ETV Bharat / entertainment

গোটেই বিশ্ব ঘূৰি ফুৰা শ্বাহৰুখে এক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে বাদ দিছিল কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ!

‘কিং’ৰ বাবে বাতৰিৰ শিৰোনামত থকা শ্বাহৰুখে এবাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল যে, সমগ্ৰ বিশ্বখন ঘূৰি ফুৰাৰ পাছতো তেওঁ কিয় দীঘলীয়া সময় ধৰি কাশ্মীৰলৈ যোৱা নাছিল ?

Why Shah Rukh Khan Avoided Kashmir for Years Despite Traveling the World
শ্বাহৰুখ খান (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কুইজ ভিত্তিক ৰিয়েলিটী শ্ব’ কৌন বনেগা কড়োৰপতিৰ এটা ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত পুনৰ ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ ভিডিঅ’টোত ৰূপালী পৰ্দাৰ শ্ৰেষ্ঠ দুগৰাকী অভিনেতা মুখামুখিকৈ বহি আছে, শ্বাহৰুখ খান আৰু অমিতাভ বচ্চন ৷ শ্বাহৰুখে অমিতাভক কৈ গৈছে কিছু ব্যক্তিগত কথা ৷

শ্ব’টোৰ আঁতধৰোতা অমিতাভ বচ্চনক শ্বাহৰুখে কৈছে, "এইটো এটা আৱেগিক কাহিনী অমিত জী ৷ মোৰ দেউতাৰ মা আছিল কাশ্মীৰী ৷ দেউতাই মোক জীৱনকালত কৈছিল, ‘তিনিখন ঠাই ভ্ৰমণ কৰিবা, মই থাকোঁ বা নাথাকোঁ ৷’ তেওঁ কৈছিল- ‘ইস্তানবুল চাবা, ইটালী ৰোম ফুৰিবা আৰু কাশ্মীৰ চাবা ৷ আন দুখন ঠাই মোৰ অবিহনেই ফুৰিবা, কিন্তু কাশ্মীৰ মোৰ অবিহনে চাবলৈ নাযাবা ৷’ মোৰ দেউতা সোনকালেই ঢুকাই থাকিল, মোৰ বিশ্বৰ বহু ঠাই ফুৰিলোঁ, কিন্তু কাশ্মীৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ ৷"

আগলৈ তেওঁ আৰু কয়, "মোৰ বহুত সুবিধা পাইছিলোঁ, বহু বন্ধুৱে মোক তালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু মোৰ পৰিয়ালো তালৈ ছুটীৰ বন্ধত ফুৰিবলৈ গৈছিল ৷ কিন্তু মই কেতিয়াও কাশ্মীৰলৈ নগ’লো, কিয়নো দেউতাই কৈছিল-‘মোক এৰি থৈ কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ নকৰিবা, মই তোমাক কাশ্মীৰ দেখুৱাম ৷’ আৰু অকস্মাতে তাৰ পাছতে এইটো ঘটিলে আৰু যশ চোপ্ৰাই ক’লে-‘আমি কাশ্মীৰত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিম ৷’ আৰু সাধাৰণভাৱেই মই মান কৰি দিলোঁ, আন কোনো কাৰণত নহয়, কোনো ৰাজনৈতিক, ভৌগোলিক বা আন কোনো কাৰণত নহয়, কিন্তু এটা আৱেগ আছিল যে মই মোৰ দেউতাৰ সৈতে কাশ্মীৰ চাম । কিন্তু মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে, এইটো ঠিক নহয় । গতিকে আটাইতকৈ ভাল হ’ব আচলতে যশজীৰ লগত কাশ্মীৰলৈ যোৱাটো ৷"

কাশ্মীৰত দৃশ্যগ্ৰহণ হোৱা ‘জব টক হে জান’ ছবিখনৰ কথা কৈছিল শ্বাহৰুখে । এই ছবিখন পৰিচালনা কৰি যশ চোপ্ৰাই পৰিচালনাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । অৱশ্যে, ২০১২ চনত কিংবদন্তি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শ্বাহৰুখৰ সৈতেই আছিল তেওঁৰ শেষ সহযোগিতা ৷

লগতে পঢ়ক : জীৱিকাৰ শপত খাই কাজলৰ সৈতে কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল শ্বাহৰুখে! পিছে হৈ পৰিল বলীউডৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যুটি

TAGGED:

শ্বাহৰুখ খানৰ কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ
শ্বাহৰুখ খান আৰু যশ চোপ্ৰা
কৌন বনেগা কড়োৰপতি শ্বাহৰুখ খান
শ্বাহৰুখ খানৰ পিতৃ
SHAH RUKH KHAN KASHMIR VISIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.