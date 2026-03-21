প্ৰীতি জিণ্টাৰ প্ৰথম চিনেমা আচলতে কোনখন ? ‘দিল ছে’ নে ‘ক্যা কেহনা’?
বলীউডত ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰীতি জিণ্টাৰ কেৰিয়াৰৰ নজনা কাহিনী । প্ৰীতি জিণ্টাৰ আচল প্ৰথম চিনেমা কোনখন ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 21, 2026 at 11:24 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউড অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টাই তেওঁৰ এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা স্পষ্ট কৰিছিল । সাধাৰণতে বহুতে ভাবে যে তেওঁৰ প্ৰথম চিনেমা আছিল 'দিল ছে' (Dil Se), কিন্তু তেওঁ জনোৱা মতে কাৰিকৰীভাৱে তেওঁৰ প্ৰথম চিনেমা আছিল 'ক্যা কেহনা' ।
প্ৰীতি জিণ্টাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয়ৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল 'ক্যা কেহনা' চিনেমাখনৰ বাবেহে । কিন্তু চিনেমাখন মুক্তি পোৱাত অলপ পলম হয় । ইয়াৰ মাজতে তেওঁৰ আন এখন চিনেমা 'দিল ছে' আগতীয়াকৈ মুক্তি পায় । সেইবাবেই মানুহে 'দিল ছে'ক তেওঁৰ প্ৰথম চিনেমা বুলি ভাবে, যদিও কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁ প্ৰথম খোজ পেলাইছিল 'ক্যা কেহনা'ৰ জৰিয়তেহে ।
প্ৰীতি জিণ্টাক পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডাঙৰ পৰ্দাত 'দিল ছে' (Dil Se..) চিনেমাখনত দেখা গৈছিল বাবে বহু বছৰ ধৰি সকলোৱে এইখনকেই তেওঁৰ প্ৰথম চিনেমা বুলি গণ্য কৰি আহিছিল । কিন্তু অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই এই বিষয়ে প্ৰকৃত সত্যটো প্ৰকাশ কৰিছে ৷
প্ৰথম চিনেমা
তেওঁ আচলতে 'ক্যা কেহনা' (Kya Kehna) চিনেমাখনতহে প্ৰথমে চহী কৰিছিল আৰু ইয়াৰ দৃশ্যগ্ৰহণো আগতেই শেষ হৈ গৈছিল । কিন্তু কিছু কাৰণত চিনেমাখন মুক্তি পোৱাত পলম হয় আৰু ইয়াৰ মাজতে 'দিল ছে' মুক্তি পায় । কাৰিকৰীভাৱে তেওঁৰ একেবাৰে প্ৰথম চিনেমা হ’বলগীয়া আছিল শেখৰ কাপুৰৰ 'তাৰা ৰাম পাম পাম' (Tara Rum Pum Pum)। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই চিনেমাখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ’ল আৰু ই কেতিয়াও মুক্তি নাপালে ।
অৰ্থাৎ, কামৰ ফালৰ পৰা 'ক্যা কেহনা' তেওঁৰ প্ৰথম চিনেমা আছিল, যদিও দৰ্শকে তেওঁক প্ৰথমবাৰ 'দিল ছে'তহে দেখিবলৈ পাইছিল । প্ৰীতি জিণ্টাই এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰত তেওঁৰ চিনেমা জগতৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷
শেখৰ কাপুৰৰ 'তাৰা ৰাম পাম পাম' নামৰ চিনেমাখনতহে কাম কৰিবলৈ চুক্তিবদ্ধ হৈছিল তেওঁ । কিন্তু সেই চিনেমাখনৰ কাম আগবাঢ়ি নগ’ল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ 'ক্যা কেহনা' চিনেমাখনত চহী কৰে আৰু ইয়াৰ দৃশ্যগ্ৰহণো সম্পূৰ্ণ কৰে । প্ৰকৃততে 'দিল ছে' আছিল তেওঁৰ তৃতীয় নহ’লে চতুৰ্থখন চিনেমা ।
১৯৯৮ চনত মণি ৰত্নমৰ নিৰ্দেশনাত শ্বাহৰুখ খান আৰু মনীষা কৈৰালাৰ সৈতে 'দিল ছে' চিনেমাখনত কৰা অভিনয়ে প্ৰীতি জিণ্টাক বিশেষ জনপ্ৰিয়তা আনি দিয়ে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ৯০ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে আৰু ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিত বলীউডৰ এগৰাকী অতি ব্যস্ত আৰু চৰ্চিত অভিনেত্ৰী হৈ পৰে ।
বিগত তিনিটা দশক জুৰি বিস্তৃত অভিনয় জীৱনত 'কল হো না হো' (Kal Ho Naa Ho) খ্যাত অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টাই বলীউডত নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত প্ৰীতি জিণ্টাৰ জনপ্ৰিয়তা শিখৰত আছিল । সেই সময়ত তেওঁ এখনৰ পিছত আন এখন ছুপাৰহিট চিনেমা উপহাৰ দিছিল ।
তেওঁৰ অভিনীত কিছুমান উল্লেখনীয় চিনেমা হ’ল— 'কল হো না হো', 'বীৰ-জাৰা' (Veer-Zaara), 'কভি অলবিদা না কেহনা' (Kabhi Alvida Naa Kehna) ইত্যাদি । ইয়াৰ উপৰিও, 'ছোলজাৰ' (Soldier) আৰু 'ক্যা কেহনা' (Kya Kehna) ৰ দৰে চিনেমাৰ জৰিয়তে তেওঁ এগৰাকী আগশাৰীৰ অভিনেত্ৰী হিচাপে নিজৰ স্থান অধিক মজবুত কৰি তুলিছিল ।
বলীউডত এটা সফল কেৰিয়াৰ অতিবাহিত কৰাৰ পিছত, প্ৰীতি জিণ্টাই মূলসুঁতিৰ চিনেমা জগতৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহে । তেওঁ ব্যৱসায়ী জিন গুডএনাফৰ (Gene Goodenough) সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ নিজৰ বাসস্থান সলনি কৰে । বৰ্তমান অভিনেত্ৰীগৰাকী যমজ সন্তানৰ এগৰাকী গৌৰৱান্বিত মাতৃ ।
