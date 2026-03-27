বিশ্ব নাট্য দিৱস ২০২৬: নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ, পংকজ ত্ৰিপাঠী, জিম সৰ্ভৰ বাবে প্ৰথম প্ৰেম মঞ্চ

নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ দৰে প্ৰবীণ অভিনেতা, জিম সৰ্ভৰ দৰে নাট্য প্ৰতিভা পুনৰ নাটকলৈ কিয় আকৰ্ষিত হৈছে ? বিশ্ব নাট্য দিৱসত এক অৱলোকন ।

বিশ্ব নাট্য দিৱস ২০২৬ (Special arrangement)
By Seema Sinha

Published : March 27, 2026 at 8:27 PM IST

নাট্যাভিনয় । একক অনন্য কলা । বিশ্বৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এই কলা আৰু শিল্পীসকলৰ আছে অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা । অৱশ্যে এই মঞ্চনাটত উপাৰ্জন প্ৰায় সীমিত । যাৰ বাবে বহুতে অন্য অৰ্থশালী অভিনয় জগতলৈ ঢাপলি মেলে যদিও নাটক আৰু মঞ্চৰ প্ৰতি থকা মোহৰ বাবে এতিয়াও প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মই মঞ্চাভিনয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আহিছে । আনহাতে, একাংশই আকৌ ৰূপালী পৰ্দাৰ গ্লেমাৰ জগতৰ পৰা পুনৰ মঞ্চৰ সুকীয়া মাদকতালৈ ঘূৰি অহাৰো উদাহৰণ আছে ।

এইখিনিতে উল্লেখনীয় যে সীমিত উপাৰ্জন তথা আৰ্থিক লাভ সত্ত্বেও হিন্দী ছবি জগতৰ অভিনেতাসকল পুনৰ মঞ্চলৈ ঘূৰি আহিছে । নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ দৰে প্ৰবীণ অভিনেতা আৰু জিম সৰ্ভৰ দৰে নাট্য প্ৰতিভাক কিহৰ বাবে পুনৰ নাটকলৈ আকৰ্ষিত কৰিছে সেই বিষয়ে আজি আমি বিশ্ব নাট্য দিৱসৰ উপলক্ষ্যত উল্লেখ কৰিব ওলাইছোঁ ।

বিশ্ব নাট্য দিৱস আৰু নাটকৰ গুৰুত্ব

নাটকৰ মাধ্যমেৰে কাহিনী প্ৰকাশৰ পৰম্পৰাই এক অন্যতম জনপ্ৰিয় পৰিবেশ্য কলা হিচাপে বহু দূৰ আগবাঢ়ি গৈছে । ছেটেলাইট টেলিভিছনৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে একাংশ লোকে ভাবিবলৈ ধৰিছিল যে ই মাধ্যমটোৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব । কিন্তু মানুহে সমগ্ৰ বিশ্বতে এই পুৰণি শিল্পৰূপটোৰ উন্নতিৰ কামত নিজকে অহৰহ নিয়োজিত কৰি এই নাট্যকলাক জীয়াই ৰাখিছে ।

নাটকৰ বাবে শিল্পী আৰু দৰ্শক দুয়োফালৰ পৰা সময়ৰ লগতে আবেগ আৰু অধ্যৱসায়ৰো প্ৰয়োজন হয় । ই হৈছে এবাৰতে প্ৰস্তুত কৰা এক প্ৰদৰ্শন; ইয়াত দ্বিতীয়বাৰ উভতি যোৱাৰ বাবে বা নতুনকৈ কৰাৰ কোনো সুবিধা নাথাকে ! আৰু ইয়েই হৈছে নাটকত অন্তৰ্নিহিত সৌন্দৰ্য... দৰ্শকৰ সন্মুখত এই পোনপটীয়া প্ৰদৰ্শনে এই কলাবিধৰ কলাকাৰসকলক ৰোমাঞ্চিত কৰি তোলে ।

নাটক হৈছে অভিনয় শিক্ষাৰ পাঠশালা

বলীউড নামেৰে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰা হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বহু অভিনেতাই বহু বাধাৰ মাজতো নাটকৰ পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখিছে । পেছা হিচাপে নাটক কৰাটো কোনো লাভজনক কাম নহয় যদিও ইয়াক অভিনয় শিক্ষাৰ পাঠশালা হিচাপে গণ্য কৰা হয় । সেয়েহে নাম আৰু খ্যাতি অৰ্জন কৰাৰ পিছতো হিন্দী ছবি উদ্যোগৰ বহু অভিনেতাই ৰূপালী পৰ্দাত নিজৰ প্ৰভুত্বৰ সমান্তৰালভাৱে মঞ্চতো অভিনয় কৰি আহিছে ।

সাঁপ সিধি নাটকৰ এটা দৃশ্যত সুমিত ব্যাস আৰু কুমুদ মিশ্ৰ (Special arrangement)

নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ, অনুপম খেৰ, বিনয় পাঠক, জিম সৰ্ভ, পংকজ ত্ৰিপাঠী, ৰণবীৰ শ্বোৰে, ৰাসিকা ডুগল, নীনা গুপ্তা, দিব্যা দত্ত, মনোজ বাজপেয়ী, বোমান ইৰাণী, মনোজ আৰু সীমা পাহৱা, পংকজ কাপুৰ আৰু বহুতেই এতিয়াও সমান উদ্যম আৰু আবেগেৰে এই কলাত নিজৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আছে ।

এই শিল্পবিধৰ প্ৰতি মানুহক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে, এই শিল্পৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰা আৰু সাধাৰণ মানুহক এই শিল্পৰ সাধনাত নিয়োজিত হ’বলৈ উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ২৭ মাৰ্চত বিশ্ব নাট্য দিৱস উদযাপন কৰা হয় । বিশ্ব নাট্য দিৱস ২০২৬ উপলক্ষে আমি এনে কেইগৰাকীমান অভিনেতাৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ যিসকলে প্ৰায়ে দৰ্শকক সন্মুখৰ পৰা পোৱা মঞ্চক নিজৰ প্ৰথম প্ৰেম বুলি উল্লেখ কৰে ।

নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ ভাষাৰে মঞ্চ আৰু নাট

নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ নাটকৰ সৈতে এতিয়াও সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত । কাৰণ তেওঁ ইয়াক এক 'জীৱন্ত অংগ' হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে, যিয়ে চলচ্চিত্ৰ অভিনয়ৰ 'ক্লিনিকেল' প্ৰকৃতিৰ তুলনাত গভীৰ, অধিক ব্যাপক দলীয় অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে । ইয়াত ভূমিকাসমূহ প্ৰায়ে পৃথকে পৃথকে উত্থাপন হয় । নাছিৰুদ্দিন শ্বাহে কয়, “মই সদায়েই নাটকক অন্ধভাৱে আঁকোৱালি ল’ম, কিয়নো ই মোক বিগত হাজাৰ বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ, যেনে শ্বেক্সপীয়েৰ আৰু শ্ব’ৰ সৈতে জড়িত কৰাই মোক এজন শিল্পী হিচাপে পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰিছে ।”

৭৫ বছৰ বয়সত নাছিৰুদ্দিন শ্বাহে অনুভৱ কৰে যে তেওঁ অন্বেষণ কৰিব বিচৰা আৰু বহুত নাটকত আছে (Special arrangement)

১৯৭৯ চনত সহযোগীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাট্যগোষ্ঠী মটলীৰ এগৰাকী কলাত্মক পৰিচালক হিচাপে শ্বাহে নিজৰ ভূমিকাৰে ভাৰতত এই কলাবিধৰ পৰিৱৰ্তিত ৰূপৰ নিজে অংশ হ’বলৈ সুযোগ পাইছে । ৭৫ বছৰ বয়সত শ্বাহে অনুভৱ কৰে যে নাটকত এতিয়াও এনে বহু কথা আছে যিবোৰক তেওঁ অন্বেষণ কৰিব বিচাৰে । তেওঁ লাইভ প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা যি শক্তি তাক কেমেৰাৰ দ্বাৰা অপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰে । ভাৰতৰ অন্যতম বহুমুখী আৰু মেধাৱী অভিনেতাসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী, যিয়ে পাঁচ দশক ধৰি ভাৰতীয় সমান্তৰাল আৰু মূলসুঁতিৰ ছবি দুয়োটা ধাৰাতে অমলিন চাপ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ কয় যে তেওঁ ব্ৰডৱে শৈলীৰ অতিমাত্ৰা প্ৰদৰ্শনতকৈ 'সৰু অন্তৰংগ নাটক' পছন্দ কৰে । তেওঁ দৰ্শকৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ পাৰস্পৰিক সংস্পৰ্শৰ আনন্দ উপভোগ কৰে , যিটো হৈছে অভিনয়ৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । শ্বাহে প্ৰায়ে মন্তব্য কৰি আহিছে যে তেওঁ কেতিয়াও মঞ্চত উদ্বেগ অনুভৱ কৰা নাই, বৰঞ্চ 'ঘৰলৈ উভতি অহা'ৰ অনুভৱহে অনুভৱ কৰিছে, যিটো এনে এক অনুভৱ যি ১৪ বছৰ বয়সত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয় কৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ সৈতে সংগী হৈ আছে ।

বোমান ইৰাণীৰ অনুভৱ

বোমান ইৰাণী একেৰাহে নাটকৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে । কাৰণ তেওঁ ইয়াক অভিনেতাসকলৰ বাবে 'সত্য স্কুলীয়া শিক্ষা' হিচাপে গ্ৰহণ কৰে, যিয়ে চলচ্চিত্ৰ অভিনয়ে দিব নোৱৰা এক ভেটি প্ৰদান কৰে । ৩৫ বছৰ বয়সতে নাটকত কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীয়ে বলীউডত সফলতা লাভ কৰাৰ পাছতো মঞ্চত বিকাশ লাভ কৰা অনুশাসন আৰু কলাক অটুট ৰখাত বিশ্বাস কৰে । "এটা কম আলোকৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ যাদু আৰু লাইভ দৰ্শকৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ ৰোমাঞ্চে মোৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন দ্ৰুত কৰে । অনুশাসন, কলাৰ বিকাশ আৰু দৰ্শকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সংযোগ কেৱল লাইভ নাটকেহে দিব পাৰে ।"

সীমা পাহৱাৰ অনুভৱ

দিল্লী আৰু মুম্বাইৰ মঞ্চত বিশেষকৈ অভিজ্ঞতাভিত্তিক আৰু হিন্দী সাহিত্যভিত্তিক প্ৰডাকচনত গভীৰ অৱদানৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী প্ৰবীণ নাট্যশিল্পী, পৰিচালক তথা বলীউডৰ অভিনেত্ৰী সীমা পাহৱাই দৃঢ়তাৰে কয় যে নাট্য অভিনয়ে ছবিতকৈ গভীৰ কলাত্মক পৰিপূৰ্ণতা প্ৰদান কৰে, আৱেগিক গভীৰতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সূক্ষ্মতা আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত 'নিৰপেক্ষ নিস্তব্ধতা'ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । সম্ভৱ গ্ৰুপৰ সৈতে তেওঁ দিল্লীত নাটকৰ অভিনয় আৰম্ভ কৰি পিছলৈ নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ মোটলি প্ৰডাকচনৰ সহযোগিতাত কোপাল প্ৰডাকচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।

মটলি নাট্যগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ১১০ মিনিটৰ ইংৰাজী নাটক অল্ড-ৱৰ্ল্ডৰ এটি দৃশ্যত নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ আৰু ৰত্না পাঠক (Special arrangement)

"আমি যদি নাটক নকৰোঁ তেন্তে আমি চিনেমাত ভাল কাম কৰিব নোৱাৰোঁ । নাটকে সেই বাস্তৱতাক পৰীক্ষা কৰে; চিনেমাত দৰ্শকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যথেষ্ট দেৰিকৈ আহে, আনহাতে নাটকত সঁহাৰি তৎক্ষণাত পোৱা যায় । মই চিনেমাৰ সমান্তৰালভাৱে নিয়মিতভাৱে নাটক কৰোঁ । যদি মই নাটকৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু তাৰবাবে মই তাৰিখ দিওঁ, তেন্তে মই মোৰ ছবি প্ৰযোজক/পৰিচালকক কওঁ যে এইবোৰ হৈছে মোৰ নাটক প্ৰদৰ্শনৰ তাৰিখ । স্পষ্টভাৱে নাটকত ধন উপাৰ্জন কৰাটো কঠিন, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা কৰা নাটকবোৰে মান্যতাপূৰ্ণ ধন আনে ।" শেহতীয়াভাৱে তেওঁৰ কোপাল প্ৰডাকচনৰ বেনাৰত 'কুচ পান্নে' পৰিচালনা কৰিছে পাহৱাই । সামাজিক বিষয়বস্তু, নষ্টালজিয়া, সম্পৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি লেখিকা মুঞ্চী প্ৰেমচান্দ আৰু ভীষম সাহানীৰ চুটিগল্পৰ আলমত এই নাটকখন মঞ্চস্থ কৰা হৈছে ।

"নাটকে এতিয়াও ভাল বিষয়বস্তু আৰু ভাল কাহিনী প্ৰদান কৰে; ই সংস্কৃতিৰ শিপাত আছে আৰু লগতে সাহিত্যৰ পৰা লোৱা ধাৰণাসমূহৰ সৈতেও যথেষ্ট সমসাময়িক । নাটকে আমাৰ সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখে, আনহাতে চিনেমাই ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ঘটাইছে আৰু ই বহুত বেছি বাণিজ্যিক । লগতে, চিনেমাত সীমাবদ্ধতা আছে; প্ৰতিখন সৰু-ডাঙৰ চহৰতে নাটকে প্ৰাণ পাই উঠে, প্ৰতিখন চহৰত কমেও ১৫টা নাট্যগোষ্ঠী থাকে । এখন ছবি সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু মুক্তি পাবলৈ ১৮ মাহ সময় লয়, কিন্তু নাটকৰ প্ৰডাকচন খৰতকীয়া; আমি প্ৰতিমাহে এখন নতুন নাটক লৈ ওলাব পাৰোঁ । এইটোৱে হৈছে নাটকৰ বাবে আটাইতকৈ ইতিবাচক কথা ।" পাহৱাই লগতে কয় ।

নাটকে হৃদয় আৰু আত্মাৰ স্তৰত কাম কৰে, নীৰজ কবি (Special arrangement)

নাটক সম্পৰ্কে নীৰজ কবিৰ অনুভৱ

সমসাময়িক ইংৰাজী আৰু হিন্দী নাটকত গভীৰ প্ৰভাৱৰ বাবে পৰিচিত, সমালোচকৰ দ্বাৰা প্ৰশংসিত নাট্য অভিনেতা, পৰিচালক, প্ৰশিক্ষক নীৰজ কবিয়ে প্ৰায় ১০ বছৰৰ ব্যৱধানৰ অন্তত পৰিচালক হিচাপে পুনৰ নাটকলৈ উভতি আহিছে । কবিয়ে কয়, "নাটকে হৃদয় আৰু আত্মাৰ স্তৰত কাম কৰে, যাৰ বাবে এই কলাৰ উদযাপন কেৱল বিশ্ব নাট্য দিৱসতে নহয়, আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিনেই হ'ব লাগে । কাৰণ এইটোৱেই হৈছে জীৱন-ধাৰণৰ পদ্ধতি ।"

"নাটক আৰু চিনেমাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো কঠিন । কাৰণ ছবি বা অ'টিটিত সময় আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়; এইবোৰ চেনেলৰ দ্বাৰা, প্ৰযোজকৰ দ্বাৰা, পৰিচালকৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হয় আৰু সেইবোৰ একাধিক অভিনেতা আৰু কাৰিকৰী ষ্টাফৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । আনকি ই স্থান আৰু স্থানৰ কাৰকৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল । আনহাতে, নাটকত ই অধিক জৈৱিক, অধিক অনুশাসিত । কাৰণ আপোনাৰ আখৰাবোৰ আপোনাৰেই আখৰা আৰু সেইবোৰ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে । নাটকৰ বাবে আখৰাত মাত্ৰ স্থান আৰু অভিনেতাৰ প্ৰয়োজন; ইয়াৰ বাবে কোনো ভেনিটী ভেন বা খাদ্য প্ৰস্তুত বা কষ্টিউম ডিজাইনৰ প্ৰয়োজন নাই ।" তেওঁ কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "দ্বিতীয়তে, আপুনি আখৰা কৰাৰ ধৰণত নাটক অধিক ৰৈখিক; আপুনি প্ৰথম অভিনয়ৰ পৰা দুটা অভিনয়লৈকে আৰম্ভ কৰি তিনিটাৰ পৰা অভিনয় কৰি চাৰিটা অভিনয়লৈকে... ছবিবোৰ শেষৰ পৰা আৰম্ভ হৈ মাজভাগ বা আৰম্ভণিলৈ যাব পাৰে, গতিকে বিভিন্ন কলাৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো কঠিন হৈ পৰে, বিশেষকৈ যদি আপুনি তিনিওটা মাধ্যমতে ব্যস্ত থাকে ।" ১৯৯৬ চনৰ পৰা ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত কলাক বিশ্ব নাট্য গ্ৰন্থৰ সংমিশ্ৰণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰৱাহ থিয়েটাৰ লেবৰেটৰীৰ নেতৃত্ব দি অহা কবিয়ে এণ্টন চেখভৰ লেডী উইথ লেপডগ (অতুল কুমাৰৰ পৰিচালনা), টম ষ্টপাৰ্ডৰ ৰ’জেনক্ৰেণ্ট্জ আৰু গিলডেনষ্টাৰন আৰ ডেড, ইবচেনৰ হেড্ডা গেবলাৰ (ৰেহান ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰিচালনা), আৰু ফ্লৰিয়ান জেলাৰৰ দ্য ফাদাৰ (পৰিচালক নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ) কৰিছে ।

জিম সৰ্ভে নাটকক আৰামদায়ক হিচাপে বিবেচনা কৰে আৰু নাটক কৰি থাকোঁতে তেওঁ নিজকে ঘৰত থকাৰ দৰে অনুভৱ কৰে । তেওঁৰ বাবে মঞ্চত অভিনয়ৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হ'ল "নিজৰ প্ৰতি, সহ-অভিনেতাসকলৰ প্ৰতি আৰু দৰ্শকৰ প্ৰতি" প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা ।

“কিন্তু ইয়াৰ ৰোমাঞ্চকৰ কথাটো হ’ল যে ই লাইভ । আপুনি অচিনাকি মানুহৰ সৈতে বহি কোনোৱে আপোনাক এটা কাহিনী কোৱা চাই থাকে আৰু আপুনি আপোনাৰ সন্মুখত উন্মোচিত হোৱা দৃশ্যটোৰ মাজত নিমজ্জিত হয় । আপুনি মানুহক যিদৰে আছে তেনেদৰেই দেখে... আপুনি অভিনেতাসকলে ক্ষণিকৰ বাবে যিকোনো ভুলৰ বাবে নিজকে ক্ষমা কৰি আগবাঢ়ি যোৱাটো চায় আৰু আপুনি তেওঁলোকক ক্ষমা কৰিও আগবাঢ়ি যায় ।” বহু বিভিন্ন দলৰ সৈতে চাৰি বছৰ ধৰি নাট্যচৰ্চা কৰা সৰ্ভে কয় । অতুল কুমাৰ, ৰজত কাপুৰ আৰু ৰাজিত কাপুৰ আদি প্ৰবীণ নাট্যশিল্পীৰ সৈতে তেওঁ কাম কৰিছে । তেওঁ অভিনয় কৰা কিছুমান নাটক হৈছে টম ষ্টপাৰ্ডৰ দ্য জু ষ্ট’ৰী, নইজছ অব, কক, ক্লিনজড, ৱাট’ছ ডন ইজ ডন, ৱান ফ্লি স্পেয়াৰ, ছি ৱাল আৰু এভৰী গুড বয় ডিজাৰ্ভছ ফেভাৰ ।

থিয়েটাৰ মোৰ কম্ফৰ্ট ফুডৰ দৰে: কুমুদ মিশ্ৰ

বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ আৰু নাট্যাভিনেতা কুমুদ মিশ্ৰই কয়, “নাটক মোৰ কম্ফৰ্ট ফুডৰ দৰে, দাইল-চাউলৰ দৰে, যিটোলৈ মই বিচৰা ধৰণে যিমান পাৰো সঘনাই ঘূৰি আহিব বিচাৰোঁ ।"

ত্ৰিকোণ প্ৰেমৰ বেশত শেহতীয়াকৈ শ্ব’মেনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ছানপ সীধি নাটকত শ্ব’মেনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা মিশ্ৰই লগতে কয়, “নাটকে মোক এনে প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়ায়, যিবোৰ মই পাঁচ বছৰত মাত্ৰ এবাৰহে ছবিত পাওঁ । এই মাধ্যমটোৱে মোক অভিনয় বুজিবলৈ সহায় কৰিছে । অভিনেতা হিচাপে মোৰ যি আছে সেয়া নাটকৰ বাবেই; নাটক অবিহনে মোৰ কোনো অস্তিত্ব নাই ।”

পংকজ ত্ৰিপাঠীৰ কথাৰে

নেচনেল স্কুল অব ড্ৰামাৰ (এন এছ ডি) স্নাতক পংকজ ত্ৰিপাঠীয়ে ১২ বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে মঞ্চলৈ উভতি আহিছে । মিউজিকেল কমেডী লাইলাজত তেওঁ কেমিঅ’ অভিনয় কৰিছিল । তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নী মৃদুলাৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত এই নাটকখনে এক উল্লেখযোগ্য পাৰিবাৰিক সহযোগিতাক চিহ্নিত কৰিছে । কাৰণ ইয়াত তেওঁলোকৰ কন্যা আছিয়েও নাট্যক্ষেত্ৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ এই অভিজ্ঞতাক ভেটি আৰু "আন্তৰিক ঘৰলৈ উভতি অহা" বুলি কয় । তেওঁৰ সৃষ্টিশীলতাক পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "চিনেমাই মোক অপৰিসীম মৰম আৰু স্বীকৃতি দিছে, কিন্তু নাটকত এক বেলেগ ধৰণৰ অন্তৰংগতা আছে । ই আপোনাক নম্ৰ কৰে, প্ৰত্যাহ্বান জনায় আৰু এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে সৎ কৰি ৰাখে ।"

