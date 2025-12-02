ETV Bharat / entertainment

‘ভূত শুদ্ধিকৰণ বিবাহ’ প্ৰক্ৰিয়াৰে সামান্থা বহিল বিয়াত

ভূত শুদ্ধিকৰণ বিবাহ কি ? সামান্থাৰ লগতে ঋষি কাপুৰৰ নায়িকাকে ধৰি আৰু কোন কোন সুন্দৰী বহিছিল গোপন বিয়াত ৷

WHAT IS BHUTA SHUDDHI VIVAHA
সামান্থা বহিল বিয়াত (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 2, 2025 at 1:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ১ ডিচেম্বৰত অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভু আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজ নিদিমৰু বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । কইম্বাটুৰৰ সদগুৰুৰ ঈশা যোগ কেন্দ্ৰৰ লিংগা ভৈৰৱী মন্দিৰত ভূত শুদ্ধি বিবাহ অনুষ্ঠানেৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় দুই তাৰকা । এই পৰম্পৰাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । এই বিবাহনো কি আৰু ইয়াক পুৰণি পৰম্পৰাৰ অন্যতম বিবাহ অনুষ্ঠান বুলি কিয় গণ্য কৰা হয় জানো আহক…

যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে অভিনেত্ৰী সামান্থাই । সোমবাৰে পুৱা কইম্বাটুৰৰ ঈশা যোগ কেন্দ্ৰৰ লিংগ ভৈৰৱী মন্দিৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় সামান্থা আৰু ৰাজ নিদিমৰু । বিয়াৰ বাবে সামান্থাই ৰঙা শাৰী বাছি লোৱাৰ বিপৰীতে ৰাজক দেখা গ’ল ক্ৰীম আৰু সোণালী ৰঙৰ কুৰ্তাত । সামান্থাই ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকৰ বিয়াৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে, য’ত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকে ভূত শুদ্ধি বিবাহৰ নিয়ম মানি চলিছে ।

ভূত শুদ্ধি বিবাহ কি ?

ফেশ্বন ডিজাইনাৰ তথা প্ৰাক্তন মডেল শিল্পা ৰেড্ডীয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ভূত শুদ্ধিৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি পৰম্পৰাটোৰ বিষয়ে বুজাই দিয়ে । ইনষ্টা ষ্ট’ৰীত ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি শিল্পাই লিখিছে, "ভূত শুদ্ধ বিবাহক 'বিবাহৰ প্ৰতি সমৰ্পণৰ এক প্ৰকাৰ' বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে, যিটো এটা প্ৰাচীন যোগ পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত ।"

ঈশা যোগ কেন্দ্ৰৰ ৱেবছাইট অনুসৰি, ভূত শুদ্ধি (মানে উপাদানৰ শুদ্ধি) এটা যোগিক প্ৰক্ৰিয়া যি পৃথিৱী, পানী, অগ্নি, বতাহ আৰু আকাশৰ পাঁচটা উপাদান শুদ্ধ কৰে, যিসমূহে মানৱৰ শৰীৰ গঠন কৰে বুলি ধৰা হয় ।

বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ভূত শুদ্ধি বিবাহ হৈছে আধ্যাত্মিকভাৱে পবিত্ৰ অনুষ্ঠান যিয়ে সংগীৰ মাজত আভ্যন্তৰীণ সমন্বয় আৰু শক্তিৰ সমন্বয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । প্ৰাচীন যোগ পৰম্পৰাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত এই বিবাহৰ ৰূপটো প্ৰায়ে পবিত্ৰ স্থানত, যেনে ঈশা ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৈতে জড়িত লিংগ ভৈৰৱী মন্দিৰত কৰা হয় ।

ঈশা ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদগুৰুৱেও এই বিবাহ সন্দৰ্ভত বক্তব্য আগবঢ়ায় । সদগুৰুৰ মতে, "ই হৈছে বিবাহৰ প্ৰতি এক বিশেষ ধৰণৰ দায়বদ্ধতা । দুটা জীৱন একত্ৰিত হোৱাৰ এক বিশেষ সৌন্দৰ্য আছে ।"

গোপনে বিয়া পতা অভিনেত্ৰীসকল

সামান্থাৰ বিয়াখন বৰ্তমান লাইমলাইটত আছে । অৱশ্যে গোপনে বিয়া হোৱা সামান্থাই প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী নহয় । আন বহু অভিনেত্ৰীও গোপনে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে ।

শ্ৰীদেৱী আৰু বনী কাপুৰ :

"হাৱা হাৱাই গাৰ্ল" শ্ৰীদেৱী আৰু বনী কাপুৰৰ গোপন বিয়া হৈছিল । তেওঁলোকৰ বিবাহ প্ৰথমে গোপনে ৰখা হৈছিল কাৰণ বনী কাপুৰে ইতিমধ্যে মোনা কাপুৰৰ সৈতে সংসাৰ কৰি আছিল ।

অনুষ্কা শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলী :

বলীউডৰ অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মা আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলী তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সদায় চৰ্চাত থাকে । ২০১৭ চনত ইটালীত এক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা এই দম্পতীৰ বিয়াৰ খবৰ সংবাদ মাধ্যমেও পোৱা নাছিল ।

তাপসী পান্নু আৰু মাথিয়াছ ব’ :

‘পিং’ অভিনেত্ৰী তাপসী পান্নু গোপন বিয়া হোৱা অভিনেত্ৰীৰ ভিতৰত অন্যতম । ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত উদয়পুৰত এক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত তাপসী পান্নুৱে নিজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগী ডেনিছ বেডমিণ্টন খেলুৱৈ মাথিয়াছ ব’ৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । তেওঁলোকৰ বিয়াৰ এখন ফটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাত সকলো স্তম্ভিত হৈ পৰে ।

দম্পতীটোৱে নিজৰ সম্পৰ্ক আৰু বিয়াখন অতি ব্যক্তিগতভাৱে ৰাখিছিল । অনুৰাগ কাশ্যপ আৰু পাভেল গুলাটীৰ দৰে ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱীয়েহে তেওঁলোকৰ বিয়াত অংশ লৈছিল । অৱশ্যে পিছত তাপসীয়ে তেওঁলোকৰ বিয়াখন ব্যক্তিগতভাৱে ৰখাৰ আঁৰৰ কাৰণ বুজাই দিলে । তেওঁ বুজাই দিলে যে তেওঁলোকে উদযাপন ব্যক্তিগতভাৱে কৰিব বিচাৰিছিল ।

ৰাণী মুখাৰ্জী আৰু আদিত্য চোপ্ৰা :

বলীউডৰ অভিনেত্ৰী ৰাণী মুখাৰ্জীৰ গোপন বিয়া হৈছিল । ২০১৪ চনত ইটালীত কেৱল পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ সদস্যৰ উপস্থিতিত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আদিত্য চোপ্ৰাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় তেওঁ ।

প্ৰীতি জিণ্টা আৰু জিন গুডেনাফ :

প্ৰীতি জিণ্টাই ২০১৬ চনত লছ এঞ্জেলছত এক গোপন অনুষ্ঠানত দীৰ্ঘদিনীয়া সংগী জিন গুডেনাফক গোপনে বিয়া কৰাইছিল । বিয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু পিছত ভাৰতত এক সৰু উদযাপনৰ আয়োজন কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৰ দ্বিতীয় বিবাহ, ৰাজ নিদিমৰুৰ সৈতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বয়সৰ ব্যৱধান কিমান জানেনে ?

TAGGED:

WHAT IS BHUTA SHUDDHI VIVAHA
ACTRESS WHO MARRIED SECRETLY
SAMANTHA RUTH PRABHU WEDDING
ভূত শুদ্ধি বিবাহ কি
SAMANTHA RUTH PRABHU MARRIAGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.