পিতৃ প্ৰিয়দৰ্শনৰ আপত্তি নেওচি অভিনেত্ৰী হ’ল কল্যাণী; এতিয়া ৰণবীৰ সিঙৰ সৈতে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশৰ প্ৰস্তুতি

পিতৃ প্ৰিয়দৰ্শনৰ আপত্তি নেওচি অভিনেত্ৰী হ’ল কল্যাণী; এতিয়া ৰণবীৰ সিঙৰ সৈতে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশৰ প্ৰস্তুতি
অভিলেখ গঢ়া ‘লোকা’ৰ সফলতাৰ পিছত এইবাৰ বলীউডত কল্যাণী প্ৰিয়দৰ্শন; জম্বি থ্ৰীলাৰ ‘প্ৰলয়’ত দেখিবলৈ পোৱা যাব অভিনেত্ৰীগৰাকীক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 2:55 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শন আৰু অভিনেত্ৰী লিজীৰ কন্যা কল্যাণী প্ৰিয়দৰ্শনে নিজৰ শৈশৱ চলচ্চিত্ৰৰ ছেটসমূহতেই অতিবাহিত কৰিছিল । সৰুৰে পৰা চিনেমা জগতৰ সৈতে থকা এই ঘনিষ্ঠতাই তেওঁৰ মনত অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মাইছিল । তেওঁ নিউয়ৰ্কৰ পাৰ্চনছ স্কুল অফ ডিজাইনৰ পৰা স্থাপত্য আৰ্হিৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কলা বিভাগত কেমেৰাৰ পিছফালৰ কাম-কাজৰ সৈতে জড়িত আছিল । অৱশ্যে, তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ এই সিদ্ধান্তত কিছু আপত্তি আছিল যদিও, শেষত নিজৰ মনৰ ইচ্ছাক গুৰুত্ব দি তেওঁ অভিনয়কেই নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে বাছি লয় ।
এটা শক্তিশালী চলচ্চিত্ৰ পটভূমিৰ পৰা অহা স্বত্বেও, কল্যাণীৰ পিতৃ-মাতৃয়ে তেওঁ চিনেমা জগতত প্ৰৱেশ কৰাটো বিচৰা নাছিল । ইয়াৰ মূল কাৰণ আছিল এই উদ্যোগটোৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিৱেশ । যদিও মালায়ালম চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগক ভাৰতীয় চিনেমাৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ শৃংখলাবদ্ধ তথা সুসংগঠিত উদ্যোগ বুলি গণ্য কৰা হয়, তথাপিও তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ মনত কিছু সংকোচ আছিল । তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকৰ সন্তানে চলচ্চিত্ৰ জগতত কাম নকৰি আন কোনো ক্ষেত্ৰত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ক ।
এটা শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কল্যাণীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে, চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহক লৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত চিন্তা থকা স্বত্বেও, তেওঁ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ সিদ্ধাৰ্থ—দুয়োজনেই চলচ্চিত্ৰ জগতত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিছে ।
কল্যাণীৰ ভাষাত, “দেউতা-মাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিন্তা আছিল ইয়াত কাম কৰাৰ পৰিৱেশটোক লৈ । মানুহে এই উদ্যোগটোৰ কেৱল গ্লেমাৰ বা চমক-ধমকখিনিহে দেখে, কিন্তু চিনেমা এখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আচলতে কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, সেয়া খুব কমসংখ্যক মানুহেহে বুজি পায় । মোৰ চিনেমা 'লোকা'ৰ প্ৰায় গোটেই শ্বুটিং নিশাৰ ভাগত কৰা হৈছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেদৰে কাম কৰাটোৱে শৰীৰৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় । অলপতে মই অসুস্থ হৈ পৰিছিলোঁ, তথাপিও মই শ্বুটিং কৰিবলগীয়া হৈছিল । দেউতাই এই কথাত একেবাৰেই সুখী নাছিল (অৰ্থাৎ তেওঁৰ সন্তান কেইটাই শেষত এই চিনেমা জগতখনকেই বাছি লোৱাতো)।”
উল্লেখ্য যে, কল্যাণীয়ে ভাৰতীয় চিনেমাৰ প্ৰথমখন মহিলাকেন্দ্ৰিক ছুপাৰহিৰো চিনেমা 'লোকা'ক সফল কৰি তোলে । এই চিনেমাখনে মুক্তিৰ পিছত ব্যৱসায়িক দিশৰ পৰা বিপুল সফলতা অৰ্জন কৰে আৰু ই মালায়ালম চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসৰ সৰ্বকালৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
কল্যাণীয়ে 'বৰানে অৱশ্যামুণ্ড', 'হৃদয়ম' আৰু 'লোকা' আদি চলচ্চিত্ৰত শক্তিশালী অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ তেওঁৰ ভাতৃ সিদ্ধাৰ্থ এগৰাকী ভিজুৱেল ইফেক্টছ শিল্পী ।
বৰ্তমান কল্যাণীয়ে মুম্বাইত ৰণবীৰ সিঙৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰথম বলীউড প্ৰকল্প 'প্ৰলয়'ৰ শ্বুটিং কৰি আছে ৷ জয় মেহতাই পৰিচালনা কৰিছে ছবিখন ৷ এই বছৰৰ শেষলৈকে এইখন ছবিক লৈয়ে ব্যস্ত থাকিব কল্যাণী ৷ 'প্ৰলয়' চিনেমাখনৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এইখন অতিশয় তীব্ৰ তথা গম্ভীৰ চিনেমা আৰু ইয়াত মোৰ বহুখিনি শক্তি তথা পৰিশ্ৰম আছে ।"
লগতে পঢ়ক : দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ ‘ন’ টেনশ্বন’ মন্ত্ৰ, বাহিৰ কৰি পেলাওক তেনেকুৱা মানুহ