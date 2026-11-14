শ্বাহৰুখ-ছলমানৰ সৈতে কাম কৰা শ্বৰদ কাপুৰ বৰ্তমান কিয় চৰ্চাত?

শ্বাহৰুখ-ছলমানৰ সৈতে কাম কৰা শ্বৰদ কাপুৰ বৰ্তমান কিয় চৰ্চাত?
এসময়ত তেওঁ শ্বাহৰুখ আৰু ছলমানৰ সৈতে কাম কৰিছিল; এতিয়া তেওঁৰ অৱস্থা ইমানেই সলনি হৈ গৈছে যে অভিনেতাগৰাকীক চিনি পোৱাটোও কঠিন হৈ পৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 5:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সময়ৰ সোঁতত পাহৰণিৰ গৰ্ভত সোমাই যোৱা আন এগৰাকী বলীউড তাৰকাৰ নাম । এগৰাকী সুদৰ্শন অভিনেতা, যিয়ে এসময়ত শ্বাহৰুখ খান, ছলমান খান আৰু নিজৰ সময়ৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী বলীউডৰ তাৰকাৰ সৈতে কাম কৰিছিল ।
আমি ৫০ বছৰীয়া অভিনেতা শ্বৰদ কাপুৰৰ কথা কৈছোঁ— যিজন ব্যক্তিক আজি চিনি পোৱাটো বহুতৰ বাবে কঠিন হ’ব পাৰে । শ্বৰদ কাপুৰে বলীউডৰ অসংখ্য ছবিত অভিনয় কৰিছিল ৷ কিন্তু তেওঁৰ এতিয়াৰ চেহেৰাই নিশ্চয় বহুতৰ মনত আঘাত দিব ৷
জানো আহক শ্বৰদ কাপুৰ কোন আৰু কিয় হঠাতে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
শ্বৰদ কাপুৰ কোন?
১৯৭৬ চনৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা শ্বৰদ ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল কলকাতাত । খবৰ অনুসৰি অভিনেতাগৰাকীৰ পিতৃ আছিল এগৰাকী স্থপতিবিদ । তেওঁ কলকাতাৰ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ কলেজত শিক্ষা সমাপ্ত কৰে । তথ্য অনুসৰি, অভিনেতাগৰাকীয়ে স্কুল-কলেজীয়া দিনত নাট্য আৰু ক্ৰীড়াত সক্ৰিয়ৰূপে অংশ লৈছিল ।
অভিনয় জীৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে অভিনেতাগৰাকীয়ে টেলিভিছনত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ‘স্বাভিমান’ শীৰ্ষক এটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে । অমিত খান্নাই নিৰ্মাণ কৰা এই শ্ব’টোত শ্বৰদে গ্ৰ’ভাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । ১৯৯৫ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৯৯৮ চনৰ মে’ মাহলৈকে ডিডি নেশ্বনেলত প্ৰচাৰিত হৈছিল শ্ব’টো । পিছলৈ অভিমন্যু সিংহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত টিভি শ্ব' ‘আংখে’ত অভিনয় কৰে তেওঁ । এই অনুষ্ঠানটো সেইটো চেনেলতে এবছৰ ধৰি চলিছিল । পৰিচালক আছিল শক্তিসাগৰ আৰু অমৃত সাগৰ ।
শ্বৰদ কাপুৰৰ বলীউড অভিষেক
১৯৯৬ চনত ‘দস্তক’ ছবিখনৰৰ জৰিয়তে শ্বৰদে বলীউডত অভিষেক ঘটায় । মহেশ ভাটৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই মনোবিজ্ঞানসন্মত থ্ৰীলাৰখনত তেওঁ শ্বৰদ ছুলেৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ বিশ্ববিধাতা, তমন্না, ত্ৰিশক্তি আৰু কেইবাখনো ছবিত অভিনয় কৰে । কিন্তু অৱশেষত শ্বাহৰুখ খান অভিনীত ‘জোশ’ ছবিখনত প্ৰকাশ শৰ্মাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে স্বীকৃতি লাভ কৰে । জোশত শ্বাহৰুখ খান, শ্বৰদ, ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন আৰু চন্দ্ৰচূৰ সিঙে অভিনয় কৰিছিল ।
পিছলৈ শ্বৰদে জে পি দত্তৰ ‘বৰ্ডাৰ’ (২০০১)ত অক্ষয় খান্না, সুনীল শ্বেট্টী, সঞ্জয় দত্ত, অজয় দেৱগণ আৰু অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ ছলমান খানৰ সৈতে ‘ৱাণ্টেড’ আৰু ‘জয় হো’ ছবিতো কাম কৰিছিল ।
শ্বৰদ কাপুৰৰ শেষৰখন ছবি কি আছিল?
শ্বৰদক শেষবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল বলীউডৰ ছবি ‘জবৰীয়া জোড়ী’ত । সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা আৰু পৰিণীতি চোপ্ৰাই অভিনয় কৰা ২০১৯ চনৰ এই ছবিখনত তেওঁ দদ্দন যাদৱৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । প্ৰশান্ত সিঙৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ৰোমাণ্টিক-কমেডী ছবিখনে বক্স অফিচত ভাল প্ৰদৰ্শন নকৰিলে । সেই বছৰতে তেওঁ জী৫ৰ ছবি কেবাৰেটত অভিনয় কৰিছিল, য’ত তেওঁ প্ৰাক্তন আই বি বিষয়া বিৰাম বটৱালৰ ৰূপত দৰ্শকৰ আগত ধৰা দিছিল ।
বলীউডলৈ অভিনেতাৰ আবেদন
তেওঁ কয়, "অভিনেতাগৰাকী এতিয়া পুনৰ উদ্যোগটোত কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী; মই আপোনালোকক আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে—মই কেৱল ভাল কাম বিচাৰি আছোঁ আৰু মোক আপোনালোকৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন । মই জানো যে আপোনালোকে সদায় কাষৰীয়া মানুহক সমৰ্থন কৰি আহিছে, গতিকে যদি মোক আপোনাসৱৰ সমৰ্থন আগবঢ়াব পাৰে, তেন্তে মই সঁচাকৈয়ে কৃতজ্ঞ হ'ম ।"
শ্বৰদ কাপুৰ চৰ্চালৈ অহাৰ কাৰণ
শেহতীয়াকৈ ‘বেজুবান ট্ৰাষ্ট’ নামৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টে শ্বৰদ কাপুৰৰ কিছু ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতে তেওঁ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । ভিডিঅ’বোৰত দেখা গৈছে যে শ্বৰদ কাপুৰে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰক সংস্থাটোক গতাই দিছে । তেওঁৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিয়ে তেওঁক চৰ্চালৈ আনিছে আৰু এই বাবেই তেওঁ কামৰ পৰা আঁতৰি আছিল । শ্বৰদৰ শেহতীয়া ভিডিঅ’ই নেটিজেনসকলক তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তিত কৰি তুলিছে ।
তেওঁৰ চাৰিটা পোহনীয়া কুকুৰক পশু কল্যাণ কেন্দ্ৰলৈ পঠিওৱাত অভিনেতাগৰাকী আৱেগিক হৈ পৰে । পিছত তেওঁৰ এগৰাকী বন্ধুৱে অভিনেতাগৰাকীৰ ভৰি ভঙাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে । বাৰ্চিলোনাত ফুটবল খেলি থকাৰ সময়তে ভৰিত আঘাত পোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে । যদিও বৰ্তমান স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কাৰণত তেওঁ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে, হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতত কিন্তু শ্বৰদে উল্লেখনীয় কাম কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : বিমানবন্দৰৰ কৰ্মীৰ দুখ বুজি ছনু ছুডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা