একেখন চিনেমাতে কাম কৰোঁতেই প্ৰেম: বিজয়-ৰশ্মিকাৰ পূৰ্বে কোন কোন তাৰকাই যুটি বান্ধিছিল ?

বিজয়-ৰশ্মিকাই প্ৰথম নহয়; ইয়াৰ পূৰ্বতেও বহুতো তাৰকা শ্বুটিং ছেটত এজন আনজনৰ প্ৰেমত পৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ।

Vijay Rashmika wedding from Amitabh Bachchan to Ranbir Kapoor stars who fell in love on movie sets and marry
দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মান্দান্না (Photo : Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 26, 2026 at 6:03 PM IST

হায়দৰাবাদ : দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মান্দান্না আজি (২৬ ফেব্ৰুৱাৰী) বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে । ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰৰ এখন ৰাজকীয় হোটেলত এক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত সম্পন্ন হ’ব এই বিয়াৰ কাৰ্যসূচী । কেইবাখনো ছবিত একেলগে কাম কৰাৰ পাছতে দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল ।

অৱশ্যে কেৱল বিজয়-ৰশ্মিকাই নহয়, ভাৰতীয় চিনেমা জগতৰ এনে বহুতো সফল দম্পতী আছে যিসকলে একেলগে কাম কৰোঁতেই জীৱন সংগী বিচাৰি পাইছিল ৷ বলীউড আৰু দক্ষিণৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত এনে বহুতো দম্পতী আছে যিয়ে কেৱল ৰূপালী পৰ্দাতে নহয়, বাস্তৱ জীৱনতো নিজৰ সহ-অভিনেতাৰ সৈতে সুখৰ সংসাৰ গঢ়ি তুলিছে ।

ছেটত প্ৰেম হোৱা কিছুমান জনপ্ৰিয় তাৰকা দম্পতী

অমিতাভ বচ্চন আৰু জয়া বচ্চন

'জঞ্জীৰ'ৰ ছেটৰ পৰা বিবাহলৈ

শতিকাৰ মহানায়ক অমিতাভ বচ্চন আৰু জয়া বচ্চনৰ প্ৰেম কাহিনী ১৯৭৩ চনত মুক্তি পোৱা বিখ্যাত ছবি 'জঞ্জীৰ'ৰ শ্বুটিং চলি থকাৰ সময়তে আৰম্ভ হৈছিল । ছবিখনৰ সফলতা উদযাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকে একেলগে লণ্ডনলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । কিন্তু সেই সময়ত অমিতাভ বচ্চনৰ পিতৃ হৰিবংশ ৰায় বচ্চনে এটা চৰ্ত ৰাখিছিল । তেওঁ কৈছিল যে যদি তেওঁলোক দুয়োৱে একেলগে ফুৰিবলৈ যাব বিচাৰে, তেন্তে প্ৰথমে তেওঁলোক বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’ব লাগিব । পিতৃৰ কথা মানি লৈ অমিতাভ বচ্চনে লণ্ডনলৈ যোৱাৰ আগতেই ১৯৭৩ চনত জয়া বচ্চনৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় ।

অজয় দেৱগণ আৰু কাজল

অজয় দেৱগণ আৰু কাজলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৯৫ চনত মুক্তি পোৱা 'হলচল' (Hulchul) নামৰ ছবিখনত একেলগে কাম কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত ১৯৯৮ চনত তেওঁলোকৰ ছবি 'প্যাৰ তো হোনা হি থা' মুক্তি পাই আৰু এই ছবিখনৰ শ্বুটিং চলি থকাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ চৰ্চা তুংগত উঠে । সেই বছৰতে অৰ্থাৎ ১৯৯৮ চনত দুয়ো বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় ।

ৰিতেশ দেশমুখ আৰু জেনেলিয়া ডি'ছুজা

ৰিতেশ আৰু জেনেলিয়াৰ প্ৰথমখন ছবি আছিল ২০০৩ চনত মুক্তি পোৱা 'তুঝে মেৰী কছম' । এইখন তেওঁলোক দুয়োৰে কেৰিয়াৰৰো প্ৰথম ছবি আছিল । ছবিখনৰ শ্বুটিং হায়দৰাবাদত হৈছিল আৰু তাতেই তেওঁলোকৰ প্ৰথম চিনাকি হৈছিল ।

প্ৰথম অৱস্থাত জেনেলিয়াই ভাবিছিল যে, যিহেতু ৰিতেশ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ, সেয়েহে তেওঁ বহুত অহংকাৰী হ’ব । কিন্তু যেতিয়া তেওঁ ৰিতেশৰ সৈতে কথা পাতিলে, তেতিয়া তেওঁৰ ধাৰণা সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ পৰিল । লাহে লাহে তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব প্ৰেমলৈ পৰিণত হ’ল । প্ৰায় ৯ বছৰ ধৰি ডেটিং কৰাৰ পাছত ২০১২ চনত তেওঁলোক বিয়াত বহে । বৰ্তমান তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান আছে ।

ছৈফ আলী খান আৰু কৰীণা কাপুৰ

ছৈফ আলী খান আৰু কৰীণা কাপুৰৰ প্ৰথম সাক্ষাৎ হৈছিল 'টশ্বন' (Tashan) ছবিখনৰ শ্বুটিং ছেটত । ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে একেলগে কেইবাখনো জনপ্ৰিয় ছবি যেনে— 'ওমকাৰা', 'কুৰ্বান' আৰু 'এজেণ্ট বিনোদ'ত কাম কৰিছে । ২০১২ চনত কৰীণা ছৈফৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । বৰ্তমান তেওঁলোক দুটা সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ ।

কৰণ সিং গ্ৰোভাৰ আৰু বিপাশা বসু

কৰণ সিং গ্ৰোভাৰ আৰু বিপাশা বসুৰ প্ৰেম কাহিনী তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন চিনেমাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল । ২০১৫ চনত তেওঁলোকৰ ছবি 'এল’ন' (Alone) মুক্তি পোৱাৰ পিছৰে পৰা দুয়ো সদায় একেলগে থকাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ২০১৬ চনত কৰণ আৰু বিপাশাই আনুষ্ঠানিকভাৱে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈ নিজৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰে ।

ৰণবীৰ সিং আৰু দীপিকা পাডুকন

ফিল্মৰ ছেটত প্ৰথম সাক্ষাৎ আৰু তাৰ পাছত প্ৰেম

ৰণবীৰ সিং আৰু দীপিকা পাডুকনৰ কাহিনীটো ঠিক তেনেকুৱাই । ২০১৩ চনত মুক্তি পোৱা 'গোলিঅ’ কি ৰাসলীলা- ৰামলীলা'ৰ ছেটত তেওঁলোকৰ প্ৰথম চিনাকি হৈছিল আৰু তাৰ পৰাই দুয়োৰে মাজত ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কৰ অন্তত ২০১৮ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ইটালীত তেওঁলোক বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় ।

সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা আৰু কিয়াৰা আদৱানী

বলীউডৰ অন্যতম ধুনীয়া দম্পতী হিচাপে পৰিচিত সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা আৰু কিয়াৰা আদৱানী । ২০২০ চনত মুক্তি পোৱা 'শ্বেৰশ্বাহ' ছবিখনৰ শ্বুটিং ছেটত তেওঁলোকৰ প্ৰথম দেখা-দেখি হৈছিল । এই প্ৰেম কাহিনীয়ে ২০২৩ চনত পূৰ্ণতা লাভ কৰে । বৰ্তমান তেওঁলোকৰ এটি কন্যা সন্তান আছে আৰু তেওঁলোকে অতি সুখী দাম্পত্য জীৱন অতিবাহিত কৰিছে ।

ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু আলিয়া ভাট

শেষত ক’ব লাগিব তাৰকা দম্পতী ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু আলিয়া ভাটৰ কথা । ২০১৭ চনত 'ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ' (Brahmastra) ছবিখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল । ২০২২ চনত তেওঁলোক বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় আৰু বিশেষ কথাটো হ’ল যে সেই বছৰতে তেওঁলোকৰ যুটিটোৰ প্ৰথমখন ছবি 'ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ'ও মুক্তি লাভ কৰে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

