অশ্ৰু ৰখাব পৰা নাছিল শ্বাম্মী কাপুৰে: ‘দিল কে ঝৰোখে মে’ গীতটোৰ আঁৰৰ এক অজানা কাহিনী
শ্বাম্মী কাপুৰ আৰু ‘দিল কে ঝৰোখে মে’: প্ৰথমে গীতটো গাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল তেওঁ ! দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত কান্দি পেলাইছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে ? কিয় জানো আহক-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 11:51 AM IST
হায়দৰাবাদ : সম্প্ৰচাৰ হ’বলগীয়া 'ইণ্ডিয়ান আইডল'ৰ এটি খণ্ডত এটা অত্যন্ত আৱেগিক আৰু নষ্টালজিক মুহূৰ্ত দেখিবলৈ পোৱা যাব । এই বিশেষ খণ্ডটোত হিন্দী চিনেমাৰ অন্যতম মৰ্মস্পৰ্শী গীত ‘দিল কে ঝৰোখে মে’ৰ (Dil Ke Jharokhe Mein) জৰিয়তে কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী মহম্মদ ৰফী আৰু প্ৰয়াত ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাম্মী কাপুৰৰ মাজৰ সেই অনন্য বন্ধুত্বক পুনৰ সোঁৱৰণ কৰা হ’ব ।
এই খণ্ডটোৰ সময়ত গীতিকাৰ তথা কবি মনোজ মুণ্টাশ্বিৰে (যি আশা ভোছলেৰ নামত উছৰ্গিত এক বিশেষ খণ্ডৰ সঞ্চালক হিচাপে উপস্থিত আছিল) এই গীতটোৰ বিষয়ে এটা আমোদজনক কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ সদৰী কৰে যে শ্বাম্মী কাপুৰে প্ৰথম অৱস্থাত এই গীতটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিল । মনোজ মুণ্টাশ্বিৰে কয়, “যেতিয়া এই গানটো শ্বাম্মী জীক শুনোৱা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ ইয়াৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । 'ব্ৰহ্মচাৰী' ছবিখনৰ প্ৰযোজক আছিল ৰমেশ চিপ্পী ডাঙৰীয়া । শ্বাম্মী জীয়ে গানটো গাবলৈ মান্তি নোহোৱাত ছেটত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । সকলোৱে ভাবিছিল যে, তেওঁ চাগৈ গানটো পছন্দ কৰা নাই ।”
তেওঁ শ্বাম্মী কাপুৰৰ তেনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আঁৰৰ আচল কাৰণটো প্ৰকাশ কৰি কয়, “আচলতে কথাটো বেলেগহে আছিল । শ্বাম্মী জীয়ে কৈছিল যে চিনেমাখনৰ পৰিস্থিতি অনুসৰি সেই দৃশ্যত তেওঁ কান্দিব নালাগিছিল, কিন্তু শংকৰ-জয়কিষাণে ইমান আৱেগিক সুৰ এটা বান্ধিছিল যে, তেওঁৰ ভয় লাগিছিল- যে দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ চকুলো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব । তেওঁ কৈছিল, ‘মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে... অনুগ্ৰহ কৰি গানটো সলাই দিয়ক’ ।”
এই আৱেগিক স্মৃতিটোৰ বিষয়ে অধিক তথ্য দি মনোজে পুনৰ সোঁৱৰণ কৰে, “শ্বাম্মী জীয়ে নিজেই এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল যে, এই গানটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত নিজৰ চকুলো ৰখাটো তেওঁৰ বাবে অতি কঠিন আছিল আৰু সেই অনুভৱ কেৱল তেওঁৰ হৃদয়েহে বুজি পাইছিল ।”
১৯৬৮ চনৰ 'ব্ৰহ্মচাৰী' ছবিখনৰ এই গীতটো হিন্দী ছবিজগতৰ এটা অন্যতম জনপ্ৰিয় গীত ৷ মহম্মদ ৰফীৰ কণ্ঠত শ্বাম্মী কাপুৰৰ অভিনয়ে দৰ্শকক বাৰুকৈয়ে আপ্লুত কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক : অপূৰ্ণ হৈ ৰ’ল আশা ভোছলেৰ সপোন; ৮ ছেপ্টেম্বৰত জন্মদিন উদযাপন কৰিব বিচাৰিছিল কিংবদন্তি গায়িকাগৰাকীয়ে