টি-২০ বিশ্বকাপৰ বিজয় উদযাপনত ঈশান কিষাণৰ কাষত কোন এই অদিতি হুন্দিয়া ?

By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 6:42 PM IST
হায়দৰাবাদ : নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ ৰোমাঞ্চকৰ বিজয়ৰ পিছত বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটত অদিতি হুন্দিয়াৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ ঈশান কিষাণৰ সৈতে খেলপথাৰত বিজয় উদযাপন কৰা অদিতিক দেখাৰ পিছৰে পৰা অনুৰাগীসকল তেওঁৰ পৰিচয়ক লৈ উৎসুক হৈ পৰিছে ।
অদিতি হুন্দিয়াৰ চমু পৰিচয়
অদিতি জয়পুৰৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত মডেল । তেওঁ পূৰ্বে 'মিছ ডিভা' (Miss Diva) খিতাপ জয় কৰিছে ।
চৰ্চাৰ কাৰণ
ভাৰতৰ বিজয়ৰ মুহূৰ্তত ঈশান কিষাণৰ সৈতে তেওঁৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে তেওঁৰ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । সাধাৰণ ভাষাত, অদিতি হুন্দিয়া এগৰাকী গ্লেমাৰাছ মডেল আৰু ক্ৰিকেটাৰ ঈশান কিষাণৰ বিশেষ বান্ধৱী হিচাপে বৰ্তমান দেশজুৰি পৰিচিত হৈ পৰিছে ।
ईशान किशन ने वर्ल्ड कप 2026 जितने के साथ ही जयपुर की आदिति हुंडिया के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया है...— Sukhdev_lilar (@LilarSukhdev) March 9, 2026
शुभकामनायें 💐💐 #IshanKishan#aditihundia #T20WorldCup #t20worldcup2026 pic.twitter.com/ORxYuRhpJc
আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত নিউজীলেণ্ডক ৯৬ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় দলে তৃতীয়বাৰৰ বাবে টি-২০ বিশ্বকাপ জয় কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছে । এই বিজয় উদযাপনৰ সময়ত খেলুৱৈসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু আপোনজনকো খেলপথাৰত দেখা গৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে অদিতি হুন্দিয়া ।
ভাৰতীয় পতাকা কান্ধত লৈ থকা অৱস্থাত ক্ৰিকেটাৰ ঈশান কিষাণক অদিতিয়ে সাবটি ধৰা এটা মৰমৰ মুহূৰ্ত কেমেৰাত আবদ্ধ হয় আৰু লগে লগে সেয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে । বহু দৰ্শকৰ বাবে অদিতি এক নতুন মুখ হ'লেও ফেশ্বন আৰু সৌন্দৰ্যত প্ৰতিযোগিতাৰ জগতত তেওঁ ইতিমধ্যে এগৰাকী পৰিচিত ব্যক্তি ।
#ishankisan with his girlfriend #aditihundia ❤️ in the Night of the Champion 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🏆🏆🏆🏆 #INDvsNZ pic.twitter.com/HoY7XUMtzZ— Naresh (@Naresh46841242) March 9, 2026
অদিতি ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ এগৰাকী মডেল আৰু উদ্যোগী । ২০১৭ চনৰ 'ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া' (Femina Miss India) প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলিষ্ট হোৱাৰ পিছতে তেওঁ দেশজুৰি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে । ২০১৮ চনত তেওঁ 'মিছ ডিভা ছুপ্ৰানেশ্যনেল' (Miss Diva Supranational) খিতাপ অৰ্জন কৰে । এই খিতাপ জয় কৰাৰ পিছত তেওঁ ২০১৯ চনত 'মিছ ছুপ্ৰানেশ্যনেল' প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, যাৰ ফলত মডেলিং জগতত তেওঁৰ বাবে নতুন সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি হয় । শেহতীয়াকৈ, ঈশান কিষাণৰ সৈতে থকা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ বাবে এতিয়া তেওঁ পুনৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
অদিতি জন্ম আৰু ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত । তেওঁ জয়পুৰৰ 'ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল'ত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জয়পুৰৰে 'ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজ'ৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । কলেজত পঢ়ি থকা সময়ছোৱাতে তেওঁ বিভিন্ন ফেশ্বন শ্ব’ আৰু স্থানীয় মডেলিং প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ পৰাই মডেলিং জগতৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছিল ।
কৰ্মজীৱন আৰু ব্যৱসায়
সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাসমূহত সফলতা লাভ কৰাৰ পিছত অদিতিয়ে ফেশ্বন উদ্যোগত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলে । তেওঁ ইতিমধ্যে বহুতো ফেশ্বন আৰু লাইফষ্টাইল ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে কাম কৰিছে আৰু বিভিন্ন ডিজিটেল বিজ্ঞাপনৰ বাবেও বহু কোম্পানীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । মডেলিঙৰ উপৰিও অদিতি এগৰাকী উদ্যোগী হিচাপেও পৰিচিত । তেওঁ বৰ্তমান নিজাকৈ এটা ফেশ্বন আৰু বিউটি লেবেল (brand) প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কামত ব্যস্ত আছে ।
অদিতি হুন্দিয়াৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া জনপ্ৰিয়তা
অদিতি হুন্দিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত অতি জনপ্ৰিয়। তেওঁ নিজৰ ফটোশ্বুট, ভ্ৰমণ আৰু লাইফষ্টাইলৰ ফটো নিয়মিতভাৱে অনুৰাগীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে । বৰ্তমান ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁৰ তিনি লাখৰো অধিক অনুগামী (Followers) আছে আৰু বহু লোকে তেওঁৰ ফেশ্বনেবল তথা গ্লেমাৰাছ পোষ্টবোৰ পছন্দ কৰে ।
Ishan kishan with his girlfriend Aditi Hundia , picture captured after winning the World Cup.#IshanKishan #aditihundia #T20WorldCup #TeamIndia pic.twitter.com/UIhneyFcLB— Tamanna e Dil (@ishqsufiyana00) March 9, 2026
ঈশান কিষাণৰ সৈতে সম্পৰ্ক
ক্ৰিকেটাৰ ঈশান কিষাণৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্কক লৈ যোৱা কেইবছৰমান ধৰি চৰ্চা চলি আহিছে । ২০১৯ চনৰ আই পি এল (IPL) ছিজনৰ পৰাই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক লৈ উৰাবাতৰি ওলাইছিল । সেই সময়ত অদিতিক খেলপথাৰত ঈশানৰ বাবে উৎসাহ যোগোৱা দেখা গৈছিল আৰু টিভি কেমেৰাতো তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰায়ে দেখুওৱা হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই অনুৰাগীসকলে দুয়োৰে নাম একেলগে লৈ আহিছে ।
শেহতীয়া চৰ্চা
টি-২০ বিশ্বকাপৰ বিজয় উদযাপনৰ সময়ত তেওঁলোকক পুনৰ একেলগে দেখিবলৈ পোৱাত অনুৰাগীসকলৰ মাজত উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে । যদিও তেওঁলোকৰ কোনো এজনেও এই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে মুকলিকৈ একো কোৱা নাই, তথাপিও ভাৰতৰ বিজয়ৰ পিছত দুয়োৰে আনন্দৰ মুহূৰ্তবোৰে বৰ্তমান অদিতিক ছ’চিয়েল মিডিয়াত আটাইতকৈ চৰ্চিত নামসমূহৰ ভিতৰত এগৰাকী কৰি তুলিছে ।
