প্ৰেমেৰে ভৰা নিশা: সংগীত অনুষ্ঠানত ৰশ্মিকাৰ সৈতে বিজয়ৰ নৃত্য
অভিনেতা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মান্দান্নাই তেওঁলোকৰ সংগীতৰ নিশাৰ কিছু আনন্দময় মুহূৰ্ত অনুৰাগীৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 3, 2026 at 12:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৬ চনৰ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা-ৰশ্মিকা মান্দান্না বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা তেওঁলোকৰ বিয়াৰ ফটোৱে সকলোৰে মন হৰি নিছে ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা ভিডিঅ’ আৰু ফটোবোৰত বিজয়ক ৰশ্মিকাৰ সৈতে অতি মৰমলগা ধৰণে নাচি থকা দেখা গৈছে । তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰা আছিল কেপশ্যনবোৰ প্ৰেমেৰে ভৰা আৰু ফটোবোৰত দুয়োৰে মাজৰ ধেমেলীয়া সম্পৰ্কটো ফুটি উঠিছে ।
উল্লেখ্য যে, ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকৰ বিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ আগতে ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত এই বৰ্ণিল সংগীতৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছিল । এই বিশেষ মুহূৰ্তবোৰ দেখি অনুৰাগীসকল অত্যন্ত উৎসাহিত হৈ পৰিছে ।
চিনেমাৰ দৰে এক মায়াবী নিশা
বিজয়-ৰশ্মিকাৰ সংগীতৰ সবিশেষ
বিজয় আৰু ৰশ্মিকা দুয়োৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প’ষ্টত একেটাই ভিডিঅ’ দেখা গৈছে । ভিডিঅ’টোত গানৰ তালে তালে বিজয়ে ৰশ্মিকাক ঘূৰাই নাচি থকা দেখা গৈছে, যিটো দেখিবলৈ একেবাৰে চিনেমাৰ এটা দৃশ্যৰ দৰে লাগিছিল । ইয়াৰ পিছত দুয়োৱে সংগীতানুষ্ঠানৰ বহুতো সুন্দৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে ।
বিজয়ৰ প’ষ্ট
বিজয়ৰ প’ষ্টত প্ৰধানকৈ তেওঁলোক দুয়োৰে ব্যক্তিগত মুহূৰ্তবোৰ ফুটি উঠিছে । তেওঁ লিখিছে যে সেই নিশা তেওঁলোকে হাঁহি হাঁহি চকুপানী নোলোৱালৈকে হাঁহিছিল আৰু ভৰি বিষোৱালৈকে নাচিছিল । বিজয়ৰ মতে সেই নিশা আছিল সুন্দৰ মানুহেৰে ভৰা এক বিশাল সুখী পাৰ্টী ।
ৰশ্মিকাৰ প’ষ্ট
আনহাতে, ৰশ্মিকাৰ প’ষ্টটো আছিল কিছু দীঘলীয়া য’ত পৰিয়ালৰ মুহূৰ্তবোৰ অধিক দেখা গৈছে । তেওঁ নিজৰ একক নৃত্যৰ লগতে বিজয়ৰ ভায়েক আনন্দ দেৱেৰাকোণ্ডাৰ সৈতে কৰা ধেমেলীয়া নৃত্যৰ ফটোও শ্বেয়াৰ কৰিছে । লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে মুকলি মনেৰে নাচি থকাৰ দৃশ্যও তাত আছে । ৰশ্মিকাই কেপশ্যনত এই নিশাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি কয় যে ই আছিল মৰম, আনন্দৰ চকুলো, হাঁহি, গান আৰু চমৎকাৰেৰে ভৰা তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ আনন্দদায়ক নিশা ।
ৰাজকীয় সাজ-সজ্জা
বিখ্যাত ডিজাইনাৰ ফাল্গুনী শ্বেন পীকক (Falguni Shane Peacock) ৰ দ্বাৰা ডিজাইন কৰা সাজ-পোছাকত দৰা-কইনা দুয়োকে অপূৰ্ব দেখা গৈছিল । ৰশ্মিকাই জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁৰ সাজপাৰযোৰ যথেষ্ট গধুৰ আছিল, তথাপিও তেওঁ গোটেই নিশা সেই সাজতে নাচি কটাইছিল । আনহাতে, বিজয়ে ধেমালি কৰি কয় যে ডিজাইনাৰসকলে সাজ-পোছাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ শক্তি জগাই তুলিছিল । উদয়পুৰৰ ITC গ্ৰেণ্ড মেমেণ্ট’ছ (ITC Grand Mementos) ত তেওঁলোকৰ এই বিয়াখন অনুষ্ঠিত হৈছিল, য’ত কেৱল পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱীসকল উপস্থিত আছিল ।
অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান
চলচ্চিত্ৰ জগতৰ শিল্পী আৰু ৰাজনৈতিক নেতা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ বাবে অহা ৪ মাৰ্চ, ২০২৬ তাৰিখে হায়দৰাবাদত এক বিশাল অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
এটা মহান ঘোষণা
বিবাহৰ পিছতে এই নৱবিবাহিত যুটিটোৱে তেলেংগানাৰ বিজয়ৰ জন্মস্থান থুম্মানপেট (Thummanpet) ভ্ৰমণ কৰে । তাত তেওঁলোকে এক বিশেষ ঘোষণা কৰে । 'দেৱেৰাকোণ্ডা চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট' ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৪৪খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক জলপানি (Scholarship) প্ৰদান কৰাৰ সংকল্প লয় । আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে পঢ়া-শুনা চলাই নিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেওঁলোকক সহায় কৰাই এই পদক্ষেপৰ মূল উদ্দেশ্য ।
থুম্মানপেট ভ্ৰমণৰ সময়ত বিজয়ে গাঁওবাসীৰ সৈতে তেলুগু ভাষাত মত-বিনিময় কৰে । তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে গাঁওখনৰ সৰ্বাংগীণ উন্নতিৰ বাবে সদায় কাম কৰি যাব । এই সময়ত ৰশ্মিকা আৰু বিজয়ৰ ভাতৃ আনন্দ দেৱেৰাকোণ্ডাই গৌৰৱেৰে তেওঁৰ কাষত থিয় দিছিল । গাঁওবাসীয়েও নৱ-বিবাহিত যুটিটোক উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ এই মহানুভৱতাৰ শলাগ লয় ।
পৰ্দাত পুনৰ একেলগে
কেৱল বাস্তৱ জীৱনতে নহয়, অনুৰাগীসকলে অতি সোনকালে এই যুটিটোক পুনৰ ৰূপালী পৰ্দাতো একেলগে দেখিবলৈ পাব । আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ মাহত মুক্তি পাবলগীয়া ‘ৰণবালী’ (Ranabaali) নামৰ চিনেমাখনত তেওঁলোকে অভিনয় কৰিছে । ‘গীতা গোবিন্দম’ আৰু ‘ডিয়েৰ কমৰেড’ৰ পিছত এয়া হ’ব তেওঁলোকে একেলগে কৰা তৃতীয়খন চিনেমা ।
