ETV Bharat / entertainment

চিকিৎসকে কৈছিল 'তুমি অভিনেতা হ’ব নোৱাৰা', আজি সেই হৃত্বিক ৰোশনেই লৈছে নতুন ৰূপ !

যেতিয়া চিকিৎসকে হৃত্বিক ৰোশনক অভিনয় নকৰিবলৈ কৈছিল: এক নীৰৱ যুদ্ধৰ কাহিনী---

When doctor told Hrithik Roshan not to act: story of a silent battle
সুদৰ্শন অভিনেতা হৃত্বিক ৰোশনক অভিনয় নকৰিবলৈ কৈছিল চিকিৎসকে (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 4, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ 'গ্ৰীক গড' হিচাপে পৰিচিত হৃত্বিক ৰোশনৰ নিখুঁত অভিনয় আৰু অনবদ্য নৃত্যশৈলীৰ কথা ভাবিলে এয়া বিশ্বাস কৰাই টান হয় যে বাস্তৱত তেওঁ বিগত ২০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি নিজৰ সৈতে এক নীৰৱ যুদ্ধ চলাই গৈছিল ।

হৃত্বিক ৰোশনক তেওঁৰ সুন্দৰ চেহেৰাৰ বাবে বলীউডৰ 'গ্ৰীক গড' বুলি জনা যায় ৷ বহুতেই নাজানে যে, বাহ্যিক সফলতাৰ আঁৰত তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছিল । তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ বাবেই চিকিৎসকে তেওঁক অভিনয় জগতত ভৰি নিদিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিছিল ।

হৃত্বিক ৰোশনৰ জীৱনৰ সংগ্ৰাম আৰু চিকিৎসকৰ সকীয়নি

হৃত্বিক ৰোশনে সৰুৰে পৰা স্পষ্টকৈ কথা ক'ব নোৱাৰাৰ সমস্যাত ভুগিছিল । এই সমস্যাৰ বাবেই তেওঁৰ অভিনেতা হোৱাৰ সপোনটো পূৰণ কৰাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিছিল । ২০০৯ চনত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ ফাৰা খানৰ টক শ্ব’ ‘তেৰে মেৰে বিচ মেঁ’ত অংশগ্ৰহণ কৰি হৃত্বিকে এটা ডাঙৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ।

তেওঁ জানিবলৈ দিছিল যে, আনকি তেওঁৰ চিকিৎসকেও তেওঁক অভিনয় নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । চিকিৎসকে তেওঁক কৈছিল, "তুমি এজন অভিনেতা হ’ব নোৱাৰা, তুমি অভিনয় কৰা উচিত নহয় । এতিয়াও সময় আছে, তোমাৰ বয়স মাত্ৰ ২১ বছৰ, তুমি আন কিবা কাম কৰিব পাৰা ।" এই সকলো বাধা নেওচি তেওঁ আজি বলীউডৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ’ল ।

কথা-বতৰাৰ সমস্যা (বকৰা) সন্দৰ্ভত হৃত্বিকৰ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা

অভিনেতা হৃত্বিকে তেওঁৰ কথা কোৱাৰ সমস্যাটোৰ সন্দৰ্ভত অধিক আলোকপাত কৰি কৈছিল, "যি মূহূৰ্ততে তুমি কথা ক’বলৈ আৰম্ভ কৰা, তুমি থমকি ৰৈ যোৱা । কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ তুমি নিজে নাজানা । ভৰিৰ আঙুলিৰ পৰা মূৰৰ চুলিৰ আগলৈকে গোটেই শৰীৰটো যেন এক তীব্ৰ জোকাৰণিত কঁপি উঠে । বুকুৰ ধপধপনি বাঢ়ি যায়, তুমি একো বুজি নাপোৱা আৰু মানুহে তোমাৰ ফালে চাই থকাটো তুমি অনুভৱ কৰিব পাৰা । এই অনুভৱটোক তুমি নৰকৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰা ।" তেওঁ বকৰা হোৱাৰ বাবে যথেষ্ট অধ্য়ৱসায়ৰে পাছলৈ নিজৰ মাত কথা স্পষ্ট কৰে ৷

হৃত্বিক ৰোশনৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ লজ্জাজনক মূহূৰ্ত

হৃত্বিকে লগতে এইবুলিও কৈছিল যে তেওঁৰ সৰুকালৰ আটাইতকৈ লজ্জাজনক মূহূৰ্তবোৰ তেতিয়াই আছিল, যেতিয়া তেওঁ কাৰোবাৰ আগত নিজৰ অভিনেতা হোৱাৰ ইচ্ছাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ।তেওঁ নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কৈছিল, "মই যেতিয়া 'মই এজন অভিনেতা হ’ব খোজো'—এই বাক্যশাৰীয়েই মুখ ফুটাই ক’ব নোৱাৰো, তেনেস্থলত মই এজন অভিনেতা কেনেকৈ হ’ম ?"

সাহসেৰে বাধা নেওচি হৃত্বিকৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন

তথাপিও, হৃত্বিকে অতি সাহসেৰে নিজৰ এই দুৰ্বলতাক জয় কৰিছিল । ইয়াৰ বাবে তেওঁ বাক-চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত ব্যাপক প্ৰশিক্ষণ লৈছিল, য'ত বাতৰি কাকত পঢ়া, কণ্ঠস্বৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু উশাহ-নিশাহ লোৱাৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰ অভ্যাস অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ।

প্ৰযোজক হিচাপে অ’টিটি জগতত হৃত্বিক ৰোশনৰ আত্মপ্ৰকাশ

পেছাদাৰী ক্ষেত্ৰত, হৃত্বিক ৰোশনে অতি সোনকালেই তেওঁৰ শেহতীয়া প্ৰকল্প ‘ষ্টৰ্ম’ৰ জৰিয়তে এজন প্ৰযোজক হিচাপে অ’টিটি জগতত ভৰি দিব । এই ধাৰাবাহিকখনত কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে, যাৰ নেতৃত্বত আছে— পাৰ্বতী তিৰুভথু, আলায়া এফ, সৃষ্টি শ্ৰীবাস্তৱ, ৰামা শৰ্মা আৰু চাবা আজাদ । ষ্টৰ্ম ধাৰাবাহিকখনৰ নিৰ্মাণ আৰু পৰিচালনা কৰিছে প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অজিতপাল সিঙে, যি তেওঁৰ ‘তাব্বাৰ’ নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ সুন্দৰ কামৰ বাবে বিশেষভাবে পৰিচিত ।

লগতে পঢ়ক : ২৫ বছৰীয়া বন্ধুত্ব এতিয়া প্ৰেমলৈ ! গৌৰী স্প্ৰাটৰ সৈতে তৃতীয় বিবাহ আমিৰ খানৰ

TAGGED:

হৃত্বিক ৰোশনৰ জীৱন সংগ্ৰাম
হৃত্বিক ৰোশনৰ বকৰা সমস্যা
হৃত্বিক ৰোশনৰ প্ৰথম অ’টিটি প্ৰকল্প
অনুপ্ৰেৰণাদায়ক চিনেমা কাহিনী
HRITHIK ROSHAN STRUGGLE STORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.