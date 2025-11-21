ETV Bharat / entertainment

২০৫০ চনৰ ভিতৰত সকলোৱে পাহৰি যাব শ্বাহৰুখ খানক... বিবেক অবেৰয়ৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য

শ্বাহৰুখ খানৰ দৰে মেগাষ্টাৰো মানুহৰ স্মৃতিৰ পৰা ম্লান হৈ পৰিব এটা সময়ত ।

world will forget SRK by 2025 says masti 4 actor vivek oberoi
বিবেক অবেৰয়ৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য (Photo : IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 11:06 AM IST

হায়দৰাবাদ : বিবেক অবেৰয়ে নিজৰ বক্তব্যৰে পুনৰবাৰ সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে । অভিনেতাগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে ২০৫০ চনৰ ভিতৰত মানুহে শ্বাহৰুখ খানক পাহৰি যাব । আজি (২১ নৱেম্বৰ) মুক্তি পাবলগীয়া তেওঁৰ পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক কমেডী ছবি "মস্তি ৪"ৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত বিবেক অবেৰয়ে এই মন্তব্য কৰে ।

অবেৰয়ে উল্লেখ কৰে যে বলীউডত খ্যাতি আৰু নাম কিছু সময়ৰ বাবেহে আৰু এটা সময়ত মানুহে সকলো পাহৰি যায় । এই কথাৰ ভিত্তিত তেওঁ কয় যে শ্বাহৰুখ খানৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা হ’বলৈ গৈ আছে ।

মস্তি ৪ ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত এক সাক্ষাৎকাৰত বিবেক অবেৰয়ৰ এই চাঞ্চল্যকৰ বক্তব্য সন্মুখলৈ আহে । বিবেকে চিন্তা কৰি কয় যে শ্বাহৰুখ খানৰ দৰে মেগাষ্টাৰো মানুহৰ স্মৃতিৰ পৰা ম্লান হৈ পৰিব এটা সময়ত ।

খ্যাতি সন্দৰ্ভত নিজৰ চিন্তাধাৰা শ্বেয়াৰ কৰি "মস্তি ৪" অভিনেতাজনে কয়, "ষাঠিৰ দশকত কাম কৰা যিকোনো অভিনেতাৰ যিকোনো ছবি ? আজি যদি কাৰোবাক এই বিষয়ে সোধা যায়, কোনেও উত্তৰ দিব নোৱাৰিব ।" তাৰ পিছত তেওঁ লগতে কয়, "২০৫০ চনত মানুহে হয়তো ক'ব, 'শ্বাহৰুখ খান কোন ?'"

তেওঁ লগতে আঙুলিয়াই দিয়ে যে এই কথা চলচ্চিত্ৰ কিংবদন্তিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য, আনকি ৰাজ কাপুৰৰ দৰে কিংবদন্তিকো আজি মানুহে চিনি নাপায় ।

তেওঁ কয়, “আজিকালিৰ মানুহে হয়তো সুধিব, 'ৰাজ কাপুৰ কোন ?' আপুনি আৰু মই তেওঁক চিনেমাৰ ভগৱান বুলি কওঁ, কিন্তু ৰণবীৰ কাপুৰৰ এজন অনুৰাগীক যদি সোধে, তেন্তে তেওঁ হয়তো নাজানে যে ৰাজ কাপুৰ কোন আছিল গতিকে, ইতিহাসে হয়তো একো নকয় ।"

বিবেক অবেৰয়ৰ আগন্তুক ছবি

কৰ্মক্ষেত্ৰত বিবেকক শেষবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল ঐতিহাসিক একশ্যন ছবি "কেশৰী বীৰ"ত । এতিয়া "মস্তি ৪" মুক্তিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে বিবেকে । অতি সোনকালে তেওঁক ডাঙৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ যাব পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰীৰ পৌৰাণিক মহাকাব্য ৰামায়ণত ।

খবৰ অনুসৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে ছবিখনত বিভীষণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । "ৰামায়ণ" দুটা ভাগত মুক্তি পাব । ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি পাব ১ম খণ্ড আৰু ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীত ডাঙৰ পৰ্দাত মুক্তি পাব দ্বিতীয় খণ্ড ।

লগতে পঢ়ক : তিনি বছৰীয়া পুত্ৰক কোলাত লৈ ৪০ বছৰ বয়সত পুনৰ মাতৃ হ’বলৈ ওলাইছে সোনম

