কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ সেৱাৰ পৰা ইণ্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চলৈ: জানক ১৬ নম্বৰ ছিজনৰ বিজয়ী জ্যোতিৰ্ময়ীৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী
ইতিহাস সৃষ্টি ওড়িশাৰ জীয়ৰীৰ ৷ ইণ্ডিয়ান আইডল ১৬-ৰ বিজয়ী মুকুট পিন্ধিলে ২৪ বছৰীয়া জ্যোতিৰ্ময়ীয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 5:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেশৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় সংগীত ৰিয়েলিটী শ্ব’ 'ইণ্ডিয়ান আইডল'-এ ১৬ সংখ্যক ছিজনৰ বিজয়ীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে । ১৫ নং ছিজনৰ দৰেই এইবাৰো এগৰাকী মহিলা প্ৰতিযোগীয়েই বিজয়ীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে । ইণ্ডিয়ান আইডলৰ ইতিহাসত এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ঘটিছে, য’ত ধাৰাবাহিকভাৱে এগৰাকী মহিলা প্ৰতিযোগী এই শ্ব’ৰ বিজয়ী হৈছে । এইবাৰ ওড়িশাৰ জীয়ৰী জ্যোতিৰ্ময়ী নায়কে ইণ্ডিয়ান আইডল ১৬-ৰ ট্ৰফী আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বৰ ১৫ নম্বৰ ছিজনৰ বিজয়ী আছিল মানসী ঘোষ ।
কোন এই জ্যোতিৰ্ময়ী নায়ক ?
'ইণ্ডিয়ান আইডল ১৬' ৰ বিজয়ী হিচাপে তেওঁৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ পিছৰে পৰা সকলোৱে তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ খুবেই উৎসুক হৈ পৰিছে । জ্যোতিৰ্ময়ী নায়ক হ’ল ওড়িশাৰ প্ৰথমগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, যিয়ে 'ইণ্ডিয়ান আইডল'ৰ দৰে এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মঞ্চত বিজয়ীৰ মুকুট পিন্ধিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
'ইণ্ডিয়ান আইডল'ৰ মঞ্চত খোজ পেলোৱাৰ আগতেই জ্যোতিৰ্ময়ী নায়কে সংগীতৰ জগতত নিজৰ এক বিশেষ পৰিচয় গঢ়ি তুলিছিল । ওড়িশাৰ সংগীত উদ্যোগত তেওঁৰ এক সুকীয়া নাম আছে । জ্যোতিৰ্ময়ী কেৱল এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ এগৰাকী 'মিউজিক থেৰাপিষ্ট' হিচাপেও কাম কৰে । তেওঁ নিজৰ এই বিদ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্কট ৰোগীসকলক সংগীতৰ জৰিয়তে মানসিক শান্তি আৰু আৰোগ্য লাভত সহায় কৰিছিল । শ্ব’টোত নিজৰ সুমধুৰ কণ্ঠৰে সকলোৰে মন জয় কৰাৰ পিছত, এতিয়া তেওঁ এই সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিজয়ী মুকুট পিন্ধি সমগ্ৰ দেশৰ সন্মুখলৈ আহিছে ।
'ইণ্ডিয়ান আইডল ১৬'ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ পিছত জ্যোতিৰ্ময়ী নায়কে এটা সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ মনৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । শ্ব’টো জিকি তেওঁ খুবেই আনন্দিত বুলি জানিবলৈ দিয়ে । ভৱিষ্যতে তেওঁ বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকন আৰু আলিয়া ভাটৰ বাবে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিচাপে গান গোৱাৰ তীব্ৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । জ্যোতিৰ্ময়ীয়ে কয় যে, এগৰাকী সফল পেছাদাৰী কণ্ঠশিল্পী হোৱাটোৱেই তেওঁৰ আচল সপোন আৰু প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰে ইচ্ছা থাকে যাতে তেওঁলোকে সকলো ডাঙৰ তাৰকাৰ বাবেই গান গাব পাৰে ।
কি পালে পুৰস্কাৰ ?
২৪ বছৰীয়া জ্যোতিৰ্ময়ী নায়কে 'ইণ্ডিয়ান আইডল'ৰ খিতাপ জয় কৰাৰ লগতে নিজৰ ঘৰলৈ এটা সুন্দৰ ট্ৰফী আৰু এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লৈ গৈছে । ইণ্ডিয়ান আইডল ১৬-ৰ বিজয়ী হিচাপে তেওঁ নগদ ২০ লাখ টকা লাভ কৰিছে । জ্যোতিৰ্ময়ীৰ নিজাকৈ এটা ইউটিউব একাউণ্ট আছে, য’ত বৰ্তমান ২ লাখ ১ হাজাৰতকৈও অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে । তেওঁ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত এতিয়ালৈকে তেওঁৰ সুমধুৰ কণ্ঠৰ ২০০তকৈও অধিক গানৰ ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : বড়োভূমিত থকা প্ৰতিভাই এদিন বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব: গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ