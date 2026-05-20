কিয় আজিও অবিবাহিত ছলমান খান ? পিতৃ চেলিম খানে প্ৰকাশ কৰিলে আচল কাৰণ

কিয় আজিও অবিবাহিত ছলমান খান ? পিতৃ চেলিম খানে প্ৰকাশ কৰিলে আচল কাৰণ
ছলমান খানৰ ‘Alone’ পোষ্ট আৰু চেলিম খানৰ পুৰণি সাক্ষাৎকাৰ: কিয় ছবি জগতৰ অভিনেত্ৰীৰ সৈতে বিয়া নহ’ল ছলমানৰ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 7:30 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰখ্যাত চিত্ৰনাট্যকাৰ চেলিম খানে (Salim Khan) এবাৰ এটা টেলিভিছন অনুষ্ঠানত পুত্ৰ ছলমান খানে এতিয়ালৈকে বিয়া নপতাৰ প্ৰকৃত কাৰণটো প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁৰ মতে, ছলমানে তেওঁৰ জীৱনসংগীৰ মাজত নিজৰ মাতৃৰ গুণবোৰ বিচাৰে । ছলমান খানে তেওঁৰ প্ৰতিগৰাকী সংগীৰ মাজতে নিজৰ মাৰ দৰে মৰমিয়াল আৰু যত্নশীল গুণবোৰ বিচাৰে । তেওঁ আশা কৰে যে তেওঁৰ সংগৰাকীয়ে এগৰাকী আদৰ্শ বোৱাৰীৰ দৰে পৰিয়ালৰ সকলো দায়িত্ব নিখুঁতভাৱে পালন কৰক ।
শেহতীয়াকৈ ছলমান খানে ছ’চিয়েল মিডিয়াত "অকলে আৰু সংগীহীন" (alone and lonely) বুলি এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল । এই পোষ্টটোৱে অনুৰাগীসকলক চিন্তিত কৰি তুলিছিল । যদিও অভিনেতাজনে পিছত স্পষ্ট কৰি দিছিল যে এই পোষ্টটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ সৈতে জড়িত নাছিল, তথাপিও ইয়াৰ পিছতেই পিতৃ চেলিম খানে অতীতত কৰা মন্তব্যসমূহ সামাজিক মাধ্যমত পুনৰ চৰ্চালৈ আহে ।
প্ৰখ্যাত চিত্ৰনাট্যকাৰ চেলিম খানে পুত্ৰ ছলমান খানৰ চিন্তা-ভাৱনাৰ মাজত থকা এক ডাঙৰ অন্তৰ্দ্বন্দ্ব বা বৈপৰীত্যৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কৈছিল । তেওঁৰ মতে, এই মানসিকতাই হৈছে ছলমান আজিলৈকে অবিবাহিত হৈ থকাৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ ।
ছলমান খানে সাধাৰণতে তেওঁৰ সৈতে একেলগে কাম কৰা আকৰ্ষণীয় আৰু ধুনীয়া মহিলাসকলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় । একে পৰিৱেশত দীৰ্ঘসময় কাম কৰাৰ বাবে ৯০ শতাংশ সময়তেই চিনেমাৰ নায়িকাগৰাকীৰ সৈতেই তেওঁৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে আৰু তেওঁলোক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হয় । ছলমানে এগৰাকী স্বাধীন মনোভাৱৰ আৰু কেৰিয়াৰক লৈ উচ্চাকাংক্ষী মহিলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় । কিন্তু বিয়াৰ পিছত তেওঁ আশা কৰে যে সেই মহিলাগৰাকীয়ে কেৰিয়াৰ এৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰুৱা দায়িত্বত মনোনিৱেশ কৰক ।
চেলিম খানে স্পষ্টকৈ কৈছিল, "ছলমানে বিয়া পাতিব খোজে সঁচা, কিন্তু বিয়াৰ পিছত তেওঁ পত্নীক ঘৰতে বহুৱাই ৰাখিব বিচাৰে ।" চেলিম খানৰ মতে, আধুনিক আৰু স্বাৱলম্বী অভিনেত্ৰী এগৰাকীৰ পৰা বিয়াৰ পিছত কেৰিয়াৰ ত্যাগ কৰি কেৱল ঘৰ চম্ভালিবলৈ আশা কৰা এই বিপৰীতমুখী চিন্তাৰ বাবেই ছলমানৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্কই বিবাহৰ ৰূপ ল’ব পৰা নাই ।
চেলিম খানে কথাখিনি আৰু অলপ বহলাই বুজাই কৈছিল যে ছলমানে কেনেকৈ অবুজভাৱেই নিজৰ জীৱনসংগীৰ মাজত মাতৃ ছালমা খানৰ (Salma Khan) গুণবোৰ বিচাৰি ফুৰে । চেলিম খানে কয়, "ছলমানে তেওঁলোকৰ মাজত নিজৰ মাকক বিচাৰে, যিটো আচলতে সম্ভৱ নহয় ।" তেওঁ বিচাৰে যে তেওঁৰ মাকৰ দৰেই পত্নীয়েও সন্তানক স্কুললৈ থৈ আহক । মাকৰ দৰেই পুৱাৰ আহাৰ বনাই দিয়ক আৰু ল’ৰা-ছোৱালীক ঘৰুৱা পাঠদান কৰাওক । চমুকৈ ক’বলৈ গ’লে, এগৰাকী সাধাৰণ মহিলাই ঘৰত কৰা সকলো স্বাভাৱিক কামেই ছলমানে তেওঁৰ পত্নীৰ পৰা আশা কৰে ।
চেলিম খানে স্পষ্টকৈ আঙুলিয়াই দিছে যে চলচ্চিত্ৰ জগতত ব্যস্ত থকা এগৰাকী ছোৱালীৰ পৰা এনেধৰণৰ আশা কৰাটো একেবাৰে অবাস্তৱ । তেওঁ কয়, "যদি তেওঁ চিনেমা কৰা ছোৱালী এজনীৰ পৰা এইবোৰ আশা কৰে, তেন্তে সেয়া সম্ভৱ নহয় । আনকি ছোৱালীজনীয়ে নিজে চেষ্টা কৰিলেও সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠে ।"
ছলমান খানে শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ৰহস্যময় পোষ্টৰ পিছৰে পৰা চেলিম খানৰ পুৰণি সাক্ষাৎকাৰটো আকৌ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে । ছলমানে নিজৰ এখন ফটোৰ সৈতে লিখিছিল, "By I me myself, 2 ways to be by yr self, Alone and Lonely, Alone is by choice n lonely when nobody wants to be with u….. Ab iske aage, you figure out what you need to do" (অৰ্থাৎ: অকলে থকাৰ দুটা উপায় আছে— 'Alone' আৰু 'Lonely'। 'Alone' বা অকলশৰীয়া হোৱাটো নিজৰ ইচ্ছা, কিন্তু 'Lonely' বা সংগীহীন অনুভৱ কৰাটো তেতিয়া হয় যেতিয়া তোমাৰ লগত কোনেও থাকিব নিবিচাৰে... এতিয়া ইয়াৰ পিছৰখিনি তোমালোকে নিজেই বুজি লোৱা)।"
এই পোষ্টটো দেখাৰ লগে লগে অনুৰাগীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছিল আৰু বহুলোকৰ ধাৰণা হৈছিল যে অভিনেতাগৰাকী হয়তো মানসিকভাৱে হতাশ বা দুখত আছে । পিছত ছলমানে আন এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে অনুৰাগীসকলক আশ্বস্ত কৰে যে তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে কথা কোৱা নাছিল । তেওঁ স্পষ্টকৈ লিখিছিল, "মই মোৰ নিজৰ বিষয়ে কথা কোৱা নাছিলোঁ । মোৰ ইমান ডাঙৰ আৰু ধুনীয়া এটা পৰিয়াল তথা বন্ধু-বৰ্গ থকাৰ পিছত মই কেনেকৈ অকলে থাকিম ? আৰু আপোনালোক সকলোৰে মৰম, শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ থকাৰ পিছত মই কেনেকৈ সংগীহীন অনুভৱ কৰিম ? তেনেকুৱা হ'লে মই আটাইতকৈ ডাঙৰ অকৃতজ্ঞ হ'ম ।"
পেছাদাৰী জীৱন আৰু আগন্তুক ছবি
ছলমান খানক অতি সোনকালে অপূৰ্ব লাখিয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ‘মাতৃভূমি’ (Maatrubhumi) নামৰ এক দেশপ্ৰেমমূলক ছবিত দেখা যাব ৷ প্ৰথমতে ছবিখন ২০২৬ চনৰ ১৭ এপ্ৰিলত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, ছবিখনৰ কিছু অংশ পুনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ইয়াৰ মুক্তিৰ দিন পিছুৱাই ১৪ আগষ্টলৈ কৰা হ’ব পাৰে । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত ছবিৰ নিৰ্মাতাসকলে এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই ।
