বিপদৰ সময়ত ছৈফ আলী খানক কিয় ফোন নকৰে প্ৰীতি জিণ্টাই ? চুনামীৰ ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ আমোদজনক কাহিনী

When Preity Zinta revealed the one co-star she would not call in a time of crisis
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 2, 2026 at 8:11 AM IST

হায়দৰাবাদ : অভিনত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টাই এবাৰ এটা সাক্ষাৎকাৰত উল্লেখ কৰিছিল যে বিপদৰ সময়ত তেওঁ তেওঁৰ এজন বিশেষ সহ-অভিনেতাক কেতিয়াও সহায়ৰ বাবে ফোন নকৰে । সেই অভিনেতাজন হ’ল ছৈফ আলী খান । প্ৰীতি জিণ্টাই ইয়াৰ কাৰণ অতি ধেমেলীয়াভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছিল ।

তেওঁৰ মতে, ছৈফ এজন অতি ভাল বন্ধু হ’লেও এনেবোৰ পৰিস্থিতিত তেওঁ অলপ বিভ্ৰান্ত হৈ পৰে । প্ৰীতিয়ে ধেমালি কৰি কৈছিল যে যদি তেওঁ কোনো ডাঙৰ বিপদত পৰি ছৈফক ফোন কৰে, তেন্তে ছৈফে হয়তো সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজেই চিন্তাত পৰি ক’ব— "আৰে প্ৰীতি, এতিয়া মই কি কৰোঁ ?" অৰ্থাৎ, সংকটৰ সময়ত ছৈফৰ পৰা কোনো সমাধান পোৱাৰ আশাতকৈ তেওঁ অধিক খেলিমেলি লগাব বুলিহে প্ৰীতিয়ে বিশ্বাস কৰে । অৱশ্যে, তেওঁলোকৰ মাজত অতি সুন্দৰ বন্ধুত্ব আছে আৰু তেওঁলোকে একেলগে 'কল হো না হো' আৰু 'ছালাম নমস্তে'ৰ দৰে কেইবাখনো সফল ছবিত কাম কৰিছে ।

প্ৰীতি জিণ্টাই জনপ্ৰিয় টিভি শ্ব’ ‘কফি উইথ কৰণ’ৰ (Koffee with Karan) দ্বিতীয় ছিজনত এই আমোদজনক কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল । তেওঁ কৈছিল যে যেতিয়া তেওঁ চুনামীৰ কৱলত পৰি মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছিল, সেই সময়ত ছৈফ আলী খানে তেওঁক এটা অতি ধেমেলীয়া মেছেজ পঠিয়াইছিল । শ্ব’টোৰ আঁতধৰোঁতা কৰণ জোহৰে যেতিয়া প্ৰীতিক সুধিছিল— "ধৰি লওক আপোনাক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে, তেনে সংকটৰ সময়ত আপুনি সহায়ৰ বাবে চিনেমা জগতৰ কাৰ নাম একেবাৰে শেষত ল’ব (অৰ্থাৎ কাক ফোন নকৰে)?"এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰীতিয়ে লগে লগে ছৈফ আলী খানৰ নাম লৈছিল ।

ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰি প্ৰীতিয়ে কৈছিল, "যিহেতু মই চুনামীৰ কৱলত পৰিছিলোঁ আৰু সেইটো মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভয়ানক অভিজ্ঞতা আছিল, তেনে সময়তো ছৈফে মোক এটা মেচেজ দিছিল— 'হে পিজী (PZ), পানীৰ তলত নেকি?' তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে— 'উঃ! এইটো কেনেকুৱা মানুহ ?'" প্ৰীতি জিণ্টাই এই কথাখিনি অতি ধেমেলীয়া ধৰণে কৈছিল, যিয়ে বুজাইছিল যে ছৈফে আচলতে পৰিস্থিতিটোৰ গুৰুত্ব বুজি পোৱা নাছিল বা ধেমালি কৰিহে তেনেদৰে কৈছিল ।

অজ্ঞাতসকলৰ বাবে, ২০০৪ চনৰ ২৬ ডিচেম্বৰত ভাৰত মহাসাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত এক বিধ্বংসী চুনামী আহিছিল । এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত প্ৰায় ১৪ খন দেশৰ ২,৩০,০০০ তকৈও অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । সেই সময়ত প্ৰীতি জিণ্টাই তেওঁৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে ফুকেটত ছুটী কটাই আছিল আৰু তেওঁ নিজেও এই ভয়ংকৰ দুৰ্যোগত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল । তেওঁ বিভিন্ন সময়ত সেই সময়ৰ সেই মৰ্মান্তিক অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কৈ আহিছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে, প্ৰীতি জিণ্টাই ছৈফ আলী খানৰ সৈতে এখন নহয়, বৰঞ্চ দুখনকৈ জনপ্ৰিয় ছবি ক্ৰমে— 'কল হো না হো' আৰু 'ছালাম নমস্তে'ত একেলগে অভিনয় কৰিছে । এই দুয়োখন ছবিত তেওঁলোকৰ মাজৰ স্বাভাৱিক অভিনয় আৰু সুন্দৰ ৰসায়ন (chemistry) দৰ্শকে বহুত ভাল পাইছিল ৷

বৰ্তমান প্ৰীতি জিণ্টাই 'লাহোৰ ১৯৪৭' (Lahore 1947) নামৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে পুনৰ ডাঙৰ পৰ্দালৈ উভতি আহিবলৈ সাজু হৈছে । ৰাজকুমাৰ সন্তোষীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই ছবিখনত অভিনেতা ছানী দেওলক মুখ্য চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । তেওঁৰ লগতে শ্বাবানা আজমী, আলী ফজল আৰু অভিমন্যু সিঙকো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত অভিনয় কৰা দেখা যাব । বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ আমিৰ খানৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই ছবিখন ভাৰত বিভাজনৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

