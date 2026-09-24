বীৰ দাসলৈ ‘ফুল ভলিউম’ৰ বাবে তৃতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি মনোনয়ন
কমেডী স্পেচিয়েল ‘ফুল ভলিউম’ৰ বাবে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি মনোনয়ন লাভ কৰিছে বীৰ দাসে । তিনিটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি মনোনয়ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় অভিনেতা-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 11:11 AM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেতা তথা কমেডিয়ান বীৰ দাসে তেওঁৰ তৃতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি মনোনয়ন লাভ কৰিছে ৷ তেওঁৰ অ’টিটি ষ্টেণ্ড-আপ স্পেচিয়েল বীৰ দাস: ফুল ভলিউমে কমেডী শ্ৰেণীত মনোনয়ন লাভ কৰিছে ।
এই মনোনয়নৰ সৈতে দাস, তেওঁৰ কামৰ বাবে তিনিটাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি মনোনয়ন লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় অভিনেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷
অনুৰাগী আৰু স্পেচিয়েলৰ দলটোক ধন্যবাদ জনাই ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে মনোনয়ন লাভৰ কথা ঘোষণা কৰে দাসে । তেওঁ লিখিছে, “উমমমম । এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি মনোনয়ন । ভাৰতৰ বাবে আমাৰ তৃতীয় । এই মূৰ্খই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছে । #foolvolume ।”
২০২১ চনত তেওঁৰ প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি মনোনয়ন লাভ কৰিছিল বীৰ দাস: ফৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে । ২০২৩ চনত তেওঁ পুনৰ বীৰ দাস: লেণ্ডিঙৰ সৈতে এই বঁটাৰ মনোনয়ন লাভ কৰে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই বঁটা লাভৰ পিছতে বীৰ এই সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় কমেডিয়ান হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
ফুল ভলিউমৰ চিত্ৰগ্ৰহণ হৈছিল সমগ্ৰ মুম্বাই, লণ্ডন আৰু নিউয়ৰ্কত । চিত্ৰগ্ৰহণৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে দাসে কণ্ঠ হেৰুৱাই অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিত এই বিশেষ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মৌনতাৰে চিত্ৰনাট্য পুনৰ লিখিছিল আৰু শ্ব’টোৰ বেছিভাগ অংশ আখৰা নকৰাকৈয়ে পৰিৱেশন কৰিছিল ।
শেহতীয়া মনোনয়ন সন্দৰ্ভত ভাষণ দি দাসে কয় যে, এই বিশেষ শ্ব’টোৰ উৎপত্তি যেনেকৈ হৈছিল, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ বাবে এই যাত্ৰা বিশেষভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ ।
তেওঁ এক বিবৃতিত কয়, "ফুল ভলিউম নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি মনোনয়ন লাভ কৰাটোত কিবা এটা আচৰিত ধৰণৰ কথা আছে । এই বিশেষ শ্ব’টো এনে এটা সময়ত নিৰ্মাণ হৈছিল, যেতিয়া মই আক্ষৰিক অৰ্থত মোৰ মাতটো হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ ৷ গতিকে মৌনতাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কিবা এটাই ইমান দূৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে, সেয়া অবাস্তৱ যেন লাগিছে ।”
দাসে তেওঁৰ পূৰ্বৰ এমি মনোনয়নৰ কথাও মনত পেলায় ৷ তেওঁ কয় যে, ফৰ ইণ্ডিয়াই তেওঁক ভাৰতীয় কমেডীৰ সম্ভাৱনাক গোলকীয় মঞ্চত দেখা পোৱাত সহায় কৰিছিল আৰু ‘লেণ্ডিং’ এ তেওঁক এমি জয় কৰোৱাইছিল ।
নেটফ্লিক্স, তেওঁৰ দল আৰু বিশেষ শ্ব’টোৰ সৈতে জড়িত সকলোৰে প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "আমি প্ৰথমটো নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত তিনিটা মনোনয়ন লাভ কৰিম বুলি মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ ।"
এই ঘোষণাৰ পিছতে জোয়া আখতাৰ, ভূমি পেডনেকাৰ, শ্বীবা চাড্ডা ধৰি কেইবাগৰাকীও চলচ্চিত্ৰ আৰু মনোৰঞ্জন জগতৰ ব্যক্তিয়ে দাসক অভিনন্দন জনায় ।
লগতে পঢ়ক : বিগ বছ ২০ত জুবিন গাৰ্গক লৈ আলোচনা, কাজীয়ে ক’লে-‘অসমৰ মানুহ...’