ETV Bharat / entertainment

বিৰোশৰ বিয়াৰ দীঘলীয়া অনুষ্ঠান : আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হ’ব বিচাৰিছে বিজয়

বিজয়-ৰশ্মিকাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিবাহৰ অনুষ্ঠানসমূহ অনুৰাগীসকলে উপভোগ কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু দুয়ো এতিয়া কিছু পৰিমাণে ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে । বিজয়ে ধেমালিৰে ‘অন্তৰ্ধান’ হ’ব বিচৰা কথা কয় ।

ViRosh wedding festivities Vijay Deverakonda Wants To 'Go Underground' With Rashmika Mandanna
আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হ’ব বিচাৰিছে বিজয় (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 5, 2026 at 12:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ বিবাহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া উদযাপনত অনুৰাগীসকল যিমান উৎসাহিত, তাৰকাদ্বয় কিন্তু সিমানেই ক্লান্ত হৈ পৰিছে । সেয়েহে বিজয়ে ধেমালিৰ চলেৰে এতিয়া ক’ৰবাত লুকাই থাকিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ।

নৱবিবাহিত দম্পতীয়ে হাতত হাত ধৰি পাপাৰাজ্জীৰ আগত পজ দিবলৈ যাওঁতে বিজয়ে ধেমালিৰ চলেৰে এই শেষৰটো অনুষ্ঠানৰ পিছত ক’ৰবাত নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ কথা কয় ।তেওঁ কেমেৰাৰ সমুখত থকা লোকসকলক উদ্দেশ্যি কয়, "আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ । ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ । আজি আমি সকলো উদযাপন শেষ কৰি ক’ৰবাত লুকাই থাকিব বিচাৰোঁ ।"

সোণালী আৰু সেউজীয়া পাৰি থকা এখন উজ্জ্বল ৰঙা শাৰীত নৱবিবাহিতা ৰশ্মিকাক অতি সুন্দৰ দেখা গৈছে । ইয়াৰ লগত তেওঁ গধুৰ সোণৰ অলংকাৰ পৰিধান কৰিছে । সাজপাৰৰ সৈতে মিলাই মেকআপ কৰাৰ লগতে 'এনিমেল' অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ বেণী গঁথা চুলিখিনি সৰু সৰু ৰঙা ফুলেৰে সজাই তুলিছে । আনহাতে, উদ্যোগটোৰ বহুতো গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থকা এই তাৰকাখচিত অনুষ্ঠানটোৰ বাবে বিজয়ে বগা ৰঙৰ এটা পৰম্পৰাগত সাজপাৰ নিৰ্বাচন কৰে ।

ViRosh wedding festivities Vijay Deverakonda Wants To 'Go Underground' With Rashmika Mandanna
অভ্যৰ্থনাত উপস্থিত কৃতি-কৰণ (Photo: IANS)

এই ৰাজকীয় অনুষ্ঠানত মেগাষ্টাৰ চিৰঞ্জীৱী, নাগাৰ্জুন আক্কিনেনী, ৰাম চৰণ, আল্লু অৰ্জুন, ৰবি তেজা, মহেশ বাবুৰ পত্নী নম্ৰতা শিৰোদকাৰ আৰু ৰাধিকা শৰৎকুমাৰৰ দৰে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । তেওঁলোকৰ উপৰিও উদ্যোগটোৰ আন কেইবাজনো তাৰকাই এই বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নৱদম্পতীক আশীৰ্বাদ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে, ৰশ্মিকা আৰু বিজয়ে বিগত ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত এক পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । তেওঁলোকৰ এই বিবাহৰ মনোমোহা ফটোসমূহে ইতিমধ্যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত খলকনি তুলিছে ।

বিজয় আৰু ৰশ্মিকাই তেওঁলোকৰ নতুন জীৱনৰ বাবে আশীৰ্বাদ ল’বলৈ হায়দৰাবাদৰ জুবিলী হিলছত থকা তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানম মন্দিৰ দৰ্শন কৰে । মন্দিৰত থকাৰ সময়ত দম্পতীটোৱে বাহিৰত জমা হোৱা অনুৰাগী আৰু ৰাইজৰ মাজত মিঠাইও বিতৰণ কৰে ।

ViRosh wedding festivities Vijay Deverakonda Wants To 'Go Underground' With Rashmika Mandanna
বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্না (Photo: ANI)

বাতৰি অনুসৰি, বিজয় আৰু ৰশ্মিকা ২০১৮ চনৰ পৰাই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল । তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ কাহিনী 'গীতা গোবিন্দম' চিনেমাখনৰ শ্বুটিং চলি থকাৰ সময়তে আৰম্ভ হৈছিল বুলি কোৱা হয় । ইয়াৰ পিছত ২০১৯ চনত 'ডিয়েৰ কমৰেড' নামৰ আন এখন চিনেমাটো তেওঁলোকে একেলগে কাম কৰিছিল । দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক লৈ নানা চৰ্চা চলি আছিল যদিও বিবাহৰ মাত্ৰ কেইদিনমান আগতহে তেওঁলোকে নিজৰ সম্পৰ্কৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : বিৰোশৰ বিবাহ: পুল ভলীবলৰ পৰা জাপানী আহাৰলৈ- বিজয় আৰু ৰশ্মিকাৰ ব্যক্তিগত বিবাহ উৎসৱৰ ভিতৰচ’ৰা

TAGGED:

বিজয় ৰশ্মিকাৰ বিয়াৰ ফটো
বিৰোশৰ বিবাহ
গীতা গোবিন্দম ডিয়েৰ কমৰেড
ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ বিয়াৰ সাজপাৰ
বিজয় ৰশ্মিকাৰ বিয়া

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.