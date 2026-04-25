আই.পি.এল.ৰ খেলৰ মাজতে আৰ্শদীপ সিঙৰ প্ৰেমৰ গুঞ্জন: সমৰীণ কৌৰৰ সৈতে সঘনাই দেখা গৈছে তাৰকা বলাৰজনক
কোন এই সমৰীণ কৌৰ? আৰ্শদীপ সিঙৰ প্ৰেমিকা হিচাপে চৰ্চিত হৈ পৰিছে যুৱতীগৰাকী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 25, 2026 at 7:26 AM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত ক্ৰিকেটাৰ আৰ্শদীপ সিঙৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ বৰ্তমান চৰ্চা চলি আছে । সিঙৰ প্ৰেমক লৈ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক গুণা-গঁথা চলিছে । শেহতীয়াকৈ ২৬ বছৰীয়া অভিনেত্ৰী তথা মডেল সমৰীণ কৌৰৰ সৈতে আৰ্শদীপক একেলগে দেখা পোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । যদিও বৰ্তমানলৈকে ক্ৰিকেটাৰজন বা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য দিয়া নাই, তথাপিও তেওঁলোকৰ যুটিটোক লৈ অনুৰাগীসকলৰ মাজত যথেষ্ট কৌতূহল দেখা গৈছে ।
ক্ৰিকেটাৰ আৰ্শদীপ সিং আৰু অভিনেত্ৰী সমৰীণ কৌৰৰ প্ৰেমৰ চৰ্চা
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল আৰু আই.পি.এল.-ত পঞ্জাৱ কিংছৰ হৈ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰা বাওঁহতীয়া ফাষ্ট বলাৰ আৰ্শদীপ সিং বৰ্তমান খেলপথাৰৰ বাহিৰতো চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । অভিনেত্ৰী তথা মডেল সমৰীণ কৌৰৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক লৈ বৰ্তমান সৰৱ চৰ্চা চলিছে ।
ঘটনাটো কি আছিল ?
২০২৬ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত পঞ্জাৱ কিংছৰ দলটো আই.পি.এল. খেলৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল । সেইদিনা দিল্লী বিমানবন্দৰত আৰ্শদীপক এগৰাকী যুৱতীৰ হাতত হাত ধৰি খোজ কাঢ়ি থকা অৱস্থাত দেখা গৈছিল । কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যই অনুৰাগী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
কোন এই ৰহস্যময়ী যুৱতীগৰাকী ?
ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে অনুৰাগীসকলৰ মাজত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয়ক লৈ কৌতূহলৰ সৃষ্টি হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা মডেল সমৰীণ কৌৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হয় । আৰ্শদীপ আৰু সমৰীণৰ এই যুটিটোক লৈ বৰ্তমান অনুৰাগীসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
সমৰীণ কৌৰৰ পৰিচয় আৰু কেৰিয়াৰ
২৬ বছৰীয়া সমৰীণ কৌৰ এগৰাকী প্ৰতিভাশালী অভিনেত্ৰী আৰু মডেল । তেওঁৰ জন্ম জম্মু-কাশ্মীৰত হৈছিল যদিও বৰ্তমান তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে মুম্বাইত বাস কৰে ।
কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি
গ্লেমাৰ জগতত সমৰীণে এগৰাকী মডেল হিচাপে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, ৰেম্প শ্ব' আৰু সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ২০১৮ চনত এখন আগশাৰীৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত জম্মু-কাশ্মীৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁ চৰ্চালৈ আহে ।
অভিনয় জগতত পদক্ষেপ
মডেলিঙৰ সফলতাৰ পিছত তেওঁ অভিনয়ত মনোনিবেশ কৰে আৰু কেইবাখনো ৱেব শ্ব' তথা মিউজিক ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰে । উল্লেখ্য যে, ৰণবীৰ সিং অভিনীত জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ '৮৩' (83)ত সমৰীণে এম্মী বিৰকৰ চৰিত্ৰটোৰ বাগদত্তা 'ছিমৰণ'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । তেওঁ পাঞ্জাবী চলচ্চিত্ৰ জগততো কাম কৰিছে । দিলজিৎ দোছাঞ্জ, সোণম বাজৱা আৰু মনিকা গিলৰ দৰে জনপ্ৰিয় তাৰকাসকলৰ সৈতে তেওঁক পৰ্দাত দেখা গৈছে ।
সংগীত ভিডিঅ' আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জনপ্ৰিয়তা
কেৱল চিনেমাতেই নহয়, সমৰীণে বাদশাহ (Badshah) আৰু গুৰু ৰান্ধৱাৰ (Guru Randhawa) দৰে বিখ্যাত শিল্পীৰ মিউজিক ভিডিঅ'তো কাম কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমতো তেওঁ অতি জনপ্ৰিয়; ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁক অনুসৰণ কৰা অনুৰাগীৰ সংখ্যা লাখ লাখ ।
শেহতীয়াকৈ হোৱা কিছুমান ঘটনাই তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ উৰাবাতৰিক অধিক সঁচা যেন কৰি তুলিছে ৷ মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাৱ কিংছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ খেল চলি থকাৰ সময়ত সমৰীণক ষ্টেডিয়ামত দেখা গৈছিল আৰু তেওঁ তাৰ পৰা ফটোও শ্বেয়াৰ কৰিছিল । জানিব পৰা মতে, চলিত আই.পি.এল. ছিজনত আৰ্শদীপৰ সৈতে সমৰীণে বিভিন্ন চহৰলৈ ভ্ৰমণ কৰিছে । আনকি খেলৰ পিছত তেওঁক ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত অপেক্ষা কৰি থকা অৱস্থাতো দেখা গৈছে । এইবোৰ কাৰণতে এতিয়া অনুৰাগীসকল প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে আৰ্শদীপ সিং আৰু সমৰীণ কৌৰৰ মাজত এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে ।
তেওঁলোকক চণ্ডীগড় বিমানবন্দৰতো একেলগে দেখা গৈছে । ইয়াৰ উপৰিও, দুয়োকে একেলগে এটা গুৰুদ্বাৰ দৰ্শন কৰা অৱস্থাতো দেখা পোৱা গৈছে ৷ যদিও এতিয়ালৈকে আৰ্শদীপ সিং বা সমৰীণ কৌৰ— কোনো এজনেই তেওঁলোকৰ এই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে একো ঘোষণা কৰা নাই, তথাপিও ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকক সঘনাই একেলগে দেখা পোৱা ঘটনাই অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । এই সকলোবোৰ কাৰণতে এইবাৰৰ আই.পি.এল. ছিজনত তেওঁলোক আটাইতকৈ চৰ্চিত যুটিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে ।
