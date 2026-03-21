শান্তিৰ অন্যতম অস্ত্ৰ 'শব্দ': বিশ্ব কবিতা দিৱসত কবিৰ অনুভৱ
বিশ্ব কবিতা দিৱস: ২০২৬ বৰ্ষৰ থীম আৰু সমাজ পৰিৱৰ্তনত কবিতাৰ ভূমিকা ৷ য’ত যুদ্ধৰ অন্ত হয়, তাতেই কবিতাৰ জন্ম ৷ বিশ্ব কবিতা দিৱসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন-
Published : March 21, 2026 at 3:17 PM IST
গুৱাহাটী : আজি ২১ মাৰ্চ, বিশ্ব কবিতা দিৱস । প্ৰতি বছৰে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই দিনটো কবিতাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হয় ।
প্ৰেক্ষাপট আৰু ইতিহাস
১৯৯৯ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৩০ সংখ্যক সাধাৰণ অধিৱেশনত বিশ্বৰ ১৪খন প্ৰভাৱশালী দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ আৰু সমৰ্থনত এই দিৱস পালনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । সেই মৰ্মে, ২০০০ চনৰ ২১ মাৰ্চৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বিশ্বজুৰি এই দিৱসটো পালন কৰি অহা হৈছে ।
কবিতা কেৱল শব্দৰ সমষ্টি নহয়, ই মানৱীয় অনুভূতি আৰু বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ প্ৰকাশৰ এক অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম । এই বিশেষ দিনটোত সকলো কবি আৰু কবিতাপ্ৰেমীলৈ শুভেচ্ছা থাকিল ।
বিশ্ব কবিতা দিৱস ২০২৬ : প্ৰাসংগিকতা আৰু কবিৰ অনুভৱ
এই বৰ্ষৰ বিশ্ব কবিতা দিৱসৰ মূল মন্ত্ৰ বা থিম হৈছে— “কবিতাৰ মাধ্যমেৰে ঐক্য, শান্তি আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকাশ” (Unity, Peace, and Cultural Expression Through Verses)। কবিতা যে কেৱল শব্দৰ খেলা নহয়, বৰঞ্চ শান্তি আৰু মানৱতাৰ এক শক্তিশালী হাথিয়াৰ, সেই কথাকেই এই দিৱসটোৱে সোঁৱৰাই দিয়ে ।
বিশেষ দিনটোত আমি কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট কবিৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৷ অসমৰ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন আৰু কমল কুমাৰ মেধিৰ লগতে পশ্চিম বংগৰ মন্দাক্ৰান্তা সেন তথা মুম্বাই নিবাসী আঁচল অনিতা ধাৰাই ই টিভি ভাৰতৰ আগত বহু কথাই ব্যক্ত কৰে ৷
কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ মতে, “সকলো কবিৰ বাবে এটা ভাল লগা দিন হৈছে আন্তৰ্জাতিক কাব্য দিৱস । কবিতাক প্ৰচাৰ কৰাৰ অৰ্থে, কবিতা অধ্যয়নৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে, কবিতা শিকোৱাৰ বাবে আৰু আমাৰ ভাষিক বৈচিত্ৰ্য কবিতাৰ মাজেৰে আন্তৰ্জাতিক ভাৱে উত্থাপন কৰাৰ বাবে ১৯৯৯ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই এইটো ঘোষণা কৰিছিল । এই উদ্দেশ্যত UNESCO কৰা মহৎ কাৰ্যই কবি সকলক সদায় উৎসাহিত কৰি আহিছে । এইবাৰ যিহেতু সমগ্ৰ পৃথিৱীতে যুদ্ধৰ পৰিৱেশ এই ক্ষেত্ৰত শান্তিৰ বাবে কবিসকলে মাত মাতিব লাগিব । কবিতাৰ জৰিয়তে আমি মানৱীয় সম্পৰ্ক সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগিব লগতে ভাষিক বৈচিত্ৰক সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগিব, সংস্কৃতিক উত্থান কৰিব লাগিব । লগতে শান্তি আৰু মানৱতাৰ বাবে কাম কৰিব কৰিব কবিসকলে ।”
আন্তৰ্জাতিক কবিতা দিৱস সকলো কবিৰ বাবে এক আনন্দৰ দিন । ১৯৯৯ চনত ইউনেস্কোৱে (UNESCO) এই দিৱসটো ঘোষণা কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল— কবিতাৰ প্ৰচাৰ কৰা, কবিতা চৰ্চাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা আৰু ভাষিক বৈচিত্ৰ্যক বিশ্বদৰবাৰত চিনাকি কৰি দিয়া । বৰ্তমান বিশ্বৰ অশান্ত পৰিৱেশৰ মাজত কবিসকলৰ দায়িত্ব অধিক বৃদ্ধি পাইছে । কবিতাৰ জৰিয়তে মানৱীয় সম্পৰ্ক আৰু সংস্কৃতিক সুৰক্ষিত কৰি শান্তিৰ হকে মাত মতাটোৱেই আজিৰ সময়ৰ আহ্বান ।
কবি কমল কুমাৰ মেধিৰ মতে, “প্ৰতিজন মানুহৰ হৃদয়তে কবিতা থাকে । প্ৰতিজন মানুহেই কবি, কিছুমানে লিখে আৰু কিছুমানে নিলিখে । প্ৰতিজন মানুহৰে মনৰ ভিতৰতে কিছুমান সংবেদনশীলতা থাকে ৷ সেই সংবেদনশীলতাখিনিয়ে হৈছে কবিতাৰ উপজীব্য ৷ সেয়ে যেতিয়ালৈকে মানুহ থাকিব তেতিয়ালৈকে কবিতা থাকিব ।”
সাম্প্ৰতিক সময়ত যুদ্ধ আৰু অশান্তিৰ মাজত কবিতাৰ জৰিয়তে মানৱতা আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাই দিয়াটোৱেই এই দিৱসৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য ।
শান্তি প্ৰতিষ্ঠাত কবিতাৰ শক্তি: কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ অনুভৱ
শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কবিতাৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই সন্দৰ্ভত কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনে কয়, “পৃথিৱীৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত কবি পাবলো নেৰুদাই বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছৰে পৰা সমগ্র পৃথিৱী ঘূৰি ফুৰিছিল । লগতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই মানৱ সভ্যতাত যি সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বৰ লগতে অসমৰ ভবানন্দ দত্ত, নৱকান্ত বৰুৱা, হেম বৰুৱা, অমূল্য বৰুৱাকে ধৰি অসমৰ কবিসকলেও শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল । গতিকে কবিসকলৰ ভূমিকা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । যেতিয়া এটা সভ্যতা সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল, যেনেদৰে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ সময়ত ইউক্ৰেইন ধ্বংস হৈছিল আৰু ইউক্ৰেইনৰ হাতত অস্ত্ৰ নাছিল, তেতিয়া জেলেন'স্কি নামৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৰাইজক কৈছিল- এতিয়া আমাৰ এটাই অস্ত্ৰ আছে শব্দ আৰু কবিতাৰে এই যুদ্ধৰ প্ৰতিবাদ কৰক । সেই সময়ত ইউক্ৰেইনৰ ৱেবছাইটত ৩৪ হাজাৰ লোকে কবিতা আপলোড কৰিছিল । গতিকে আজিও শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কবিতাৰ গুৰুত্ব আছে ।"
অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে, যেতিয়াই সভ্যতা সংকটাপন্ন হৈছে, তেতিয়াই কবিসকলে শব্দৰ শক্তিৰে শান্তি আৰু মানৱতা সুৰক্ষিত কৰাৰ কামত ব্ৰতী হৈ আহিছে । গতিকে আজিৰ সময়তো কবিতাৰ প্ৰাসংগিকতা অপৰিসীম ।
সমাজৰ দাপোণ হিচাপে কবিতা: কবি কমল কুমাৰ মেধিৰ দৃষ্টিৰে
কবিতাৰ গুৰুত্ব কেৱল ব্যক্তিগত অনুভৱৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয়, ইয়াৰ এক গভীৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাও আছে । কবি কমল কুমাৰ মেধিৰ মতে, “কবিতা যেনেকৈ মানুহৰ ব্যক্তিগত অনুভূতিৰ প্ৰকাশ, ঠিক তেনেদৰে কবিতাৰ এটা সামাজিক দায়ৱদ্ধতাৰ দিশো আছে । সমাজখন সঠিকভাৱে চলিছে নে নাই, সংস্কৃতিৰ পয়োভৰৰ সলনি কু-সংস্কৃতিয়ে গা কৰি উঠিছে নেকি, সমাজখন আশান্তিৰে ভৰি পৰিছে নেকি, অপ্ৰীতি-অসূয়া হৈছে নেকি এই কথা এগৰাকী কবিয়ে খুব সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে । এগৰাকী কবি সমাজখনৰ সূক্ষ্ম আৰু তীক্ষ্ণ পৰ্যবেক্ষক । এগৰাকী কবিয়ে কবিতাৰ জৰিয়তে শান্তিৰ বাৰ্তা দিব পাৰে ।”
অৰ্থাৎ, সমাজক সঠিক পথৰ নিৰ্দেশনা দিয়া আৰু এক সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাত কবিতাৰ এক বিশেষ শক্তি আছে ।
এই বিশেষ দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি সাহিত্য অকাডেমিৰ ‘স্বৰ্ণজয়ন্তী যুৱ লেখক বঁটা’ বিজয়ী বিশিষ্ট কবি মন্দাক্ৰান্তা সেনে ই টিভি ভাৰতক (ETV Bharat) নিজে লিখা এটি ইংৰাজী কবিতা উপহাৰ দিয়ে । তেওঁ এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে বিশ্বত একতা আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
কবি মন্দাক্ৰান্তা সেনে লিখিছে, "What is peace ! It's a quiet tree
The shadow of love is poetry
Unity ? What is that ? Being friends?
It's the verse that never ends
Poetry isn't grandeur, but grace
The words of which express
Heartfelt passion, pleasure, pain
It comes and goes time and again
A poet writes down her wish
Her angst, anxcitey and anguish
O readers ! Please go through the pages
I've been writing and waiting for ages
This world badly needs unity and peace
These words try to express only this..."
সমান্তৰালভাৱে আমি কাষ চাপিছিলোঁ এগৰাকী হিন্দী কবিৰ ৷ নাম তেওঁৰ আঞ্চল অনিতা ধাৰা ৷ তেওঁ কয়, "মই প্ৰায়েই নিজৰ অস্তিত্বৰ সাৰ্থকতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰোঁ । বিশেষকৈ মোৰ চাৰিওফালে ঘটি থকা ঘটনাবোৰ চাই মই ভাবোঁ— মই কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ বা কিবা অৱদান আগবঢ়াব পাৰোঁ ? আৰু প্ৰতিবাৰেই মোৰ ওচৰলৈ এটা একেই উত্তৰ ঘূৰি আহে— সেয়া হৈছে 'শব্দ' আৰু 'কবিতা' । মোৰ শব্দবোৰেই মোৰ ঘৰ আৰু কবিতাবোৰ হৈছে সেইখন দলং, যাৰ জৰিয়তে মই মানুহৰ কাষলৈ যাব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে একাত্ম হওঁ । হয়তো ইয়াৰ পৰাই শান্তি, একতা আৰু সংস্কৃতিৰ আৰম্ভণি হয় । কোনো ডাঙৰ চিন্তাৰে নহয়, বৰঞ্চ এটা সৰু অনুভূতি আৰু সেই শক্তিৰ পৰাহে ইয়াৰ জন্ম হয়— যি শক্তি আমি কথা কোৱাৰ সাহস কৰিলে লাভ কৰোঁ । আপোনালোক সকলোলৈকে বিশ্ব কবিতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল ।"
অৱশেষত ক’ব পাৰি যে, কবিতা কেৱল ব্যক্তিগত অনুভূতি প্ৰকাশৰ মাধ্যম নহয়, ই হ’ল সমাজৰ অপ্ৰীতি আৰু অশান্তি দূৰ কৰি এক সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়াৰ এক অনন্য শক্তি ।
