ETV Bharat / entertainment

ৰাজকীয় ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰ, শক্তিশালী খলনায়ক হিচাপে যশৰ প্ৰৱেশ আৰু চাওক আৰু ১০টা আশ্চৰ্যজনক মুহূৰ্ত

২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি পাব ‘ৰামায়ণ: পাৰ্ট ওৱান’; ট্ৰেইলাৰত প্ৰকাশ পালে মহাকাব্যিক দৃশ্যৰ আভাস ৷

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
'ৰামায়ণ: পাৰ্ট ওৱান' (Photo: Team Ramayana)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 1:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : 'ৰামায়ণ: পাৰ্ট ওৱান'ৰ ট্ৰেইলাৰটোত আইকনিক চৰিত্ৰ আৰু চিৰস্মৰণীয় মুহূৰ্তসমূহ দেখুওৱা হৈছে । ইয়াৰ প্ৰতিটো ফ্ৰেমেই ইমান শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে যে অনুৰাগীসকলৰ চকু থৰ হৈ গৈছে ৷

ৰামায়ণ ট্রেইলাৰৰ ১০টা আশ্চৰ্যজনক মুহূৰ্ত যিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে

আগন্তুক পৌৰাণিক চলচ্চিত্ৰ 'ৰামায়ণ: পাৰ্ট ওৱান'ৰ নিৰ্মাতাসকলে কালি, ৩০ জুলাইত ইয়াৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰে । এই ট্ৰেইলাৰটোৱে ভাৰতীয় মহাকাব্যখনৰ এক অভিলাষী পুনৰ্নিৰ্মাণৰ আভাস দিছে । ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰাম, সাই পল্লৱীয়ে সীতা আৰু যশে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা এই ট্ৰেইলাৰটোৱে বিশাল দৃশ্যসজ্জা, শক্তিশালী অভিনয় আৰু এক ব্যতিক্ৰমী চিনেমাৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । এই লেখাটোত ট্ৰেইলাৰটোৰ ১০টা আশ্চৰ্যজনক মুহূৰ্ত তুলি ধৰা হ’ল যিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

ৰাম আৰু লক্ষ্মণৰ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
ৰাম আৰু লক্ষ্মণৰ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি (Photo: Team Ramayana)

ট্ৰেইলাৰটোৰ এটা দৃশ্যত ভগৱান ৰাম আৰু লক্ষ্মণক এখন ঘন হাবিৰ মাজত হাতত ধনু লৈ সাজু হৈ থকা দেখা গৈছে । এই দৃশ্যটোৱে দুই ভাতৃৰ সাহসক প্ৰতিফলিত কৰাৰ লগতে আগন্তুক যুদ্ধৰ এক আভাস দিছে ।

সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱীৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰথম ৰূপ

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱীৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰথম ৰূপ (Photo: Team Ramayana)

ট্ৰেইলাৰটোত সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱীৰ এক অতি শান্ত আৰু সৌম্য ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকত তেওঁ মহাকাব্যখনৰ এই অন্যতম পূজনীয় চৰিত্ৰটোলৈ এক সৰলতা কঢ়িয়াই আনিছে ।

অযোধ্যাৰ ৰাজকুমাৰৰ ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
অযোধ্যাৰ ৰাজকুমাৰৰ ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন (Photo: Team Ramayana)

ট্ৰেইলাৰটোৰ আন এক আকৰ্ষণীয় ফ্ৰেমত ৰণবীৰ কাপুৰক ৰাজপ্ৰসাদৰ ভিতৰত ৰামৰ ৰূপত দেখা গৈছে । তেওঁৰ ৰাজকীয় সাজ-পোছাক আৰু শান্ত অভিব্যক্তিয়ে অযোধ্যাৰ ৰাজকুমাৰগৰাকীৰ মৰ্যাদা আৰু দায়িত্ববোধক সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

ৰাম আৰু সীতাৰ বিবাহ

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
ৰাম আৰু সীতাৰ বিবাহ (Photo: Team Ramayana)

ট্ৰেইলাৰটোৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া মুহূৰ্তবোৰৰ ভিতৰত এটা হ’ল ৰাম আৰু সীতাৰ বিবাহৰ দৃশ্য । পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি, জাকজমকীয়া সাজ-পোছাক আৰু উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে এই সমগ্ৰ দৃশ্যটোক চকু জুৰোৱা আৰু অতি আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে ।

ৰণবীৰ কাপুৰৰ ৰাজকীয় ৰূপ

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
ৰণবীৰ কাপুৰৰ ৰাজকীয় ৰূপ (Photo: Team Ramayana)

ট্ৰেইলাৰটোত ৰাজকীয় সাজ-পোছাকত ৰামৰ এক অতি স্পষ্ট ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সূক্ষ্ম কাৰুকাৰ্য খচিত মুকুটৰ পৰা আদি কৰি অলংকাৰ আৰু সাজ-পোছাকলৈকে, প্ৰতিটো উপাদানেই চৰিত্ৰটোৰ বিশালতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

ৰাৱণৰ ৰূপত যশৰ এক শক্তিশালী প্ৰৱেশ

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
ৰাৱণৰ ৰূপত যশৰ এক শক্তিশালী প্ৰৱেশ (Photo: Team Ramayana)

ট্ৰেইলাৰটোত ৰাৱণৰ ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগেই যশে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । তেওঁৰ বিশাল ব্যক্তিত্ব, সুসজ্জিত চেহেৰা আৰু আত্মবিশ্বাসী শাৰীৰিক ভাষাই তেওঁক চলচ্চিত্ৰখনৰ এজন অতি শক্তিশালী খলনায়ক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।

ৰাৱণৰ ৰাজদৰবাৰে লংকাৰ বিশালতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
ৰাৱণৰ ৰাজদৰবাৰে লংকাৰ বিশালতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে (Photo: Team Ramayana)

ট্ৰেইলাৰটোত ৰাৱণৰ ৰাজপ্ৰসাদৰ জৰিয়তে লংকাৰ আড়ম্বৰতা আৰু ঐশ্বৰ্য সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । বিশাল ছেট, জটিল স্থাপত্য কলা আৰু সমৃদ্ধিশালী সূক্ষ্ম কাৰুকাৰ্যই ইয়াৰ প্ৰতিটো ফ্ৰেমকে অতি আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে ।

ৰাৱণৰ আন এক ভয়ংকৰ ৰূপ

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
ৰাৱণৰ আন এক ভয়ংকৰ ৰূপ (Photo: Team Ramayana)

আন এক আকৰ্ষণীয় দৃশ্যত ৰাৱণক তেওঁৰ ৰাজ্যৰ মাজেৰে অতি আত্মবিশ্বাসেৰে খোজ কাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছে । তেওঁৰ এই প্ৰভাৱশালী উপস্থিতিয়ে কাহিনীৰ মূল ভেটি অৰ্থাৎ সততা আৰু অসততাৰ মাজত হ’বলগীয়া এক শক্তিশালী যুদ্ধৰ ইংগিত দিয়ে ।

শূৰ্পণখাৰ ৰূপত ৰকুল প্ৰীত সিঙৰ আত্মপ্ৰকাশ

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
শূৰ্পণখাৰ ৰূপত ৰকুল প্ৰীত সিঙৰ আত্মপ্ৰকাশ (Photo: Team Ramayana)

ট্ৰেইলাৰটোত ৰকুল প্ৰীত সিঙক শূৰ্পণখাৰ চৰিত্ৰত চিনাকি কৰি দিয়া হৈছে । তেওঁৰ আকৰ্ষণীয় অথচ ৰহস্যময় ৰূপে ৰামায়ণৰ এই পৃথিৱীখনত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ সংযোজন কৰিছে ।

ৰাজসিংহাসনত বহি থকা ৰাৱণৰ ৰূপটোৱে মনত এক গভীৰ সাঁচ বহুৱাইছে

watch Ranbir Kapoor in a royal avatar, Yash enters as the powerful villain and 10 more amazing moments from ramayana
ৰাৱণৰ আত্মবিশ্বাসী ৰূপটো (Photo: Team Ramayana)

ট্ৰেইলাৰটোত ৰাৱণ তেওঁৰ বিশাল আৰু ভব্য ৰাজসিংহাসনত বহি থকাৰ এক ৰাজকীয় দৃশ্যও দেখুওৱা হৈছে । এই দৃশ্যটোৱে চৰিত্ৰটোৰ অহংকাৰ, শক্তি আৰু ক্ষমতা সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে ।

'ৰামায়ণ: পাৰ্ট ওৱান' চলচ্চিত্ৰখনৰ বিষয়ে

নমিত মালহোত্ৰাই তেওঁৰ প্ৰডাকশ্বন হাউছ 'প্ৰাইম ফ'কাছ ষ্টুডিঅ'ৰ' জৰিয়তে নিৰ্মাণ কৰা এই 'ৰামায়ণ' ছবিখন আনুমানিক ৪০০০ কোটি টকাৰ বাজেটত তৈয়াৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ প্ৰথম খণ্ডত মূলতঃ ভগৱান ৰামৰ প্ৰাৰম্ভিক জীৱন, বিবাহ আৰু বনবাসৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । পৃথিৱীখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ এজন ঐশ্বৰিক মানৱ অৱতাৰ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰামে এক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ সীতাক অৰ্ধাংগিনী হিচাপে লাভ কৰে । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজপৰিয়ালৰ আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ বাবে তেওঁ পত্নী সীতা আৰু ভাতৃ লক্ষ্মণৰ সৈতে ১৪ বছৰৰ বাবে বনবাসলৈ যাবলৈ বাধ্য হয় ।

বনবাস খাটি থকাৰ সময়তে, শক্তিশালী ৰাক্ষস ৰাৱণে ৰামক আঁতৰাই পঠিয়াবলৈ এটা মায়াবী সোণালী হৰিণা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সীতাক অপহৰণ কৰি তেওঁৰ লংকা ৰাজ্যলৈ বন্দী কৰি লৈ যায় । প্ৰথম ছবিখন এটা উৎকণ্ঠাপূৰ্ণ মুহূৰ্তত শেষ হয়, য’ত ৰামে মানৱজাতিক ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰে, হনুমানৰ (ছানী দেওল) সৈতে এক শক্তিশালী মিত্ৰতা গঢ়ি তোলে আৰু পত্নীক ঘূৰাই আনিবলৈ অসততাৰ বিৰুদ্ধে সততাৰ এক চূড়ান্ত যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলায় ।

এই চলচ্চিত্ৰখন ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত বিশ্বজুৰি মুক্তি পোৱাৰ কথা আছে ।

লগতে পঢ়ক : ‘ৰামায়ণ’ৰ ট্ৰেইলাৰত ফুটি উঠিল লংকাধিপতি ৰাৱণৰ শক্তি; ৰণবীৰ-সাই পল্লৱীৰ যুটিয়ে সৃষ্টি কৰিলে যাদুৰ

TAGGED:

ৰণবীৰ কাপুৰ ৰামায়ণ
ৰামায়ণ পাৰ্ট ওৱান
ৰামায়ণ ট্ৰেইলাৰ
RANBIR KAPOOR RAMAYANA
AMAZING MOMENTS FROM RAMAYANA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.