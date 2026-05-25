কোন এই ৰেপ্পাৰ ছাণ্টী শৰ্মা ? কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীক লৈ কৰা তেওঁৰ মন্তব্যই কিয় কঁপাইছে ছ’চিয়েল মিডিয়া ?

ৰাতলামৰ পৰা বলীউডলৈ: কোন এই ৰেপ্পাৰ ছাণ্টী শৰ্মা, যিয়ে ‘কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’ৰ বিষয়ে লিখি সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 6:30 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাইৰেল হৈ পৰা 'কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী' ট্ৰেণ্ডটোক সমালোচনা কৰি বৰ্তমান চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ভাৰতীয় ৰেপ্পাৰ ছাণ্টী শৰ্মা (Santy Sharma)। তেওঁ এই সমগ্ৰ বিষয়টোক কেৱল এক ‘ইণ্টাৰনেট ড্ৰামা’ বুলি আখ্যা দিছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ আৱেগিক হৈ অনলাইন সক্ৰিয়তা বা আন্দোলন কৰাৰ বিৰুদ্ধেও সকলোকে সকীয়াই দিছে ।
'কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'ক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চাত ৰেপ্পাৰ ছাণ্টী শৰ্মা
ভাইৰেল হৈ পৰা কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী ট্ৰেণ্ডটোক লৈ কৰা এক তীক্ষ্ণ মন্তব্যৰ পিছৰে পৰা ৰেপ্পাৰ ছাণ্টী শৰ্মা ছ’চিয়েল মিডিয়াত হঠাতে এক চৰ্চিত নাম হৈ পৰিছে । তেওঁ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টত এই আন্দোলনটোক এটা ‘গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলনতকৈ ইণ্টাৰনেটৰ নাটক’হে বেছি বুলি বৰ্ণনা কৰিছে । তেওঁৰ এই বক্তব্য অতি সোনকালে ভাইৰেল হৈ পৰে আৰু অনলাইনত এক উত্তপ্ত তৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে ।
ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্সলৈকে সকলোতে অনলাইন সক্ৰিয়তা, ৰাষ্ট্ৰবাদ আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱক লৈ ছাণ্টী শৰ্মাৰ মতামতক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যৱহাৰকাৰীসকল দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছে । এফালে একাংশ লোকে ডিজিটেল অপপ্ৰচাৰ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ ক্ষোভ প্ৰদৰ্শনৰ সংস্কৃতিক লৈ তেওঁ প্ৰকাশ কৰা চিন্তাক সমৰ্থন কৰিছে; আনহাতে আন একাংশই এই আন্দোলনটোক ভাৰতীয় যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰকৃত ক্ষোভ আৰু হতাশাৰ প্ৰতিফলন বুলি অভিহিত কৰি ইয়াৰ পক্ষ লৈছে ।
ছাণ্টী শৰ্মা প্ৰকৃততে কোন আৰু তেওঁৰ মন্তব্যই কিয় ইমান চৰ্চা লাভ কৰিছে ?
ছাণ্টী শৰ্মা হ’ল মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাতলামৰ এজন ভাৰতীয় ৰেপ্পাৰ, কণ্ঠশিল্পী আৰু গীতিকাৰ । তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম গণেশ শৰ্মা আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ১৯৯৬ চনৰ ৯ ছেপ্টেম্বৰত । স্বতন্ত্ৰ দেশী হিপ-হপ সংগীতৰ জগতখনত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা ৰাতলামৰ প্ৰথমকেইজনমান ৰেপ্পাৰৰ ভিতৰত তেওঁক অন্যতম হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
তেওঁৰ সংগীত যাত্ৰা আৰু কেৰিয়াৰৰ চমু আভাস
২০১৪ চনৰ আশে-পাশে তেওঁ নিজৰ সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । লাহে লাহে স্বতন্ত্ৰ ৰেপ গান আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া কণ্টেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২০১৬ চনত মুক্তি পোৱা তেওঁৰ 'ছুনী ছুনী ছড়কো' (Suni Suni Sadko) আৰু ২০১৭ চনৰ প্ৰেৰণাদায়ক ৰেপ গীত 'উড়ান' এ তেওঁক আঞ্চলিক পৰ্যায়ত পৰিচিতি দিয়াত সহায় কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ 'পীতা দাৰু' (Peeta Daaru) আদি গীতৰ জৰিয়তে বাণিজ্যিক শৈলীৰ সংগীতৰো পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাইছিল ।
ছাণ্টী শৰ্মাৰ ডিজিটেল উপস্থিতি আৰু শেহতীয়া কেৰিয়াৰৰ সফলতা
বিগত বছৰবোৰত ছাণ্টী শৰ্মাই কেৱল সংগীতৰ জৰিয়তেই নহয়, বৰঞ্চ ইণ্টাৰনেটৰ ট্ৰেণ্ডিং বিষয়, ইনফ্লুৱেন্সাৰ সংস্কৃতি আৰু বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত খোলাখুলিকৈ মতামত প্ৰকাশ কৰিও ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক শক্তিশালী স্থিতি গঢ়ি তুলিছে ।
কেৰিয়াৰৰ অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা
জানিব পৰা মতে, তেওঁ 'হাউছফুল ৫' (Housefull 5) চলচ্চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে বলীউডত অভিষেক ঘটাই, য’ত তেওঁ এটা এন্থেম ৰেপ ট্ৰেক লিখাৰ লগতে পৰিৱেশনো কৰে । ২০২৫ চনত তেওঁৰ প্ৰথমটো একক ষ্টুডিঅ’ এলবাম 'ৰিবৰ্ণ' মুক্তি পাই, য’ত হিপ-হপ আৰু আৰ এণ্ড বি সংগীতৰ এক সুন্দৰ মিশ্ৰণ দেখা গৈছিল । ২০২৬ চনত তেওঁ ডন ৱাইজি (Don YG) ৰ সৈতে 'তুঝী আইচী' (Tujhi Aichi) আৰু 'আই ড’ণ্ট কেয়াৰ' (I Don't Care) নামৰ দুটা গীত মুকলি কৰে । এই দুয়োটা গীতেই অনলাইনত হিপ-হপ শ্ৰোতাসকলৰ মাজত বহুত চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাম-কাজ আৰু কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য
সংগীতৰ উপৰিও ছাণ্টী শৰ্মাই ডুবাইৰ এটা নৃত্য ভিত্তিক ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ জ্যেষ্ঠ সংগীত পৰিচালক আৰু তত্ত্বাবধায়ক হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কাম কৰিছে । কিন্তু বৰ্তমান তেওঁৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক মন্তব্যৰ বাবেহে তেওঁ অনলাইন বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
ছাণ্টী শৰ্মাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টত কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আন্দোলনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান জনপ্ৰিয়তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । এই ট্ৰেণ্ডটো প্ৰথমে ইণ্টাৰনেটত এটা ব্যংগাত্মক সমল হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ই নিবনুৱা সমস্যা, মুদ্ৰাস্ফীতি, শিক্ষাৰ চাপ আৰু শাসন ব্যৱস্থাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যুসমূহক সামৰি এক ডাঙৰ অনলাইন আলোচনালৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।
শৰ্মাৰ মতে, বহু যুৱ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই ভাইৰেল আন্দোলনটোৰ আঁৰত কোন আছে সেই বিষয়ে কোনো গৱেষণা নকৰাকৈয়ে ইয়াক অন্ধভাৱে অনুসৰণ কৰিছে । কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী (CJP) ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, আমেৰিকা নিবাসী অভিজিত দীপকেক লক্ষ্য কৰি তেওঁ দাবী কৰে যে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে পূৰ্বতেও ভাৰত বিৰোধী পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।
ৰাষ্ট্ৰবাদ, ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু প্ৰকৃত উন্নয়নৰ ওপৰত শৰ্মাৰ মন্তব্য
ৰেপ্পাৰগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে মানুহে যদি সঁচাকৈয়ে ৰাষ্ট্ৰবাদক গুৰুত্ব দিয়ে, তেন্তে আৱেগচালিত ইণ্টাৰনেট অভিযানৰ পৰিৱৰ্তে উন্নয়ন, নিয়োগ, শিক্ষা আৰু উদ্ভাৱনৰ ওপৰতহে মনোযোগ দিয়া উচিত । শৰ্মাই লিখিছে, "বিজেপি (BJP) কে ধৰি কোনো ৰাজনৈতিক দলেই নিখুঁত নহয় আৰু সমালোচনা কৰাটো গণতন্ত্ৰৰ এটা অংশ ।" ইয়াৰ লগতে তেওঁ যোগ কৰে, "কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয় অস্থিৰতা, ইণ্টাৰনেটৰ ক্ষোভ প্ৰদৰ্শনৰ সংস্কৃতি আৰু অনলাইন অপপ্ৰচাৰ চলোৱাটো ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ সমাধান হ'ব নোৱাৰে ।"
তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অনলাইন অভিযানসমূহৰ সৈতে জড়িত থকা বুলি সন্দেহ কৰা বিদেশী সংযোগৰ সন্দৰ্ভতো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । শৰ্মাৰ মতে, এনেধৰণৰ আৱেগিক ডিজিটেল আন্দোলনে বহু সময়ত ফলপ্ৰসূ আলোচনাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সমাজত বিভেদৰহে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
