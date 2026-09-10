ETV Bharat / entertainment

Concert Tourism: সংগীত পৰ্যটনৰ অংশস্বৰূপে ‘গৰিলাজ’ৰ প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ, আয়োজক গুৱাহাটী

বিশ্বৰ অন্যতম সফল ভাৰ্চুৱেল বেণ্ড ‘গৰিলাজ’এ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব গুৱাহাটীত ৷ আগন্তুক বৰ্ষৰ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠান, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্য়মত ঘোষণা...

Gorillaz will perform in Guwahati on January 31 says CM himanta Biswa sarma
বিশ্বৰ অন্যতম সফল ভাৰ্চুৱেল বেণ্ড ‘গৰিলাজ’ আহিব গুৱাহাটীলৈ (Photo : Himanta Biswa Sarma X handle)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 6:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসম চৰকাৰৰ উদ্য়োগত আৰম্ভ হোৱা সংগীত পৰ্যটনৰ অংশস্বৰূপে আগন্তুক জানুৱাৰী মাহত ভাৰ্চুৱেল বেণ্ড 'গৰিলাজ' গুৱাহাটীত উপস্থিত থাকিব ৷ সামাজিক মাধ্য়মত এই কথা ৰাজ্য়ৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে ৷

ৰাজ্য় চৰকাৰৰ কনচাৰ্ট টুৰিজ্য়িমৰ উদ্য়োগত ইতিপূৰ্বে পোষ্ট মেল'নীয়ে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি গৈছে ৷ এই বৰ্ষত বিখ্য়াত ৰক বেণ্ড গানছ এণ্ড ৰজেছও গুৱাহাটীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াৰ মাজতে আগন্তুক বৰ্ষৰ জানুৱাৰীত ভাৰ্চুৱেল বেণ্ড গৰিলাজে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাতৰিয়ে সংগীত প্ৰেমীৰ মাজত উৎসাহ সৃষ্টি কৰিছে ৷

উল্লেখ্য় যে, বিশ্বৰ অন্যতম সফল ভাৰ্চুৱেল বেণ্ডৰ এটা হৈছে গৰিলাজ ৷ পপ সংগীতত ভিজুৱেলে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । জিলিকি থকা আলোচনী এখনৰ পৃষ্ঠাবোৰ, ভাইৰেল ইনষ্টাগ্ৰাম ট্ৰেণ্ড আৰু বৃহৎ দৃষ্টি আকৰ্ষক মিউজিক ভিডিঅ’ যিয়ে হলীউডৰ প্ৰডাকশ্বনক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰে, এই সকলোবোৰৰ আঁৰত হৈছে এখন ছবি সৃষ্টি কৰা, যি সংগীতৰ দৰেই স্মৰণীয় হৈ ৰয় । আৰু এই কলাটো গৰিলাজৰ দৰে আন কোনোৱে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে ।

এই গৰিলাজ আগবাঢ়িছে তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণৰ দিশে ৷ আৰু সকলোকে আচৰিত কৰি গৰিলাজে প্ৰথমে ভৰি থ’ব অসমৰ মাটিত ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত লিখিছে, "কিংবদন্তি গৰিলাজে তেওঁলোকৰ প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ২০২৭ চনৰ ৩১ জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব বুলি জনাবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ ।

গুৱাহাটীয়ে এই ঐতিহাসিক ভ্ৰমণৰ বাবে আয়োজক চহৰৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বেণ্ড আৰু অনুৰাগীসকলক অসমলৈ আদৰণি জনাবলৈ আমি সদায় আগ্ৰহী ।"

যদি আপুনি বেণ্ডটোৰ অনুৰাগী, তেন্তে আপুনি হয়তো ইতিমধ্যে জানে যে, তেওঁলোক কোনো সাধাৰণ পপ গ্ৰুপ নহয় । আচলতে তেওঁলোক কোনো গ্ৰুপেই নহয় । গৰিলাজ হৈছে ডেমন আলবাৰ্ন আৰু শিল্পী জেমী হিউলেটৰ মগজুৰ সৃষ্টি ।

দুয়োজনে নিজৰ এপাৰ্টমেণ্টত আড্ডা মাৰি এমটিভি চাই, বয় বেণ্ডৰ নিৰ্মিত শব্দৰ বাবে চিন্তা কৰি আছিল, যেতিয়া তেওঁলোকৰ মনলৈ এই বৈপ্লৱিক ধাৰণাটো আহিছিল ৷ সেই ধাৰণাৰে সৃষ্টি- সম্পূৰ্ণৰূপে এনিমেটেড চৰিত্ৰৰে গঠিত এই ভাৰ্চুৱেল বেণ্ডটো । এইদৰেই গৰিলাজৰ জন্ম হ’ল ।

২০০১ চনত মুক্তি পোৱা তেওঁলোকৰ প্ৰথম এলবামটোৱে সংগীত জগতত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰে । গৰিলাজে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁলোক কেৱল এটা ছলনাতকৈও অধিক; তেওঁলোক আছিল শক্তি। মেগা-হিট একক ‘ক্লিণ্ট ইষ্টউড’ৰ বাবে এই এলবামটোৱে ব্ৰিটেইনৰ এলবাম চাৰ্টত #৩ আৰু ইউ এছ বিলবোৰ্ডত #১৪ স্থান লাভ কৰে ।

তাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁলোক একবিংশ শতিকাৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী বেণ্ডত পৰিণত হৈছে, ট্ৰিপ-হপ আৰু বিকল্প হিপ-হপৰ দৰে ভিন্ন ধাৰাক মূলসুঁতিলৈ আনিছে । তেওঁলোকৰ মূল এলবামসমূহৰ ভিতৰত গৰিলাজ (২০০১), ডেমন ডেজ (২০০৫), প্লাষ্টিক বিচ (২০১০), দ্য মাউণ্টেন (২০২৬)ৰ নাম ল’ব পাৰি ৷ ‘ক্লিণ্ট ইষ্টউড’, ‘ফিল গুড ইন্ক’, ‘অন মেলানকোলী হীল’, ‘ডেয়াৰ’ হৈছে বিগ হিটৰ অন্যতম ৷

গৰিলাজৰ গুৱাহাটী ভ্ৰমণে দেখুৱাই দিয়ে যে, অসম দ্ৰুতগতিত দেশৰ আগশাৰীৰ কনচাৰ্ট গন্তব্যস্থান হিচাপে গঢ়ি উঠিছে ৷ লাইভ এণ্টাৰটেইণমেণ্টে ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰসাৰ সাধন কৰিছে ৷

একো একোটা কনচাৰ্টে পৰ্যটন খণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে যুৱ-প্ৰজন্মৰ বাবে নিয়োগৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে ৷ তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে, অসমখন এনেদৰে বিশ্বদৰাবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ’বলৈ সক্ষম হৈছে ৷

অসমৰ কনচাৰ্ট টুৰিজ্যিম আৰু অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে অধিক পঢ়িবলৈ তলৰ লিংকটোত ক্লিক কৰক-

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বুকুত কনচাৰ্ট অৰ্থনীতিৰ জোৱাৰ ! অসম পৰ্যটনৰ নতুন মূলধন- লাইভ মিউজিক

TAGGED:

GORILLAZ FIRST INDIA TOUR
ভাৰ্চুৱেল বেণ্ড গৰিলাজ
CONCERT TOURISM
VIRTUAL BAND GORILLAZ IN GUWAHATI
GORILLAZ GUWAHATI SHOW 2027

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.