ফাকুৱা আহিল কিন্তু ৰং নালাগিল, বিহু আহিছে কিন্তু বিহু লগা নাই-প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ন্যায়ৰ দাবীত সৰৱ সতীৰ্থ শিল্পী,অনুৰাগী

জুবিন ক্ষেত্ৰত ন্যায়ৰ জোৱাৰ-"জুবিন দাই ন্যায় পালেহে শান্তি পাব সমগ্ৰ অসমে", চৰকাৰক অনুৰোধ সতীৰ্থ শিল্পীৰ । আৱেগিক শিল্পী অজয় ফুকন আৰু কণ্ঠশিল্পী ময়ূৰী দত্ত ৷

wave of emotions at Zubeen khetra Artists Mayuri Dutta and Ajay phukan demand justice
জুবিন ক্ষেত্ৰত আৱেগৰ জোৱাৰ (Photo : ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 4:16 PM IST

সোণাপুৰ : বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া জুবিন ক্ষেত্ৰত এক অভূতপূৰ্ব আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে নিজৰ প্ৰাণৰ শিল্পীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ তাত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকৰ কণ্ঠত আছিল কেৱল জুবিন দাৰ প্ৰতি থকা অকৃত্রিম মৰম আৰু সন্মান । সকলোৰে বাবে জুবিন দা কেৱল এজন শিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ আছিল সাহসৰ আন এটা নাম ।

সমগ্ৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ এতিয়া ‘জয় জুবিন দা’ ধ্বনিৰে মুখৰিত । চাৰিওফালে কেৱল তিনিটি শব্দই প্ৰতিধ্বনিত হৈছে - ‘জয় জুবিন দা’ । শিল্পী অজয় ফুকনে আৱেগিক হৈ কয়, "এইফালে শুনিছো - জয় জুবিন দা, সেইফালে শুনিছো - জয় জুবিন দা । আনকি আকাশ-বতাহ, উজনি-নামনি - সকলোতে আজি কেৱল জুবিন দাৰে জয়গান ।"

প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ন্যায়ৰ দাবীত সৰৱ সতীৰ্থ শিল্পী,অনুৰাগী (ETV Bharat Assam)

শিল্পী অজয় ফুকনৰ আৱেগিক সোঁৱৰণ

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সংগীত পৰিচালক তথা কণ্ঠশিল্পী অজয় ফুকন যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰে । জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি তেওঁ কয়, "জুবিন দা আমাৰ সকলোৰে সাহস আছিল । আজি তেওঁৰ অবিহনে যেন চাৰিওদিশ উকা হৈ পৰিছে । ফাকুৱা আহিল যদিও কোনো ৰং নালাগিল, পূজা আহিল কিন্তু পূজাৰ উছাহ অনুভৱ নহ’ল । এতিয়া বিহুৰ সময়, অথচ ক’তো বিহুৰ আমেজ নাই ।"

zubeen khetra six month death anniversary
জুবিন ক্ষেত্ৰত আৱেগৰ জোৱাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ৰাজ্যৰ বহু বিহু সমিতিয়ে এইবাৰ বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ পৰা বিৰত আছে । শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ উপস্থিতিত সকলোৱে মিলি জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত 'মায়াবিনী' পৰিৱেশন কৰে । গীতটোৰ সুৰত এক গভীৰ শোকাকুল তথা আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।

প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ন্যায়ৰ দাবী (Photo : ETV Bharat Assam)

ন্যায়ৰ আশা আৰু আৱেগৰ প্ৰতিফলন

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত চলি থকা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰি অজয় ফুকনে কয় যে ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ যি চৰ্চা চলিছে, সেয়া এক ইতিবাচক খবৰ । তেওঁ গভীৰভাৱে আশাবাদী যে জুবিন দাই উচিত ন্যায় পাবই ।

বৃহস্পতিবাৰৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা শ শ অনুৰাগীৰ চকুৰ কোণত আছিল চকুলো আৰু মুখত আছিল জুবিন দাৰ প্ৰতি থকা অপৰিসীম মৰমৰ বহিঃপ্ৰকাশ । জুবিন ক্ষেত্ৰৰ সেই নিশা কেৱল এগৰাকী শিল্পীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হৈ থকা নাছিল, সেয়া আছিল সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ এক গভীৰ আৱেগিক প্ৰতিফলন ।

প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ন্যায়ৰ দাবী (Photo : ETV Bharat Assam)

ন্যায়ৰ দাবীত সৰৱ অনুৰাগী

জুবিন ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বিৰাজ কৰিছে এক গভীৰ আৱেগিক পৰিৱেশ । অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আজিও ম্ৰিয়মাণ । প্ৰতিদিনে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । তেওঁলোকৰ এটাই দাবী - প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে যেন উচিত ন্যায় পায় ।

আৱেগিক শিল্পী অজয় ফুকন (Photo : ETV Bharat Assam)

শেহতীয়াকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ময়ূৰী দত্ত আৰু ৰূপালী কাশ্যপো জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ অতি আৱেগিক হৈ পৰে । তেওঁলোকে শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । শিল্পীগৰাকীৰ অবিহনে যেন সকলো দিশহাৰা হৈ পৰিছে, সেই কথাই প্ৰতিজন অনুৰাগীৰ মুখত প্ৰতিধ্বনিত হৈছে ।

জুবিন যুগৰ মানুহ বুলি আমি গৌৰৱ কৰো : আৱেগিক কণ্ঠশিল্পী ময়ূৰী দত্ত

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ আৱেগ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি কণ্ঠশিল্পী ময়ূৰী দত্তই জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা স্মৃতি আৰু বৰ্তমানৰ শূন্যতাৰ কথা গভীৰ দুখেৰে সোঁৱৰণ কৰে ।

ন্যায়ৰ দাবীত সৰৱ সতীৰ্থ শিল্পী-অনুৰাগী (Photo : ETV Bharat Assam)

শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি ময়ূৰীয়ে কয়, "আজি মনটো বৰ গধুৰ হৈ পৰিছে । জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই বুলি আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰিবই নোৱাৰো । কিন্তু অন্যহাতে এটা কথা ভাবি ভাল লাগে যে, আমি সেইখন অসমৰে ছোৱালী, যিখন অসম জুবিন দাৰ আছিল । আমি যে জুবিন গাৰ্গৰ যুগৰ মানুহ, সেইটো আমাৰ বাবে সদায় গৌৰৱৰ বিষয় হৈ থাকিব ।"

ন্যায়ৰ দাবীৰে চৰকাৰক বিশেষ অনুৰোধ

জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী শিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ আছিল অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ এজন আপোন সন্তান । এইদৰে অভিহিত কৰি কণ্ঠশিল্পী ময়ূৰী দত্তই চৰকাৰৰ ওচৰত তেওঁৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

তেওঁ কয়, "এই মুহূৰ্তত আমাক আটাইতকৈ বেছি ন্যায় লাগে । জুবিন দাই ন্যায় পালেহে অনুৰাগীসকলে শান্তি পাব । মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক সোনকালে ন্যায় প্ৰদান কৰে, অন্যথা আমাৰ মনবোৰে কেতিয়াও শান্তি নাপায় ।"

জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (Photo : ETV Bharat Assam)

ৰজা নোহোৱা প্ৰজাৰ দৰে আমাৰ অৱস্থা

জুবিন গাৰ্গক অসমীয়া জাতিৰ 'কণ্ঠ' বুলি আখ্যা দি ময়ূৰীয়ে কয় যে,তেওঁৰ অবিহনে বৰ্তমান সংগীত জগতখনৰ অৱস্থা 'ৰজা নোহোৱা প্ৰজা'ৰ দৰে হৈছে । তেওঁৰ মতে, যেতিয়ালৈকে অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকিব, তেতিয়ালৈকে জুবিন দাও সকলোৰে হৃদয়ত জীয়াই থাকিব । জুবিন দাই দেখুৱাই থৈ যোৱা বাটেৰেই নতুন প্ৰজন্ম আগুৱাই যাব লাগিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও, 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' যাতে অতি সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ আৰু নিৰ্মাণ কৰা হয়, তাৰ বাবেও তেওঁ কৰ্তৃপক্ষক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনায় । তেওঁ কয় যে ভৱিষ্যতেও যেতিয়াই সময় পাব, তেতিয়াই তেওঁ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিব আৰু নিজৰ 'প্ৰাণৰ শিল্পী'গৰাকীৰ সৈতে মনৰ কথা পাতিব ।

