ETV Bharat / entertainment

আমিৰ খানে ভাঙিছিল কণমানি ৰাণী মুখাৰ্জীৰ হৃদয় !

"মই স্কুল ক্ষতি কৰি আমিৰ খানক চাবলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোৰ সৈতে বৰ ৰুক্ষ ব্যৱহাৰ কৰিছিল... ।"

When Aamir Khan broke little Rani Mukerji's heart: An amusing past story
আমিৰ খান আৰু ৰাণী মুখাৰ্জী (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী চিমি গৰেৱালৰ টক শ্ব’ত কথা পাতি থকাৰ সময়ত ৰাণীয়ে পুৰণি কথা সোঁৱৰে । তেওঁ কয় যে, যেতিয়া আমিৰ খানে জুহি চাওলাৰ সৈতে 'লভ লভ লভ' ছবিৰ শ্বুটিং কৰি আছিল, তেতিয়া কণমানি ৰাণীয়ে তেওঁৰ পৰা এটা অট’গ্ৰাফ ল’বলৈ গৈছিল । কিন্তু, আমিৰ খানে কেৱল তেওঁৰ হাতৰ পৰা বহীখন ল’লে, চহী কৰিলে আৰু ওভতাই দিলে । এই কথাই কণমানি ৰাণীৰ মনত অলপ আঘাত দিছিল ।

ৰাণীয়ে মনত পেলাই কয়, "সেই সময়ত 'কয়ামত ছে কয়ামত তক' মুক্তি পাইছিল আৰু তেওঁ আছিল প্ৰতিগৰাকী যুৱতীৰ সপোনৰ নায়ক । মই বৰ লাজকুৰীয়াভাৱে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ । মই স্কুল ক্ষতি কৰি গৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোৰ সৈতে বৰ ৰুক্ষ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । তেওঁ কেৱল মোৰ বহীখন ল’লে, চহী কৰিলে আৰু মোক ওভতাই দিলে । মোৰ হৃদয় ভাঙি গৈছিল ।"

অৱশ্যে, পিছলৈ যেতিয়া ৰাণীয়ে 'গোলাম' ছবিত আমিৰ খানৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ পালে, তেতিয়া তেওঁ আমিৰক এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে জনাইছিল । কিন্তু 'মিষ্টাৰ পাৰফেকশ্ব’নিষ্ট' খ্যাত আমিৰ খানে দাবী কৰিছিল যে, তেওঁ নিজৰ প্ৰশংসকসকলৰ সৈতে কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে ।

ৰাণীয়ে কৈছিল, "যেতিয়া আমি 'আতি ক্যা খাণ্ডালা' গানটোৰ শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ, মই আমিৰক কথাটো কৈছিলোঁ । মই ক’লোঁ— 'আমিৰ, তোমাৰ মনত আছেনে তুমি এবাৰ এজনী কণমানি ছোৱালীক অট’গ্ৰাফ দিছিলা ?' তেওঁ সুধিলে— 'কেতিয়া?' মই ক’লোঁ— 'লভ লভ লভ' ছবিখনৰ সময়ত । সেইজনী মই আছিলোঁ । তেতিয়া তেওঁ ক’লে— 'তুমি মিছা কথা কৈছা ৰাণী । মই কেতিয়াও ৰুক্ষ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ । মই শিশুসকলৰ সৈতে বা অট’গ্ৰাফ ল’বলৈ অহা কাৰো লগতেই কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ।' মই ক’লোঁ— 'তুমি মোৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলা' ।" নিজৰ কথাষাৰ সঁচা বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ ৰাণীয়ে আনকি ঘৰৰ পৰা সেই অট’গ্ৰাফ বহীখন লৈ আহি আমিৰক দেখুৱাইছিল ।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ চনত 'গোলাম' ছবিখনত একেলগে কাম কৰাৰ পিছত, আমিৰ আৰু ৰাণীক পুনৰবাৰ ২০০৫ চনৰ ঐতিহাসিক পটভূমিৰ ছবি 'মংগল পাণ্ডে: দ্য ৰাইজিং'ত একেলগে অভিনয় কৰা দেখা গৈছিল । আমিৰ আৰু ৰাণীয়ে আটাইতকৈ শেহতীয়াভাৱে একেলগে কাম কৰিছিল ২০১২ চনৰ 'তালাছ: দ্য এন্সাৰ লাইজ উইথিন' নামৰ ছবিখনত ৷

লগতে পঢ়ক : জীৱিকাৰ শপত খাই কাজলৰ সৈতে কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল শ্বাহৰুখে! পিছে হৈ পৰিল বলীউডৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যুটি

TAGGED:

আমিৰ খান আৰু ৰাণী মুখাৰ্জী
আমিৰ খানৰ চিনেমা
বলীউডৰ আমোদজনক কাহিনী
AAMIR KHAN RANI MUKERJI AUTOGRAPH
AAMIR KHAN AND RANI MUKERJI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.