জীৱিকাৰ শপত খাই কাজলৰ সৈতে কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল শ্বাহৰুখে! পিছে হৈ পৰিল বলীউডৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যুটি

জীৱিকাৰ শপত খাই কাজলৰ সৈতে কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল শ্বাহৰুখে! পিছে হৈ পৰিল বলীউডৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যুটি
প্ৰথম দেখাতে কাজলক বেয়া পাইছিল শ্বাহৰুখ খানে ৷ 'বাজীগৰ'ৰ ছেটৰ পুৰণি আমোদজনক কাহিনী মনত পেলালে কিং খানে ৷ জানক ছুপাৰহিট যুটিটোৰ অতীতৰ আমোদজনক ঘটনা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 9, 2026 at 11:45 AM IST
হায়দৰাবাদ : 'দ্য কপিল শৰ্মা শ্ব’' নামৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠানটোত অভিনেতা শ্বাহৰুখ খান আৰু অভিনেত্ৰী কাজল অতিথি হিচাপে উপস্থিত হয় । অনুষ্ঠানটোত পুৰণি দিনৰ কথা মনত পেলাই শ্বাহৰুখ খানে কয় যে, কাজলৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰথম দেখাদেখি হোৱাৰ অভিজ্ঞতাটো বৰ এটা ভাল নাছিল ।
শ্বাহৰুখ খানে মনত পেলাই যে, ১ জানুৱাৰীৰ দিনা তেওঁলোকে 'বাজীগৰ' চিনেমাৰ শ্বুটিং কৰি আছিল আৰু তেওঁ তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ভাগৰুৱা হৈ আছিল । অৱশ্যেই ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা পাৰ্টী কৰি সকলোৱে পিছদিনা পুৱা ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে ৷ কিন্তু, সোনকালে শুই উঠাৰ অভ্যাস থকা কাজল সেইদিনাও আছিল অতিমাত্ৰা সক্ৰিয় আৰু উৎসাহী ৰূপত । কাজলৰ এই অত্যাধিক উচাহখিনিয়েই শ্বাহৰুখ খানক আমনি দিছিল ।
তেওঁ কয়, "মই যেতিয়া কাজলক লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া 'বাজীগৰ' চিনেমাৰ শ্বুটিং চলি আছিল । সেইদিনা আছিল ৩১ ডিচেম্বৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে বহুত চিন্তা হৈ আছিল । কাৰণ পিছদিনা অৰ্থাৎ ১ জানুৱাৰীৰ ৰাতিপুৱাই আমাৰ শ্বুটিং আছিল । আৰু মোৰ এটা নিয়ম আছে । আপুনি কাম কৰিবলৈ সমৰ্থ হওক বা নহওক, ১ জানুৱাৰীৰ দিনা কাম কৰিবই লাগিব । গতিকে মই ছেটলৈ আহিলোঁ, কিন্তু আমাৰ সকলোৰে মনবোৰ বৰ অশান্ত হৈ আছিল । আনহাতে, কাজল বৰ সোনকালে শুই পৰে । তেওঁ বৰ অমায়িক আৰু ভাল ছোৱালী । সেইবাবে তেওঁ ৰাতিপুৱা একেবাৰে সতেজ আৰু অতিমাত্ৰা উৎসাহী হৈ আছিল । তেওঁ বহুত সক্ৰিয় হৈ আছিল ।"
শ্বাহৰুখ খানে বেছিকৈ কথা নপতা দেখি কাজলে আনকি এজন মেক-আপ আৰ্টিষ্টক সুধিছিল, "তোমালোকৰ হিৰো ইমান শান্ত যে ! তেওঁ কথা-বতৰা নাপাতে নেকি ?"
কিং খানে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁ কাজলক লৈ ইমান বিৰক্ত হৈ পৰিছিল যে, তেওঁ কেতিয়াও কাজলৰ সৈতে কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছিল । শ্বাহৰুখে কয়, "আৰু সেই সময়ত... মই সঁচা কথা কৈছোঁ- মই মোৰ কৰ্ম আৰু জীৱিকাৰ শপত খাই কৈছোঁ, মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই এই ছোৱালীজনীৰ সৈতে কেতিয়াও কাম নকৰোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, আব্বাছ-মস্তানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু ভিনাছ মুভীজৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত 'বাজীগৰ' চিনেমাখন ১৯৯১ চনৰ হলীউডৰ ছবি 'এ কিছ বিফোৰ ডাইং'ৰ ওপৰত আংশিকভাৱে আধাৰিত । এই চিনেমাখনো আকৌ ইৰা লেভিনৰ ১৯৫৩ চনৰ একে নামৰ উপন্যাসখনৰ পৰা লোৱা হৈছিল । ১৯৯৩ চনৰ 'বাজীগৰ'ৰ পিছত, শ্বাহৰুখ খান আৰু কাজলে একেলগে বহুকেইখন চিৰস্মৰণীয় সফল চিনেমাত অভিনয় কৰিছে । সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ল: 'দিলৱালে দুলহনিয়া লে জায়েংগে (১৯৯৫)', 'কৰণ অৰ্জুন (১৯৯৫)', 'কুচ কুচ হোতা হে (১৯৯৮)', 'কভী খুশী কভী গম... (২০০১)', 'মাই নেম ইজ খান (২০১০)', আৰু 'দিলৱালে (২০১৫)'।
লগতে পঢ়ক : অজয় দেৱগণ নে শ্বাহৰুখ খান? কাৰ সৈতে কাজলে উপহাৰ দিছে আটাইতকৈ বেছি হিট ছবি ?