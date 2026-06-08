এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহিব 'গানছ এন ৰ'জেছ'
সংগীত অনুৰাগীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ । গুৱাহাটীত বিশ্ববিখ্যাত ৰক বেণ্ড 'গানছ এন ৰ'জেছ'ৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হওক ।
Published : June 8, 2026 at 7:51 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্ববিখ্যাত ৰকষ্টাৰ প'ষ্ট মেলনৰ সফল কনচাৰ্টৰ পিছত এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহি আছে আন এটা জনপ্ৰিয় ৰক বেণ্ড । ৰক সংগীতৰ ইতিহাসত যুগান্তকাৰী অৱদান আগবঢ়োৱা কিংবদন্তী 'গানছ এন ৰ'জেছ' এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহিব ।
সংগীত পৰ্য্য়টনৰ অধীনত অহা ১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব বিশ্ববিখ্যাত ৰক বেণ্ডটোৱে । বুক মাই শ্ব' লাইভৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দলটোৱে এছিয়া পৰ্যায়ৰ বিশ্ব ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ১৪ নৱেম্বৰত বেংগালুৰুৰ নাইচ গ্ৰাউণ্ডছত আৰু ১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা খেলপথাৰত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ।
Delighted to welcome the legendary Guns N' Roses to Guwahati on November 17, 2026, bringing one of the world's most iconic rock bands to Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 8, 2026
Following the historic success of Post Malone's concert, Assam's rise as a global live entertainment destination continues to gather… pic.twitter.com/CH1QX5cDK0
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ শিল্পীৰ দলটোৰ গুৱাহাটী আগমনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "বিশ্বৰ অন্যতম চিনাকি ৰক বেণ্ড 'গানছ এন' ৰ'জেছ'ক অহা ১৭ নৱেম্বৰত অসমলৈ আদৰণি জনাবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টৰ ঐতিহাসিক সফলতাৰ পিছত বিশ্বব্যাপী লাইভ সংগীতৰ গন্তব্যস্থান হিচাপে অসমৰ উত্থানে গতি লাভ কৰি আহিছে । সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে বাহিৰৰ পৰাও অহা অনুৰাগীসকলে অসমৰ আতিথ্য, সংস্কৃতি আৰু স্পন্দন অনুভৱ কৰিব । একে সময়তে পৰ্যটন আৰু স্থানীয় অৰ্থনীতিৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব ।"
২০২৫ চনত বেণ্ডটোৱে সংগীত প্ৰদৰ্শন কৰি ভাৰতৰ সংগীতপ্ৰেমীসকলক যি স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছিল সেই অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিৰ ফলস্বৰূপে এইবাৰ দেশৰ দুখন পৃথক চহৰত পুনৰ তেওঁলোকে গীত আৰু সুৰৰ যাদুৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
'ৱেলকাম টু দ্যা জাংগল', 'পেৰাডাইছ চিটি', 'নৱেম্বৰ ৰেইন' আৰু 'ছুইট চাইল্ড অ' মাইন'ৰ দৰে বিশ্বব্য়াপী গীতেৰে 'গানছ এন ৰ'জেছ'-এ বিশ্ব সংগীতৰ জগতত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছে । বেণ্ডটোৰ লাইভ সংগীতানুষ্ঠানে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰি আহিছে । ইউৰোপ, মধ্যপ্ৰাচ্য, এছিয়া আৰু লেটিন আমেৰিকাত ২০২৫ চনৰ সফল ভ্ৰমণৰ পিছত দলটোৱে ভাৰত ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ লগতে বিগত বছৰ 'নাথিন' আৰু 'এটলাছ' শীৰ্ষক দুটি গীতও মুকলি কৰে । ২০২৩ চনৰ পিছত এয়াই আছিল বেণ্ডটোৰ সংগীতৰ নতুন সৃষ্টিৰাজি ।
ইফালে নাইট্ৰেইন ফেন ক্লাব'ৰ সদস্যসকলে ২০২৬ চনৰ ৮ জুনৰ সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা ৯ জুনলৈ পুৱা ১০ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আগতীয়া টিকট ক্ৰয় পৰ্বত প্ৰথমে প্ৰৱেশ-পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
অধিক তথ্যৰ বাবে 'gunsnroses.com'ত লগ ইন কৰিব পাৰিব । সাধাৰণ প্ৰৱেশ-পত্ৰ বিক্ৰী ২০২৬ চনৰ ৯ জুন দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা কেৱল বুকমাইশ্ব'ৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বুকমাইশ্ব'- লাইভ ইভেণ্টছৰ মুখ্য ব্যৱসায়িক বিষয়া নমন পুগলিয়াই কয়, "বিশ্ব ৰক সংগীতৰ ইতিহাসত 'গানছ এন ৰ'জেছ'ৰ স্থান অতুলনীয় । তেওঁলোকৰ সংগীতৰ প্ৰভাৱ আজিও বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ মাজত সমানে অনুভৱ কৰা যায় । যোৱা বছৰৰ ভাৰতীয় অনুষ্ঠানসমূহত লাভ কৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিৰ পিছত পুনৰ তেওঁলোকক দেশলৈ আদৰি আনিব পাৰি আমি গৌৰৱান্বিত । এই আগমন ভাৰতৰ লাইভ মনোৰঞ্জন অনুষ্ঠান আৰু বিশ্বমানৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত দেশখনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান গুৰুত্বৰ স্পষ্ট প্ৰতিফলন । বেংগালুৰু ইতিমধ্যে ভাৰতৰ ৰক সংগীতৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে । আনহাতে গুৱাহাটীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বৃহৎ পৰিসৰত লাইভ অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি বৃদ্ধি পোৱা আগ্ৰহ আৰু সম্ভাৱনাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । আমি দুয়োখন চহৰৰ সংগীতপ্ৰেমীসকলক এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাৰ অংশীদাৰ কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী আৰু অপেক্ষা কৰি আছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :