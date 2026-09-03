কাইলৈ চিনেমাহলত ভৌকাল কৰিবলৈ আহি আছে মিৰ্জাপুৰ দ্য মুভী
পংকজ ত্ৰিপাঠীয়ে আজি ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত মিৰ্জাপুৰ দ্য ভৌকাল থীম বুলি সকলোৰে চেহেৰাবোৰ চৰিত্ৰৰ গভীৰতাৰ মাজেৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 2:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : “ভলিউম ডাঙৰ কৰি লওক, ভৌকাল আৰম্ভ হ’বলৈ গৈ আছে”— কাইলৈ চিনেমা হললৈ আহি আছে 'মিৰ্জাপুৰ দ্য মুভী' ৷ কালীন ভাইয়া, মুন্না ভাইয়া আৰু গুড্ডু পণ্ডিতৰ মগজুৰ খেলে ছবিগৃহত দৰ্শকক আমোদ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷ পংকজ ত্ৰিপাঠীয়ে আজি ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত মিৰ্জাপুৰ দ্য ভৌকাল থীম বুলি সকলোৰে চেহেৰাবোৰ চৰিত্ৰৰ গভীৰতাৰ মাজেৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷
মিৰ্জাপুৰ দ্য মুভী ঘোষণাৰ পাছৰে পৰা চৰ্চাত আছে ৷ সফল তিনিটা ছিজনৰ পাছত এইবাৰ মিৰ্জাপুৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ডাঙৰ পৰ্দাত ৷ ছিৰিজ চাই ভালপোৱাসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল মিৰ্জাপুৰ চিনেমাখনলৈ ৷ এতিয়া কাইলৈ দিনটোৰ বাবে সকলোৰে উৎকণ্ঠা চৰম সীমাত আছে ৷
সমগ্ৰ ভাৰততে প্ৰথম দিনটোৰ বাবে প্ৰায় ৩.৯৬ কোটি টকা মুঠ আগতীয়া বুকিং সংগ্ৰহ কৰিছে এই ছবিখনে । অগ্ৰিম বুকিঙৰ জৰিয়তে এই পৰ্যন্ত ১,৪০,২৯৫ টা টিকট বিক্ৰী হৈছে, য’ত ৭,৫৫৫ টা শ্ব’ তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ।
মিৰ্জাপুৰৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ কালীন ভাইয়া, যিটো ৰূপায়ন কৰিছে পংকজ ত্ৰিপাঠীয়ে, #মিৰ্জাপুৰদ্যভৌকালথীম শীৰ্ষক এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি শিৰোনামত লিখিছে, “ভলিউম ডাঙৰ কৰি লওক, ভৌকাল আৰম্ভ হ’বলৈ গৈ আছে ৷” ছবিখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় সকলোকে তেওঁ এই প’ষ্টটোত টেগ কৰিছে ৷
নৱেম্বৰ ২০১৮ চনত আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ’ত এই অপৰাধমূলক থ্ৰীলাৰ ধাৰাবাহিকখন মুক্তি লাভ কৰিছিল । ইয়াত মিৰ্জাপুৰ চহৰৰ প্ৰতিপত্তিশালী মাফিয়া ডন অখণ্ডানন্দ ত্ৰিপাঠী (কালীন ভাইয়া) আৰু তেওঁৰ ক্ষমতাৰ লোভী পুত্ৰ মুন্নাৰ লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দী গুড্ডু পণ্ডিতৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । তিনিটা সফল ছিজনৰ জৰিয়তে ধাৰাবাহিকখনে ইয়াৰ তীব্ৰ এক্সন আৰু আকৰ্ষণীয় কাহিনীৰ বাবে দৰ্শকৰ মাজত বিপুল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ভাৰতৰ বুকুত গঢ়ি উঠা এক ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনী
'মিৰ্জাপুৰ' হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পটভূমিত ৰচিত এক অনন্য কাহিনী । ই হৈছে ড্ৰাগছ, অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ আৰু আইনহীনতাৰে ভৰা এখন ক’লা পৃথিৱী, য’ত দেখুওৱা হৈছে বুকু কঁপি উঠা এক্সন আৰু চৰম পৰ্যায়ৰ হিংসা । ইয়াত দেখুওৱা হৈছে মগজুৰ খেল আৰু ভয়ংকৰ অপৰাধী কৰ্মকাণ্ড । চিনেমাৰ ইতিহাসত এনে কাহিনী সঁচাকৈয়ে অভূতপূৰ্ব ।
সিংহাসন উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰেও পোৱা নাযায় বা ৰাজনীতি কৰিও লাভ কৰিব নোৱাৰি । ই কেৱল আৰু কেৱল বাহুবলৰ জোৰতহে লাভ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াক ধৰি ৰাখিবলৈ শত্ৰুৰ মনত ভয়ৰ সৃষ্টি কৰাটো প্ৰয়োজন । এই বাৰ্তাৰেই মিৰ্জাপুৰৰ এক সম্পূৰ্ণ নতুন কাহিনী, এইবাৰ আহি আছে ডাঙৰ পৰ্দালৈ ।
লগতে পঢ়ক :
সৰু পৰ্দাৰ পৰা ডাঙৰ পৰ্দালৈ জাঁপ মাৰিলে কালীন ভাইয়া, গুড্ডু পণ্ডিত আৰু মুন্না ভাইয়াই
'মিৰ্জাপুৰ: দ্য ফিল্ম'ৰ শ্বুটিং সম্পূৰ্ণ; আৱেগিক 'গুড্ডু ভাইয়া'ই ক’লে মনৰ কথা
মুক্তি পালে 'মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী'ৰ টিজাৰ; ২০২৬ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত চিনেমা হললৈ