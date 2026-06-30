ETV Bharat / entertainment

বিশ্ব ছ’চিয়েল মিডিয়া দিৱস ২০২৬: ইনষ্টাগ্ৰামত ধুমুহা তোলা বলীউডৰ ৫ গৰাকী অভিনেত্ৰী

World Social Media Day 2026: কেৱল ফটো শ্বেয়াৰ নহয়, নিজৰ মৌলিক সমলেৰে লাখ লাখ অনুৰাগীৰ মন জয় কৰা বলীউডৰ ৫ গৰাকী সুন্দৰী-

World Social Media Day 2026: From Vidya Balan to Sara, secret behind these 5 actresses' popularity on social media
বিদ্যা বালানৰ পৰা ছাৰালৈ, ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই ৫ অভিনেত্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ ৰহস্য (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 7:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: আজিৰ সময়ত সাধাৰণ মানুহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকা আৰু নামী-দামী কোম্পানীসমূহো ছ’চিয়েল মিডিয়াত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে । বৰ্তমান সময়ত ছ’চিয়েল মিডিয়া কেৱল ফটো বা আপডেট শ্বেয়াৰ কৰাৰ মাধ্যম হৈ থকা নাই । ই এনে এক মঞ্চ হৈ পৰিছে, য’ত তাৰকাসকলে নিজৰ প্ৰকৃত ব্যক্তিত্বৰে অনুৰাগীসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে । কোনোবাই যদি অনুপ্ৰেৰণা যোগায়, কোনোবাই আকৌ হাঁহিৰ খোৰাক দিয়ে, আন কোনোবাই আকৌ নিজৰ এক অনন্য ডিজিটেল পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে ।

গতিকে, আজি এই 'বিশ্ব ছ’চিয়েল মিডিয়া দিৱস' উপলক্ষে আহক জানো বলীউডৰ এনে পাঁচগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ বিষয়ে, যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰামক নিজৰ গতানুগতিক ইমেজৰ সলনি অতি আমোদজনক, আকৰ্ষণীয় আৰু মৌলিক সমলৰ জৰিয়তে লাখ লাখ লোকক মনোৰঞ্জন দি আহিছে ।

বিদ্যা বালান – প্ৰতিটো ৰীলতে প্ৰতিফলিত হয় অভিনয়ৰ যাদু

বিদ্যা বালানৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো এই কথাৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ যে এগৰাকী তাৰকাৰ সুন্দৰ অভিনয় কেৱল চলচ্চিত্ৰতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে । ট্ৰেণ্ডিং ডাইলগৰ সৈতে লিপ-ছিংক কৰাই হওক, ভাইৰেল ট্ৰেণ্ডসমূহক নিজৰ অনন্য শৈলীত উপস্থাপন কৰাই হওক বা যিকোনো অডিঅ’ ক্লীপত প্ৰাণ ঢালি দিয়াই হওক, তেওঁৰ প্ৰতিটো ৰীলতে আকৰ্ষণীয় প্ৰকাশভংগী, নিখুঁত টাইমিং আৰু স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় । তেওঁ কেৱল চলিত ট্ৰেণ্ডসমূহ অনুসৰণ কৰিয়েই ক্ষান্ত নাথাকে, বৰঞ্চ নিজৰ অনবদ্য অভিনয়েৰে সেইবোৰক চিৰস্মৰণীয় কৰি তোলে ।

শিল্পা শ্বেট্টী – দেওবাৰটোক কৰি তোলে এক উৎসৱ

শিল্পা শ্বেট্টীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টটো হৈছে ফিটনেছ আৰু খাদ্যপ্ৰেমৰ এক অপূৰ্ব মিশ্ৰণ । যি সময়ত তেওঁ এফালে নিজৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে দিয়া পৰামৰ্শসমূহৰ জৰিয়তে মানুহক অনুপ্ৰাণিত কৰে, আনফালে আকৌ তেওঁৰ জনপ্ৰিয় 'ছানডে বিঞ্জ'ছিৰিজে প্ৰতি সপ্তাহতে অনুৰাগীসকলৰ উৎসুকতা বৃদ্ধি কৰে । বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষ্ট্ৰীট ফুড আৰু ঘৰতে তৈয়াৰী সুস্বাদু ব্যঞ্জনলৈকে— শিল্পাই তেওঁৰ পোষ্টসমূহৰ জৰিয়তে সদায় এই বাৰ্তাকেই দিয়ে যে এক স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীৰ আচল ৰহস্য হৈছে সকলো বস্তুৰ মাজত এক সঠিক ভাৰসাম্য বজাই ৰখা ।

কুব্ৰা ছাইত – 'গুড মৰ্ণিং হিউমেনছ'ৰ জৰিয়তে বিয়পাই হাঁহি

কুব্ৰা ছাইতে নিজৰ ব্যতিক্ৰমী শৈলী আৰু ছিগনেচাৰ সম্ভাষণ 'গুড মৰ্ণিং হিউমেনছ'ৰ জৰিয়তে ইনষ্টাগ্ৰামত এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে । তেওঁৰ আমোদজনক পৰ্যবেক্ষণ, দৈনন্দিন জীৱনৰ সৰু সৰু কথা আৰু স্পষ্টবাদী কথাই তেওঁৰ সমলসমূহক অতি প্ৰাসংগিক আৰু সহজতে আপোন কৰি ল’ব পৰা কৰি তোলে । তেওঁৰ সততা, সৰলতা আৰু ইতিবাচক শক্তিয়ে প্ৰতিটো পোষ্টতে এনে এক অনুভৱ দিয়ে, যেন কোনো অন্তৰংগ বন্ধুৱেহে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি আছে ।

শ্ৰদ্ধা কাপুৰ – ইণ্টাৰনেটৰ আটাইতকৈ মৰমীয়াল 'গাৰ্ল নেক্সট ড’ৰ'

শ্ৰদ্ধা কাপুৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে তেওঁৰ সৰলতা আৰু সহজতে আপোন কৰি ল’ব পৰা ব্যক্তিত্ব । কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমতা নৰখাকৈ আমোদজনক ৰীল, ধেমেলীয়া নৃত্যৰ ভিডিঅ’ আৰু পৰ্দাৰ আঁৰৰ ধেমেলীয়া মুহূৰ্তসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ সদায় অনুৰাগীসকলৰ হৃদয় জয় কৰি আহিছে । তেওঁৰ এই সহজ-সৰল স্বভাৱ আৰু আমোদভৰা সমলে তেওঁক ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় তথা প্ৰিয় তাৰকাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম কৰি তুলিছে ।

ছাৰা আলী খান – 'নমস্তে দৰ্শকো'ৰ এক ব্যতিক্ৰমী শৈলী

ছাৰা আলী খানে তেওঁৰ অতি জনপ্ৰিয় আৰম্ভণি বাক্য 'নমস্তে দৰ্শকো'ৰ জৰিয়তে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে । ভ্ৰমণৰ ব্লগ, পৰিয়ালৰ সৈতে কটোৱা মুহূৰ্ত, শ্বুটিং ছেটৰ ‘বিহাইণ্ড দ্য চিন’ ভিডিঅ’ আৰু নিজৰ আমোদজনক চুটি কবিতাৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰতিটো পোষ্টতে এক নতুন শক্তি লৈ আহে । তেওঁৰ কাহিনী কোৱাৰ অনন্য শৈলী আৰু চঞ্চল স্বভাৱে তেওঁক বলীউডৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় ছ’চিয়েল মিডিয়া তাৰকাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম কৰি তুলিছে

ছ’চিয়েল মিডিয়া— প্ৰকৃত ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশৰ এক অনন্য মঞ্চ

এই পাঁচোগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে ‘ছ’চিয়েল মিডিয়া’ কেৱল অনুগামীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ এক মাধ্যম নহয়; বৰঞ্চ ই হৈছে নিজৰ প্ৰকৃত ব্যক্তিত্বক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ আৰু দৰ্শকৰ সৈতে এক গভীৰ তথা মজবুত সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ এক অন্যতম শক্তিশালী মঞ্চ ৷

লগতে পঢ়ক : বছৰ বছৰ ধৰি কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল: ওড়িশাৰ প্ৰথম মহিলা হিচাপে NSDলৈ ছোনিয়া

TAGGED:

বিশ্ব ছ’চিয়েল মিডিয়া দিৱস ২০২৬
বলীউড অভিনেত্ৰী ছ’চিয়েল মিডিয়া
বিদ্যা বালন ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল
ইনষ্টাগ্ৰাম ভাইৰেল কণ্টেণ্ট
WORLD SOCIAL MEDIA DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.