় মূৰ্তিৰে ৰাসত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় (Photo : ETV Bharat Assam)

ৰাস মহোৎসৱক সমন্বয়ৰ থলী বুলি উল্লেখ কৰি মানুহৰ মাজত একতা, সমন্বয়েৰে ভাৰতীয় জাতি হিচাপে থিয় দিব পাৰিম বুলিও মন্তব্য কৰে তেওঁ । হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনাই ৰাস মহোৎসৱস্থলী লোকাৰণ্য হৈ পৰে ।‌ আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে ৰাস মন্দিৰ আৰু মৃন্ময় মূৰ্তিবোৰ ।‌

howly raas
আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে ৰাসস্থলী (Photo : ETV Bharat Assam)
howly raas
হাউলীত আৰম্ভ হ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস মহোৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)
howly raas
পশ্চিম অসমৰ ৰাস উৎসৱ মৃন্ময় মূৰ্তিৰে পালন কৰা হয় (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে হাউলীকে ধৰি পশ্চিম অসমৰ ৰাস উৎসৱ মৃন্ময় মূৰ্তিৰে পালন কৰা হয় ।‌ ভাগৱতত উল্লেখ থকা চৰিত্ৰবোৰক মৃন্ময় মূৰ্তিৰে এই ৰাসত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।‌ ১৫ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত ড৹ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদনেৰে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে হাউলী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি হেমেন দাসে ।‌ আনহাতে জুবিন গাৰ্গে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও তেওঁ সদৰী কৰে ।

