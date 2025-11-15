Bihar Election Results 2025

দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনুভৱ কৰিলে ৰৈ ৰৈ বিনালে, লগত পৰিচালক-অভিনেতা

শিশু দিৱসৰ দিনা জুবিনৰ অন্তিম ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে উপভোগ দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ । লগতে ছবিখন উপভোগ কৰিলে পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাৰ লগতে অভিনেতা যতীন বৰাই ।

ৰৈ ৰৈ বিনালে উপভোগ দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ (Photo : ETV Bharat Assam)
Choose ETV Bharat

নগাঁও : এতিয়া অসমত সকলোৰে মুখত কেৱল এটাই নাম- প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম তথা সপোনৰ ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ । আজিও ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহ হৈ আছে হাউচফুল । সৰ্বদিশতে অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালেই ।

এইবাৰ নগাঁৱত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম ছবিখন উপভোগ কৰিলে এজাক দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে । শুকুৰবাৰে অৰ্থাৎ শিশু দিৱসৰ দিনটোত নগাঁৱৰ বৰঘাট বাইপাছৰ অপেৰা চিনেমা হলত জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ উপভোগ কৰে নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।

ৰৈ ৰৈ বিনালে উপভোগ দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

শুকুৰবাৰে নগাঁৱৰ অপেৰা ছবি গৃহত ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন উপভোগ কৰে বঢ়মপুৰস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে । অপেৰা ছবিগৃহৰ স্বত্বাধিকাৰী পাৰ্থ বৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । অন্ধ বিদ্যালয়ৰ দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগত ছবিখন উপভোগ কৰে ছবিখনৰ পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞা, অভিনেতা যতীন বৰা আৰু অৰুণ হাজৰিকাই ।

দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে ছবিখন উপভোগ কৰি অভিনেতা যতীন বৰাই কয়, “আজি শিশু দিৱসৰ দিনটোত এইসকল দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে ছবিখন উপভোগ কৰি বৰ ভাল লাগিছে । জুবিন গাৰ্গেও পূৰ্বে এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ ছবি উপভোগ কৰিছিল । এওঁলোকক লৈ ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ ১ তাৰিখেই যোগাযোগ কৰিছিলো যদিও ১৩ তাৰিখলৈকে বুকিং হৈ থকা বাবে আজিহে সম্ভৱ হৈছে । অসমত যে অসমীয়া ছবিয়েই চলিব তাকে প্ৰমাণ কৰি দিছে জুবিন গাৰ্গে ।”

ছবিখন উপভোগ কৰি ছবিখনৰ পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই কয়, “জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম ছবিখনত জুবিন গাৰ্গে নিজেই অন্ধ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । এই ছবিখন দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে উপভোগ কৰিলোঁ । এয়া এক আৱেগিক মুহূৰ্ত । এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মনৰ দৃষ্টিৰে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে । জুবিন গাৰ্গেও কৈছিল পৃথিৱীখন চাবলৈ চকুৰ প্ৰয়োজন নাই মনৰ চকুৰেও পৃথিৱীখন চাব পাৰি ।”

ছবিখন উপভোগ কৰি অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই কয়, “দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ছবিখন উপভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আগভাগ লৈছিল যতীন বৰাই । এয়া এক সুন্দৰ পদক্ষেপ । এওঁলোকৰ সৈতে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ সুবিধা পোৱাটো মোৰ বাবে সৌভাগ্য বুলিয়েই ভাবিছো ।”

উল্লেখ্য যে, পূৰ্বেও জুবিন গাৰ্গে বঢ়মপুৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত একেলগে বহি উপভোগ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ ছবি কাঞ্চনজংঘা । পূৰ্বৰ সেই স্মৃতি সুঁৱৰিলে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বিমান পাটৰে ।

