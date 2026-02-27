দ্য ৱেডিং অফ বিৰোশ... বিয়া পাতিবলৈ ভয় কৰাৰ পৰা বাস্তৱৰ জীৱনসংগীলৈ এক আমোদজনক যাত্ৰা

দ্য ৱেডিং অফ বিৰোশ... বিয়া পাতিবলৈ ভয় কৰাৰ পৰা বাস্তৱৰ জীৱনসংগীলৈ এক আমোদজনক যাত্ৰা
বহু প্ৰতীক্ষিত বিয়াখনৰ অন্তত অহা ফটোৱে কঁপাই তুলিলে সামাজিক মাধ্যম ৷ গীতা-গোবিন্দমৰ যুটিক সঁচাকৈ বিয়া হোৱা দেখি উলাহে নধৰা অৱস্থা বিৰোশৰ অনুৰাগীৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 27, 2026 at 10:27 AM IST
হায়দৰাবাদ : অৱশেষত প্ৰেমে পালে পূৰ্ণতা ! ৰশ্মিকাৰ শিৰত বিজয়ৰ নামত সেন্দূৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে তেলুগু আৰু কোডাভা এই দুই প্ৰথাৰে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় জনপ্ৰিয় দক্ষিণ ভাৰতীয় তাৰকা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মান্দান্না ।
বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ বিবাহ
বিয়াৰ স্থান আৰু তাৰিখ
২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত উদয়পুৰত অন্তৰংগ অনুষ্ঠানত দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । এই বিবাহ অনুষ্ঠানত পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বন্ধু-বান্ধৱী যেনে তৰুণ ভাস্কৰ, ৰাহুল ৰবীন্দ্ৰন, ঈশা ৰেব্বা, কল্যাণী প্ৰিয়দৰ্শন আৰু আশিকা ৰংগনাথ উপস্থিত থাকে ।
বিজয়ে ভয় খাইছিল কশ্মিকাক বিয়া পাতিবলৈ
এদিন পৰ্দাত ৰশ্মিকাৰ সৈতে বিবাহৰ দৃশ্যত অভিনয় কৰিবলৈ ভয় কৰা বিজয়ে এতিয়া বাস্তৱ জীৱনত তেওঁক নিজৰ ‘প্ৰিয় বন্ধু’ আৰু ‘পত্নী’ বুলি অভিহিত কৰিছে । প্ৰায় সাত বছৰ আগৰ এক আমোদজনক স্মৃতি সোঁৱৰণ কৰি বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাই তেওঁলোকৰ ২০১৮ চনৰ হিট ছবি 'গীতা গোবিন্দম'ৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ।
ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত এটা সাক্ষাৎকাৰত বিজয়ে স্বীকাৰ কৰিছিল যে ছবিখনৰ 'বঞ্চিন্দম্মা' (Vanchindamma) গীতটিৰ এটা বিশেষ দৃশ্যৰ শ্বুটিং কৰোতে তেওঁ যথেষ্ট নাৰ্ভাছ হৈ আছিল ৷ দৃশ্যটোত বিয়াখন বাস্তৱসন্মত কৰি তুলিবলৈ বিজয়ে ৰশ্মিকাৰ ডিঙিত মংগলসূত্ৰৰ তিনিটা গাঁথি দিব লগা হৈছিল ৷
সেই মুহূৰ্তটো সুঁৱৰি তেওঁ কৈছিল, "বিয়াৰ মণ্ডপত বহি থকালৈকে সকলো ঠিক আছিল, কিন্তু যেতিয়া মংগলসূত্ৰৰ সেই তিনিটা গাঁথি দিয়াৰ দৃশ্যটো আহিল, মই বহুত ভয় খাইছিলো ।"
অভিনয় নে বাস্তৱ ? বিজয়ৰ দোমোজা
বিজয়ে কৈছিল যে যদিও সেয়া কেৱল শ্বুটিংহে আছিল, কিন্তু ৰশ্মিকাই পাটৰ শাড়ী পিন্ধি বহি আছিল আৰু তেওঁ নিজেও পৰম্পৰাগত ধুতি (Pattu Pancha) পিন্ধি আছিল । চাৰিওফালে ফুল আৰু বিয়াৰ যাৱতীয় আয়োজন দেখি সকলোবোৰ প্ৰকৃত বিয়াৰ দৰেই লাগিছিল ।
দৃশ্যটোৰ বাবে তেওঁক মংগলসূত্ৰৰ তিনিটা গাঁথি মাৰিবলৈ কোৱা হৈছিল । বিজয়ে কৈছিল, "মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন আচলতে এইবোৰ কি হৈ আছে ? মই ৰশ্মিকাকো কৈছিলোঁ যে এইটো বৰ আচৰিত অনুভৱ । কিন্তু ৰশ্মিকাৰ বাবে সেয়া আছিল পৰ্দাত তৃতীয়খন বিয়া, সেয়ে তেওঁ মোৰ দৰে চিন্তিত নাছিল ।"
২০২৬ চন: পৰ্দাৰ পৰা বাস্তৱলৈ
খবৰ অনুসৰি, এই জনপ্ৰিয় যুটিটোৱে ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহতে বাগদান কৰি বিবাহৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছিল ।
ৰশ্মিকাৰ আৱেগিক পোষ্ট
বিবাহৰ পিছত ৰশ্মিকাই ইনষ্টাগ্ৰামযোগে বিয়াৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি আৱেগিকভাৱে লিখিছে, "এতিয়া আপোনালোকক মোৰ স্বামীৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিছোঁ ! তেওঁ হ’ল মিষ্টাৰ বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা !! যিজন ব্যক্তিয়ে মোক শিকাইছে প্ৰকৃত প্ৰেম কি আৰু যিজনে মোক দেখুৱাইছে শান্তিৰ অনুভৱ কেনেকুৱা !"
বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাৰ কেপশ্যন
বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাইও তেওঁলোকৰ বিয়াৰ ফটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি এক অতি মৰম লগা বাৰ্তা লিখিছে । বিজয়ে লিখিছে, "এদিন মই তাইক বহুত মিছ কৰিছিলোঁ । এনেদৰে মিছ কৰিছিলোঁ যে মোৰ অনুভৱ হৈছিল- তাই ওচৰত থকা হ’লে মোৰ দিনটো আৰু বেছি ভাল হ’লহেঁতেন । মোৰ আহাৰখিনি অধিক তৃপ্তিদায়ক হ’লহেঁতেন যদিহে তাই মোৰ সন্মুখত বহি থাকিলেহেঁতেন । মোৰ ব্যায়ামবোৰ কষ্টকৰ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আনন্দদায়ক হ’লহেঁতেন যদিহে তাই মোৰ লগত থাকিলেহেঁতেন ।"
তেওঁ আৰু কয়, "মই য’তেই নাথাকো কিয়, এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশ আৰু শান্তি অনুভৱ কৰিবলৈ মোক তাইৰ প্ৰয়োজন আছিল । সেইবাবেই মই মোৰ আটাইতকৈ ভাল বান্ধৱীক... মোৰ পত্নী কৰি ল’লোঁ । ২৬.০২.২০২৬ ।"
এদিন যিজনী ছোৱালীৰ সৈতে পৰ্দাত বিয়াৰ অভিনয় কৰিবলৈ বিজয়ে ‘অস্বাভাৱিক’ অনুভৱ কৰিছিল আৰু ভয় খাইছিল, আজি সেই একেগৰাকী ৰশ্মিকাকে তেওঁ গৌৰৱেৰে ‘মোৰ পত্নী’ বুলি জগতৰ আগত চিনাকি কৰি দিছে ।
লগতে পঢ়ক : একেখন চিনেমাতে কাম কৰোঁতেই প্ৰেম: বিজয়-ৰশ্মিকাৰ পূৰ্বে কোন কোন তাৰকাই যুটি বান্ধিছিল ?