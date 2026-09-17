জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত সংৰক্ষণৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, বিশাল কলিতাৰ ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ’
জুবিনৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ অনন্য প্ৰচেষ্টা ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ’ ৷ প্ৰায় ৪০ হাজাৰ এলবাম-কেছেটেৰে গঢ় লৈ উঠা এই সংগ্ৰহালয়ৰ আঁৰত আছে বিশাল কলিতাৰ বছৰজোৰা প্ৰচেষ্টা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 5:20 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ এক অনন্য প্ৰয়াস ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ জুবিন’। গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ শংকৰ পথত জুবিন অনুৰাগী বিশাল কলিতাৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠিছে এই বিশেষ সংগ্ৰহালয়টো । জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ এলবাম, কেছেটকে ধৰি প্ৰায় ৪০ হাজাৰ সংগ্ৰহেৰে গঢ় লৈ উঠা ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ জুবিন’ নিজেই যেন জুবিনৰ সংগীত-জীৱনৰ এক জীৱন্ত দলিল । উল্লেখ্য যে, সংগ্ৰহালয়টো উন্মোচন কৰিছিল স্বয়ং জুবিন গাৰ্গে ।
সংগ্ৰহৰ পৰা সংগ্ৰহালয়লৈ
এই সংগ্ৰহালয়টোৰ লগতে এই প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত বিশাল কলিতাই কয়, “প্ৰথমতে সংগ্ৰহ হিচাপে এই কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কাৰণ মই যিকোনো বস্তু সংগ্ৰহ কৰি ভাল পাওঁ । কিন্তু ইমান ডাঙৰকৈ কিবা এটা কৰিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ । জুবিন দায়ে অসমৰ বাবে ইমান কাম কৰিছে, সেয়ে মই এটা কথা ভাবিলোঁ, অন্য একো কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁৰ গানসমূহেই সংৰক্ষণ কৰোচোন ৷ সেইটো চিন্তা কৰিয়ে এই প্ৰচেষ্টা হাতত ল’লোঁ ।”
কেনেদৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল এই এলবামসমূহ?
বিশালে কয়, “এবাৰ এখন বিহুৰ অনুষ্ঠানত জুবিন দায়ে কৈছিল- ‘মই ১৬ হাজাৰ গান গাইছোঁ’ । তেতিয়ালৈ মোৰ হাতত তেখেতৰ গীতৰ কেইবাটাও এলবাম আছিল । সেই কথা শুনাৰ পাছত মই বাকীসমূহ এলবাম সংগ্ৰহ কৰিবলৈ লাগি গ’লো । তেনেদৰে মই বহু ঠাই ঘূৰি, বহু লোকক লগ কৰি আৰু বহু এলবাম সংগ্ৰহ কৰিলোঁ ।”
তেওঁ কয়, “তাৰ পূৰ্বে মোৰ হাতত ৬০০/১০০০ মান এলবামৰ সংগ্ৰহ আছিল । ১৯৯৮ চনৰ পৰা এইসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আহিছোঁ । এনেকুৱা বহু কেছেট আছে যিসমূহ মই ২৫ হাজাৰ টকা দিও ক্ৰয় কৰিছোঁ । ইমান দামত কিনাৰ বাবে জুবিন দাই গালি দিছিল । এনেদৰে সংগ্ৰহ কৰি কৰি এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ ।”
১৮ নৱেম্বৰত মুকলি কৰাৰ কথা আছিল এই সংগ্ৰহালয়টো
“জুবিন দাৰ ওপজাদিনৰ দিনা এই সংগ্ৰহালয়টো মুকলি কৰিম বুলি পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । জুবিন দাক কৈছিলোঁ- ‘আপোনাৰ জন্মদিনৰ দিনা এটা বিশেষ উপহাৰ দিম’ । কিন্তু দাদাই ক’লে যে- ‘নালাগে ১৬ ছেপ্টেম্বৰত কৰা, ১৭ তাৰিখে মই ছিংগাপুৰলৈ গৈ আছোঁ’ । দাদাৰ কথা অনুসৰিয়ে, ১৮ নৱেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে ১৬ এই সংগ্ৰহালয় ছেপ্টেম্বৰত মুকলি কৰা হয় ।”
আধৰুৱা হৈ ৰ’ল জুবিনৰ ইংৰাজী গীতৰ এলবামৰ সপোন
"গানসমূহ ডিজিটেলাইজ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল জুবিন দাৰ । যিটো দায়িত্ব দাদাই মোক কৰিবলৈ দিছিল । সেইটো কাম বৰ্তমান মই কৰি আছোঁ । ছিংগাপুৰৰ পৰা অহাৰ পাছত এটা ইংৰাজী গীতৰ এলবামৰ কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল দাদাৰ । এই বৰ্ষৰ বিহুৰ আগে আগে বা বিহুৰ পাছত এই এলবামটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তেওঁ, যিটো সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ'ল", বিশালৰ ভাষ্য ৷
উল্লেখ্য যে, ৪০টা ভাষাত কেইবাহাজাৰো গীত গোৱা জুবিন গাৰ্গে ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা উন্মোচন কৰিছিল এই সংগ্ৰহালয়টো । এই উন্মোচনেই আছিল জুবিন গাৰ্গৰ অসমৰ অন্তিমটো অনুষ্ঠান ৷ সমান্তৰালভাৱে সেই স্থানৰ পৰাই অসমবাসীক জুবিন গাৰ্গে দিছিল ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ বতৰা ।
এতিয়া ‘মেলডী হাউছ’ত সংৰক্ষিত জুবিনৰ হাজাৰ হাজাৰ গীতৰ এলবাম-কেছেটৰ মাজতে যেন বন্দী হৈ ৰৈছে শিল্পীগৰাকীৰ বহু স্মৃতি আৰু আধৰুৱা সপোন ।
লগতে পঢ়ক : হাতীগাঁৱৰ 'মেলডী হাউছ'ৰ পৰাই জুবিনে জনাইছিল ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ খবৰ