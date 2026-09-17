ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত সংৰক্ষণৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, বিশাল কলিতাৰ ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ’

জুবিনৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ অনন্য প্ৰচেষ্টা ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ’ ৷ প্ৰায় ৪০ হাজাৰ এলবাম-কেছেটেৰে গঢ় লৈ উঠা এই সংগ্ৰহালয়ৰ আঁৰত আছে বিশাল কলিতাৰ বছৰজোৰা প্ৰচেষ্টা ।

Vishal Kalita's unique museum with 40,000 cassettes of Zubeen Garg's songs: 'Melody Audio House'
জুবিনৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ অনন্য প্ৰচেষ্টা ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ’ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ এক অনন্য প্ৰয়াস ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ জুবিন’। গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ শংকৰ পথত জুবিন অনুৰাগী বিশাল কলিতাৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠিছে এই বিশেষ সংগ্ৰহালয়টো । জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ এলবাম, কেছেটকে ধৰি প্ৰায় ৪০ হাজাৰ সংগ্ৰহেৰে গঢ় লৈ উঠা ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ জুবিন’ নিজেই যেন জুবিনৰ সংগীত-জীৱনৰ এক জীৱন্ত দলিল । উল্লেখ্য যে, সংগ্ৰহালয়টো উন্মোচন কৰিছিল স্বয়ং জুবিন গাৰ্গে ।

সংগ্ৰহৰ পৰা সংগ্ৰহালয়লৈ

বিশাল কলিতাৰ ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ’ (Photo : ETV Bharat Assam)
Vishal Kalita's unique museum with 40,000 cassettes of Zubeen Garg's songs: 'Melody Audio House'
বিশেষ সংগ্ৰহালয় (Photo : ETV Bharat Assam)
Vishal Kalita's unique museum with 40,000 cassettes of Zubeen Garg's songs: 'Melody Audio House'
প্ৰায় ৪০ হাজাৰ এলবাম-কেছেটেৰে গঢ় লৈ উঠিছে এই সংগ্ৰহালয় (Photo : ETV Bharat Assam)
Vishal Kalita's unique museum with 40,000 cassettes of Zubeen Garg's songs: 'Melody Audio House'
জুবিন অনুৰাগী বিশালৰ প্ৰশংসনীয় কাম (Photo : ETV Bharat Assam)

এই সংগ্ৰহালয়টোৰ লগতে এই প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত বিশাল কলিতাই কয়, “প্ৰথমতে সংগ্ৰহ হিচাপে এই কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কাৰণ মই যিকোনো বস্তু সংগ্ৰহ কৰি ভাল পাওঁ । কিন্তু ইমান ডাঙৰকৈ কিবা এটা কৰিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ । জুবিন দায়ে অসমৰ বাবে ইমান কাম কৰিছে, সেয়ে মই এটা কথা ভাবিলোঁ, অন্য একো কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁৰ গানসমূহেই সংৰক্ষণ কৰোচোন ৷ সেইটো চিন্তা কৰিয়ে এই প্ৰচেষ্টা হাতত ল’লোঁ ।”

কেনেদৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল এই এলবামসমূহ?

Vishal Kalita's unique museum with 40,000 cassettes of Zubeen Garg's songs: 'Melody Audio House'
জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত সংৰক্ষণৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ (Photo : ETV Bharat Assam)
Vishal Kalita's unique museum with 40,000 cassettes of Zubeen Garg's songs: 'Melody Audio House'
এই সংগ্ৰহালয়ৰ আঁৰত আছে বিশাল কলিতাৰ বছৰজোৰা প্ৰচেষ্টা (Photo : ETV Bharat Assam)

বিশালে কয়, “এবাৰ এখন বিহুৰ অনুষ্ঠানত জুবিন দায়ে কৈছিল- ‘মই ১৬ হাজাৰ গান গাইছোঁ’ । তেতিয়ালৈ মোৰ হাতত তেখেতৰ গীতৰ কেইবাটাও এলবাম আছিল । সেই কথা শুনাৰ পাছত মই বাকীসমূহ এলবাম সংগ্ৰহ কৰিবলৈ লাগি গ’লো । তেনেদৰে মই বহু ঠাই ঘূৰি, বহু লোকক লগ কৰি আৰু বহু এলবাম সংগ্ৰহ কৰিলোঁ ।”

তেওঁ কয়, “তাৰ পূৰ্বে মোৰ হাতত ৬০০/১০০০ মান এলবামৰ সংগ্ৰহ আছিল । ১৯৯৮ চনৰ পৰা এইসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আহিছোঁ । এনেকুৱা বহু কেছেট আছে যিসমূহ মই ২৫ হাজাৰ টকা দিও ক্ৰয় কৰিছোঁ । ইমান দামত কিনাৰ বাবে জুবিন দাই গালি দিছিল । এনেদৰে সংগ্ৰহ কৰি কৰি এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ ।”

১৮ নৱেম্বৰত মুকলি কৰাৰ কথা আছিল এই সংগ্ৰহালয়টো

Vishal Kalita's unique museum with 40,000 cassettes of Zubeen Garg's songs: 'Melody Audio House'
প্ৰায় ৪০ হাজাৰ সংগ্ৰহেৰে গঢ় লৈ উঠিছে ‘মেলডী অডিঅ’ হাউছ জুবিন’ (Photo : ETV Bharat Assam)

“জুবিন দাৰ ওপজাদিনৰ দিনা এই সংগ্ৰহালয়টো মুকলি কৰিম বুলি পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । জুবিন দাক কৈছিলোঁ- ‘আপোনাৰ জন্মদিনৰ দিনা এটা বিশেষ উপহাৰ দিম’ । কিন্তু দাদাই ক’লে যে- ‘নালাগে ১৬ ছেপ্টেম্বৰত কৰা, ১৭ তাৰিখে মই ছিংগাপুৰলৈ গৈ আছোঁ’ । দাদাৰ কথা অনুসৰিয়ে, ১৮ নৱেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে ১৬ এই সংগ্ৰহালয় ছেপ্টেম্বৰত মুকলি কৰা হয় ।”

আধৰুৱা হৈ ৰ’ল জুবিনৰ ইংৰাজী গীতৰ এলবামৰ সপোন

Vishal Kalita's unique museum with 40,000 cassettes of Zubeen Garg's songs: 'Melody Audio House'
জুবিন অনুৰাগী বিশালৰ প্ৰশংসনীয় কাম (Photo : ETV Bharat Assam)

"গানসমূহ ডিজিটেলাইজ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল জুবিন দাৰ । যিটো দায়িত্ব দাদাই মোক কৰিবলৈ দিছিল । সেইটো কাম বৰ্তমান মই কৰি আছোঁ । ছিংগাপুৰৰ পৰা অহাৰ পাছত এটা ইংৰাজী গীতৰ এলবামৰ কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল দাদাৰ । এই বৰ্ষৰ বিহুৰ আগে আগে বা বিহুৰ পাছত এই এলবামটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তেওঁ, যিটো সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ'ল", বিশালৰ ভাষ্য ৷

উল্লেখ্য যে, ৪০টা ভাষাত কেইবাহাজাৰো গীত গোৱা জুবিন গাৰ্গে ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা উন্মোচন কৰিছিল এই সংগ্ৰহালয়টো । এই উন্মোচনেই আছিল জুবিন গাৰ্গৰ অসমৰ অন্তিমটো অনুষ্ঠান ৷ সমান্তৰালভাৱে সেই স্থানৰ পৰাই অসমবাসীক জুবিন গাৰ্গে দিছিল ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ বতৰা ।

এতিয়া ‘মেলডী হাউছ’ত সংৰক্ষিত জুবিনৰ হাজাৰ হাজাৰ গীতৰ এলবাম-কেছেটৰ মাজতে যেন বন্দী হৈ ৰৈছে শিল্পীগৰাকীৰ বহু স্মৃতি আৰু আধৰুৱা সপোন ।

লগতে পঢ়ক : হাতীগাঁৱৰ 'মেলডী হাউছ'ৰ পৰাই জুবিনে জনাইছিল ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ খবৰ

TAGGED:

VISHAL KALITA MELODY AUDIO HOUSE
জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণ
বিশাল কলিতা মেলডী অডিঅ’ হাউছ
জুবিনৰ ইংৰাজী গীতৰ এলবাম
MELODY AUDIO HOUSE ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.